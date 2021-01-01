США ввели санкции против банка Кубы BFI, который якобы контролируется ВС страны

Финансы 1 января 2021 20:17 (UTC+04:00)
США ввели санкции против банка Кубы BFI, который якобы контролируется ВС страны

Соединенные Штаты включили кубинский банк BFI (Banco Financiero International) в санкционный список по Кубе. Об этом говорится в распространенном в пятницу Госдепартаментом письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"BFI - это контролируемый кубинскими ВС коммерческий банк, который извлекает выгоду непосредственно из финансовых операций за счет кубинского народа. Кубинские ВС используют ключевую роль BFI в обмене валюты, чтобы предоставить ВС и государственным компаниям преимущественные права доступа, обеспечить выгодный обменный курс и финансировать контролируемые государством проекты, которые обогащают режим", - утверждал шеф американской дипломатии. По его версии, действия банка "способствуют репрессиям в отношении кубинского народа и финансируют вмешательство Кубы в дела Венесуэлы". Теперь американцам запрещено вести финансовые операции с BFI.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении антикубинских санкций.

Сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил республиканец Дональд Трамп. Он ужесточил правила поездок соотечественников в республику и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Избранный президент США Джозеф Байден критиковал курс Трампа в отношении Гаваны.

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