Стоимость биткоина превысила отметку в $31 тыс.

Биткоин в ходе торговой сессии подорожал на 6,02% - до $31,284 тыс., обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk на 17:43 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее 2 января стоимость бикоина уже обновляла исторический максимум. На 16:27 было зафиксировано подорожание на 2,7% - до $30,195 тыс.

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткоина произошел в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, сейчас "добыта" большая часть биткоинов.