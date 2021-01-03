В Грузии повысились зарплаты педагогов школ

С 1 января в Грузии выросли зарплаты учителей государственных школ с полной рабочей загрузкой, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Теперь они будут получать на 100 лари (более 30 долларов) больше. Это стало возможно за счет увеличения финансирования школ на 106 миллионов лари (32,4 миллиона долларов). В целом бюджет Минобразования в 2021 году возрастет на 263,8 миллиона лари (80,7 миллиона долларов) и составит 1,8 миллиарда лари (551 миллион долларов).

К началу учебного года осенью 2020 года в Грузии было зарегистрировано 2 309 школ, в том числе 2 086 государственных и 223 частных. В них было трудоустроено 62 699 учителей.

В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя менторы. С сентября 2019 года всем учителям со статусом старшего педагога, ведущего педагога и педагога-ментора повысили зарплату на 150 лари (примерно 45 долларов) и больше.

До последнего времени зарплата старших педагогов составляла 1011 лари (310 долларов), ведущих учителей – 1435 лари (440 долларов), а менторов – 1745 лари (535 долларов).