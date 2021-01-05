Повышение цен на АИ-92 и дизтопливо в Азербайджане связано с адаптацией к международным стандартам - депутат

Финансы 5 января 2021 17:22 (UTC+04:00)
Повышение цен на АИ-92 и дизтопливо в Азербайджане связано с адаптацией к международным стандартам - депутат

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышение цен на автомобильный бензин марки АИ-92 и дизельное топливо связано с адаптацией к международным стандартам и с решением экологических проблем.

Об этом сообщил во вторник Trend депутат Милли Меджлиса, доктор экономических наук, профессор Руфат Гулиев.

По словам депутата, Азербайджан развивается в этом направлении и втягивается в мировую хозяйственную систему. По этой причине приходится следить и за чистотой топлива, и за экономическими последствиями его использования. Далее все это приведет к новым инвестициям и к повышению требований по экологической приемлемости всех видов топлива в соответствии с новыми международными стандартами.

Руфат Гулиев заявил, что повышение цен на топливо является естественным процессом, так как необходимо заботиться не только о настоящем времени, но и о последующих периодах. Самое большое бедствие для человечества - это экологическая катастрофа и по этой причине вводятся новые стандарты на дизельное топливо и бензин.

"С одной стороны повышается эффективность топливной продукции, а с другой - повышаются расходы, чтобы производить более экологически чистую продукцию", - сказал член парламента.

Он отметил, что процесс повышения цен на топливо начался не только в Азербайджане, но и почти во всех постсоветских странах, что непосредственно связано с последствиями коронавирусного кризиса и локдаунов.

По его словам, в последние 10 месяцев 2020 года во всем мире прогнозировался локдаун вследствие коронавирусной пандемии, который в свою очередь привел к снижению экономической активности и, как результат, к экономическим потерям.

Депутат заявил, что в глобальных цифрах мировой ВВП потерял 12 триллионов долларов и по прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) эти показатели в последующие два года могут достигнуть 28 триллионов долларов. Всё это указывает на то, что практически весь 2020 год мировая экономика несла потери.

Относительно экономики Азербайджана Руфат Гулиев заметил, что благодаря усилиям правительства и социально-экономической политике главы государства экономические потери Азербайджана составили около 4% ВВП и этот показатель меньше, нежели в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Украине и даже в некоторых экономически развитых европейских странах. Следовательно, наша страна смогла удержать свою экономику в прогнозируемых цифрах.

Также Азербайджану удалось сдержать инфляцию. Так, прогнозируемый и исполненный уровень среднегодовой инфляции в стране составил около 3%, что указывает на правильную трансформацию экономики в период локдаунов. Обычно такие кризисы приводят к спаду экономической активности, снижению роста экономики и ВВП, а также к увеличению безработицы, что и наблюдалось во многих странах мира.
Таким образом, Азербайджану удалось удержать спад экономики на уровне 4%, инфляцию на уровне 3% и замедлить рост безработицы. Более того министр экономики Азербайджана, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), отметил, что в непростом 2020 году в Азербайджане были созданы десятки тысяч новых рабочих мест.

По словам собеседника, вспышка заболеваний оказывает большую нагрузку на систему здравоохранения, что также влияет на экономическое развитие и положение в стране. Увеличение числа заболеваний и смертей вынуждает государство повышать медицинские расходы и все это отражается на бюджете.

"Весь этот процесс осуществляется для того, чтобы обеспечить экономическое развитие, а именно его инвестиционную составляющую, так как без него невозможен экономический рост, а без роста невозможно решение социальных вопросов" - подытожил Руфат Гулиев.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Повышение цен на АИ-92 и дизтопливо в Азербайджане связано с адаптацией к международным стандартам - депутат - Gallery Image
Повышение цен на АИ-92 и дизтопливо в Азербайджане связано с адаптацией к международным стандартам - депутат - Gallery Thumbnail
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