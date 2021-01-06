Состоялись первые в 2021 году торги по размещению краткосрочных нот Центробанка Азербайджана
БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже шестого января состоялся первый в 2021 году аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 250 миллионов манатов со сроком обращения в 28 дней, сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу.
Сообщается, что в ходе аукциона 16 инвесторами были представлены 27 заказов в ценовом диапазоне от 99,52 маната (6,24 процента) до 99,55 маната (5,76 процента).
Согласно решению ЦБА, цена отсечения облигаций составила 99,55 маната (5,76 процента), а средневзвешенная цена – 99,55 маната (5,76 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила более одного миллиарда манатов, тем самым превысив предложение более чем в четыре раза.
Дата погашения - третье февраля 2021 года.
Отметим, что краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
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