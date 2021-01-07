Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое января установлен на уровне 1,7 и 2,0958 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 07 января 2021 г.: 06 января 2021 г.: 07 декабря 2020 г.: 07 января 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0958 2,0907 2,0628 1,9025 0,0051 0,0330 0,1933 1 российский рубль 0,023 0,0229 0,0229 0,0275 0,0001 0,0001 -0,0045 1 турецкая лира 0,2327 0,2301 0,2175 0,2849 0,0026 0,0152 -0,0522 1 австралийский доллар 1,3261 1,3208 1,2628 1,1777 0,0053 0,0633 0,1484 1 аргентинский песо 0,02 0,02 0,0208 0,0284 0 -0,0008 -0,0084 1 белорусский рубль 0,6628 0,6583 0,6612 0,8058 0,0045 0,0016 -0,1430 1 бразильский реал 0,3206 0,3222 0,3314 0,4182 -0,0016 -0,0108 -0,0976 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1129 0,1133 0,1116 0,1198 -0,0004 0,0013 -0,0069 100 южнокорейских вон 0,1564 0,1564 0,1571 0,1459 0 -0,0007 0,0105 1 чешская крона 0,08 0,08 0,0779 0,0753 0 0,0021 0,0047 100 чилийских песо 0,2434 0,2432 0,2282 0,2202 0,0002 0,0152 0,0232 1 китайский юань 0,2633 0,2633 0,2602 0,2444 0 0,0031 0,0189 1 датская крона 0,2817 0,281 0,2771 0,2546 0,0007 0,0046 0,0271 1 грузинский лари 0,5146 0,5144 0,5157 0,5947 0,0002 -0,0011 -0,0801 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2187 0 0 0,0006 1 индийская рупия 0,0233 0,0232 0,023 0,0237 0,0001 0,0003 -0,0004 1 британский фунт стерлингов 2,3132 2,3149 2,2821 2,2392 -0,0017 0,0311 0,0740 100 индонезийских рупий 0,0122 0,0122 0,012 0,0122 0 0,0002 0 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2082 0,2078 0,2011 0,1808 0,0004 0,0071 0,0274 1 швейцарский франк 1,9348 1,9354 1,9083 1,7539 -0,0006 0,0265 0,1809 1 израильский шекель 0,5349 0,531 0,5205 0,4892 0,0039 0,0144 0,0457 1 канадский доллар 1,3414 1,3416 1,3293 1,3112 -0,0002 0,0121 0,0302 1 кувейтский динар 5,6076 5,6 5,5862 5,611 0,0076 0,0214 -0,0034 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,004 0,0045 0 0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0204 0,0204 0,02 0,0244 0 0,0004 -0,0040 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1125 0,1123 0,1123 -0,0001 0,0001 0,0001 1 малайзийский ринггит 0,424 0,4236 0,4177 0,4149 0,0004 0,0063 0,0091 1 мексиканский песо 0,0865 0,0854 0,0858 0,0902 0,0011 0,0007 -0,0037 1 молдавская лея 0,0987 0,0988 0,098 0,0987 -0,0001 0,0007 0 1 египетский фунт 0,1083 0,1083 0,1085 0,1057 0 -0,0002 0,0026 1 норвежская крона 0,2023 0,2008 0,193 0,1934 0,0015 0,0093 0,0089 100 узбекских сомов 0,0163 0,0163 0,0164 0,0179 0 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4634 0,4614 0,4619 0,4496 0,0020 0,0015 0,0138 1 сингапурский доллар 1,2896 1,2896 1,2739 1,2606 0 0,0157 0,0290 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4532 0,4531 0 0 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4662 2,4615 2,4468 2,3544 0,0047 0,0194 0,1118 1 тайваньский доллар 0,0608 0,0607 0,0602 0,0566 0,0001 0,0006 0,0042 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1504 0,1753 0 0 -0,0249 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0601 0,0598 0,0601 0,0717 0,0003 0 -0,0116 100 японских иен 1,6487 1,6544 1,6346 1,5668 -0,0057 0,0141 0,0819 1 новозеландский доллар 1,2402 1,2343 1,1965 1,1342 0,0059 0,0437 0,1060

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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