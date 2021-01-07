Евро и рубль подорожали к манату

Финансы 7 января 2021 09:42 (UTC+04:00)
Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое января установлен на уровне 1,7 и 2,0958 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

07 января 2021 г.:

06 января 2021 г.:

07 декабря 2020 г.:

07 января 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0958

2,0907

2,0628

1,9025

0,0051

0,0330

0,1933

1 российский рубль

0,023

0,0229

0,0229

0,0275

0,0001

0,0001

-0,0045

1 турецкая лира

0,2327

0,2301

0,2175

0,2849

0,0026

0,0152

-0,0522

1 австралийский доллар

1,3261

1,3208

1,2628

1,1777

0,0053

0,0633

0,1484

1 аргентинский песо

0,02

0,02

0,0208

0,0284

0

-0,0008

-0,0084

1 белорусский рубль

0,6628

0,6583

0,6612

0,8058

0,0045

0,0016

-0,1430

1 бразильский реал

0,3206

0,3222

0,3314

0,4182

-0,0016

-0,0108

-0,0976

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1129

0,1133

0,1116

0,1198

-0,0004

0,0013

-0,0069

100 южнокорейских вон

0,1564

0,1564

0,1571

0,1459

0

-0,0007

0,0105

1 чешская крона

0,08

0,08

0,0779

0,0753

0

0,0021

0,0047

100 чилийских песо

0,2434

0,2432

0,2282

0,2202

0,0002

0,0152

0,0232

1 китайский юань

0,2633

0,2633

0,2602

0,2444

0

0,0031

0,0189

1 датская крона

0,2817

0,281

0,2771

0,2546

0,0007

0,0046

0,0271

1 грузинский лари

0,5146

0,5144

0,5157

0,5947

0,0002

-0,0011

-0,0801

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2187

0

0

0,0006

1 индийская рупия

0,0233

0,0232

0,023

0,0237

0,0001

0,0003

-0,0004

1 британский фунт стерлингов

2,3132

2,3149

2,2821

2,2392

-0,0017

0,0311

0,0740

100 индонезийских рупий

0,0122

0,0122

0,012

0,0122

0

0,0002

0

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2082

0,2078

0,2011

0,1808

0,0004

0,0071

0,0274

1 швейцарский франк

1,9348

1,9354

1,9083

1,7539

-0,0006

0,0265

0,1809

1 израильский шекель

0,5349

0,531

0,5205

0,4892

0,0039

0,0144

0,0457

1 канадский доллар

1,3414

1,3416

1,3293

1,3112

-0,0002

0,0121

0,0302

1 кувейтский динар

5,6076

5,6

5,5862

5,611

0,0076

0,0214

-0,0034

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,004

0,0045

0

0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,0204

0,0204

0,02

0,0244

0

0,0004

-0,0040

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1125

0,1123

0,1123

-0,0001

0,0001

0,0001

1 малайзийский ринггит

0,424

0,4236

0,4177

0,4149

0,0004

0,0063

0,0091

1 мексиканский песо

0,0865

0,0854

0,0858

0,0902

0,0011

0,0007

-0,0037

1 молдавская лея

0,0987

0,0988

0,098

0,0987

-0,0001

0,0007

0

1 египетский фунт

0,1083

0,1083

0,1085

0,1057

0

-0,0002

0,0026

1 норвежская крона

0,2023

0,2008

0,193

0,1934

0,0015

0,0093

0,0089

100 узбекских сомов

0,0163

0,0163

0,0164

0,0179

0

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,4634

0,4614

0,4619

0,4496

0,0020

0,0015

0,0138

1 сингапурский доллар

1,2896

1,2896

1,2739

1,2606

0

0,0157

0,0290

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4532

0,4531

0

0

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4662

2,4615

2,4468

2,3544

0,0047

0,0194

0,1118

1 тайваньский доллар

0,0608

0,0607

0,0602

0,0566

0,0001

0,0006

0,0042

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1504

0,1753

0

0

-0,0249

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0601

0,0598

0,0601

0,0717

0,0003

0

-0,0116

100 японских иен

1,6487

1,6544

1,6346

1,5668

-0,0057

0,0141

0,0819

1 новозеландский доллар

1,2402

1,2343

1,1965

1,1342

0,0059

0,0437

0,1060

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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