Евро и рубль подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое января установлен на уровне 1,7 и 2,0958 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
07 января 2021 г.:
|
06 января 2021 г.:
|
07 декабря 2020 г.:
|
07 января 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0958
|
2,0907
|
2,0628
|
1,9025
|
0,0051
|
0,0330
|
0,1933
|
1 российский рубль
|
0,023
|
0,0229
|
0,0229
|
0,0275
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0045
|
1 турецкая лира
|
0,2327
|
0,2301
|
0,2175
|
0,2849
|
0,0026
|
0,0152
|
-0,0522
|
1 австралийский доллар
|
1,3261
|
1,3208
|
1,2628
|
1,1777
|
0,0053
|
0,0633
|
0,1484
|
1 аргентинский песо
|
0,02
|
0,02
|
0,0208
|
0,0284
|
0
|
-0,0008
|
-0,0084
|
1 белорусский рубль
|
0,6628
|
0,6583
|
0,6612
|
0,8058
|
0,0045
|
0,0016
|
-0,1430
|
1 бразильский реал
|
0,3206
|
0,3222
|
0,3314
|
0,4182
|
-0,0016
|
-0,0108
|
-0,0976
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1129
|
0,1133
|
0,1116
|
0,1198
|
-0,0004
|
0,0013
|
-0,0069
|
100 южнокорейских вон
|
0,1564
|
0,1564
|
0,1571
|
0,1459
|
0
|
-0,0007
|
0,0105
|
1 чешская крона
|
0,08
|
0,08
|
0,0779
|
0,0753
|
0
|
0,0021
|
0,0047
|
100 чилийских песо
|
0,2434
|
0,2432
|
0,2282
|
0,2202
|
0,0002
|
0,0152
|
0,0232
|
1 китайский юань
|
0,2633
|
0,2633
|
0,2602
|
0,2444
|
0
|
0,0031
|
0,0189
|
1 датская крона
|
0,2817
|
0,281
|
0,2771
|
0,2546
|
0,0007
|
0,0046
|
0,0271
|
1 грузинский лари
|
0,5146
|
0,5144
|
0,5157
|
0,5947
|
0,0002
|
-0,0011
|
-0,0801
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2187
|
0
|
0
|
0,0006
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0232
|
0,023
|
0,0237
|
0,0001
|
0,0003
|
-0,0004
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3132
|
2,3149
|
2,2821
|
2,2392
|
-0,0017
|
0,0311
|
0,0740
|
100 индонезийских рупий
|
0,0122
|
0,0122
|
0,012
|
0,0122
|
0
|
0,0002
|
0
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2082
|
0,2078
|
0,2011
|
0,1808
|
0,0004
|
0,0071
|
0,0274
|
1 швейцарский франк
|
1,9348
|
1,9354
|
1,9083
|
1,7539
|
-0,0006
|
0,0265
|
0,1809
|
1 израильский шекель
|
0,5349
|
0,531
|
0,5205
|
0,4892
|
0,0039
|
0,0144
|
0,0457
|
1 канадский доллар
|
1,3414
|
1,3416
|
1,3293
|
1,3112
|
-0,0002
|
0,0121
|
0,0302
|
1 кувейтский динар
|
5,6076
|
5,6
|
5,5862
|
5,611
|
0,0076
|
0,0214
|
-0,0034
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,004
|
0,0045
|
0
|
0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0204
|
0,0204
|
0,02
|
0,0244
|
0
|
0,0004
|
-0,0040
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1125
|
0,1123
|
0,1123
|
-0,0001
|
0,0001
|
0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,424
|
0,4236
|
0,4177
|
0,4149
|
0,0004
|
0,0063
|
0,0091
|
1 мексиканский песо
|
0,0865
|
0,0854
|
0,0858
|
0,0902
|
0,0011
|
0,0007
|
-0,0037
|
1 молдавская лея
|
0,0987
|
0,0988
|
0,098
|
0,0987
|
-0,0001
|
0,0007
|
0
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1083
|
0,1085
|
0,1057
|
0
|
-0,0002
|
0,0026
|
1 норвежская крона
|
0,2023
|
0,2008
|
0,193
|
0,1934
|
0,0015
|
0,0093
|
0,0089
|
100 узбекских сомов
|
0,0163
|
0,0163
|
0,0164
|
0,0179
|
0
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4634
|
0,4614
|
0,4619
|
0,4496
|
0,0020
|
0,0015
|
0,0138
|
1 сингапурский доллар
|
1,2896
|
1,2896
|
1,2739
|
1,2606
|
0
|
0,0157
|
0,0290
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4531
|
0
|
0
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4662
|
2,4615
|
2,4468
|
2,3544
|
0,0047
|
0,0194
|
0,1118
|
1 тайваньский доллар
|
0,0608
|
0,0607
|
0,0602
|
0,0566
|
0,0001
|
0,0006
|
0,0042
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1753
|
0
|
0
|
-0,0249
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0601
|
0,0598
|
0,0601
|
0,0717
|
0,0003
|
0
|
-0,0116
|
100 японских иен
|
1,6487
|
1,6544
|
1,6346
|
1,5668
|
-0,0057
|
0,0141
|
0,0819
|
1 новозеландский доллар
|
1,2402
|
1,2343
|
1,1965
|
1,1342
|
0,0059
|
0,0437
|
0,1060
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni