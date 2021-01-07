БАКУ /Trend/ - Азербайджан является одной из стран с самым высоким в мире индексом экономической надежды у граждан. Позиция Азербайджана в Индексе экономической надежды оценивается в 65 баллов. Индекс экономической надежды основан на ожиданиях граждан страны относительно будущих экономических перспектив и основан на результатах их опроса.