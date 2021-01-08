Цена на азербайджанскую нефть остается в диапазоне $54 за баррель

Финансы 8 января 2021 10:23 (UTC+04:00)
Цена на азербайджанскую нефть остается в диапазоне $54 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, седьмого января составила 54,7 доллара за баррель, что на 0,03 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 54,12 доллара за баррель, что на 0,03 доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 52,46 доллара за баррель, что на 0,04 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, седьмого января составила 54,15 доллара, что на 0,08 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на восьмое января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni

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