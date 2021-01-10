В Азербайджане зафиксирован рост денежной базы

БАКУ/Trend/ - Денежная база в Азербайджане на начало января 2021 составила 13,564 миллиардов манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центробанк страны, денежная база за последний месяц выросла на 1,76 миллиарда манатов или же 14,9 процентов. В годовом обращении этот показатель увеличился на 1,41 миллиарда манатов или на 11,6 процентов.

Согласно заявлениям Центрального банка, инструменты денежно-кредитной политики регулятора реализованы в рамках процентного коридора. На торгах, организованных Центробанком по размещению депозитов и краткосрочных нот, наблюдается превышение спроса над предложением.

Отметим, что в состав денежной базы входят наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni