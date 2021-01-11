Тунис попросил у МВФ профинансировать кампанию по вакцинации населения

Власти Туниса направили запрос в МВФ на финансирование кампании по вакцинации населения от коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил руководитель Института Пастера в Тунисе Хашеми Лузира.

По словам Лузира, проведение кампании по вакцинации населения будет стоить дорого, так как включает в себя не только покупку вакцины, но и оплату работы медперсонала, приобретение необходимого оборудования, а также отдельные затраты на транспортировку и хранение вакцины.

Глава Института Пастера подчеркнул, что в Тунисе на начальном этапе планируется вакцинировать 20% населения, чтобы снизить скорость распространения коронавируса. В дальнейшем еще 30% тунисцев получат вакцину, что, по расчетам тунисских властей, должно полностью остановить пандемию.

За последние сутки в Тунисе зафиксировано 2 611 новых случаев заражения коронавирусом, 45 человек умерли от последствий инфицирования. С начала эпидемии в Тунисе заразились коронавирусом 157 514 человек, 5 153 пациента с инфекцией умерли.