Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 января установлен на уровне 1,7 и 2,0641 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 12 января 2021 г.: 11 января 2021 г.: 12 декабря 2020 г.: 12 января 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0641 2,0687 2,0669 1,8883 -0,0046 -0,0028 0,1758 1 российский рубль 0,0228 0,0228 0,0233 0,0277 0 -0,0005 -0,0049 1 турецкая лира 0,2272 0,2303 0,2153 0,2894 -0,0031 0,0119 -0,0622 1 австралийский доллар 1,3078 1,3084 1,286 1,1683 -0,0006 0,0218 0,1395 1 аргентинский песо 0,0199 0,02 0,0207 0,0284 -0,0001 -0,0008 -0,0085 1 белорусский рубль 0,6584 0,6628 0,6658 0,802 -0,0044 -0,0074 -0,1436 1 бразильский реал 0,3088 0,3136 0,3387 0,4157 -0,0048 -0,0299 -0,1069 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,109 0,1103 0,1133 0,1195 -0,0013 -0,0043 -0,0105 100 южнокорейских вон 0,1544 0,1546 0,1558 0,1464 -0,0002 -0,0014 0,0080 1 чешская крона 0,0787 0,079 0,0785 0,0748 -0,0003 0,0002 0,0039 100 чилийских песо 0,2357 0,2392 0,2311 0,2215 -0,0035 0,0046 0,0142 1 китайский юань 0,2627 0,2621 0,26 0,2452 0,0006 0,0027 0,0175 1 датская крона 0,2775 0,2782 0,2776 0,2527 -0,0007 -0,0001 0,0248 1 грузинский лари 0,5159 0,5152 0,5177 0,5875 0,0007 -0,0018 -0,0716 1 гонконгский доллар 0,2192 0,2192 0,2193 0,2189 0 -0,0001 0,0003 1 индийская рупия 0,0232 0,0231 0,0231 0,0239 0,0001 0,0001 -0,0007 1 британский фунт стерлингов 2,2983 2,2947 2,2638 2,223 0,0036 0,0345 0,0753 100 индонезийских рупий 0,012 0,012 0,0121 0,0124 0 -0,0001 -0,0004 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2044 0,2053 0,2017 0,1793 -0,0009 0,0027 0,0251 1 швейцарский франк 1,9072 1,9126 1,9197 1,7471 -0,0054 -0,0125 0,1601 1 израильский шекель 0,5359 0,5334 0,5223 0,4909 0,0025 0,0136 0,0450 1 канадский доллар 1,3296 1,3322 1,3361 1,3014 -0,0026 -0,0065 0,0282 1 кувейтский динар 5,6 5,5989 5,5716 5,6017 0,0011 0,0284 -0,0017 1 казахский тенге 0,004 0,0041 0,0041 0,0045 -0,0001 -0,0001 -0,0005 1 киргизский сом 0,0204 0,0204 0,02 0,0244 0 0,0004 -0,0040 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1121 0,1127 0,1124 0,0003 -0,0003 0 1 малайзийский ринггит 0,4185 0,4204 0,4193 0,4169 -0,0019 -0,0008 0,0016 1 мексиканский песо 0,0846 0,0842 0,085 0,0903 0,0004 -0,0004 -0,0057 1 молдавская лея 0,0987 0,0987 0,0983 0,0984 0 0,0004 0,0003 1 египетский фунт 0,1086 0,1083 0,108 0,1065 0,0003 0,0006 0,0021 1 норвежская крона 0,199 0,1996 0,1943 0,1916 -0,0006 0,0047 0,0074 100 узбекских сомов 0,0163 0,0163 0,0164 0,0179 0 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,456 0,4584 0,4667 0,4447 -0,0024 -0,0107 0,0113 1 сингапурский доллар 1,2766 1,2761 1,2751 1,2589 0,0005 0,0015 0,0177 1 саудовский риал 0,4531 0,4531 0,4532 0,4531 0 -0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4484 2,4568 2,4369 2,3449 -0,0084 0,0115 0,1035 1 тайваньский доллар 0,0607 0,0607 0,0604 0,0567 0 0,0003 0,0040 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1504 0,1753 0 0 -0,0249 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0605 0,0601 0,0607 0,0705 0,0004 -0,0002 -0,0100 100 японских иен 1,63 1,6316 1,6338 1,5519 -0,0016 -0,0038 0,0781 1 новозеландский доллар 1,2181 1,2217 1,2079 1,1248 -0,0036 0,0102 0,0933

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni