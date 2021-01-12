Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

Финансы 12 января 2021 09:39 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 января установлен на уровне 1,7 и 2,0641 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

12 января 2021 г.:

11 января 2021 г.:

12 декабря 2020 г.:

12 января 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0641

2,0687

2,0669

1,8883

-0,0046

-0,0028

0,1758

1 российский рубль

0,0228

0,0228

0,0233

0,0277

0

-0,0005

-0,0049

1 турецкая лира

0,2272

0,2303

0,2153

0,2894

-0,0031

0,0119

-0,0622

1 австралийский доллар

1,3078

1,3084

1,286

1,1683

-0,0006

0,0218

0,1395

1 аргентинский песо

0,0199

0,02

0,0207

0,0284

-0,0001

-0,0008

-0,0085

1 белорусский рубль

0,6584

0,6628

0,6658

0,802

-0,0044

-0,0074

-0,1436

1 бразильский реал

0,3088

0,3136

0,3387

0,4157

-0,0048

-0,0299

-0,1069

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,109

0,1103

0,1133

0,1195

-0,0013

-0,0043

-0,0105

100 южнокорейских вон

0,1544

0,1546

0,1558

0,1464

-0,0002

-0,0014

0,0080

1 чешская крона

0,0787

0,079

0,0785

0,0748

-0,0003

0,0002

0,0039

100 чилийских песо

0,2357

0,2392

0,2311

0,2215

-0,0035

0,0046

0,0142

1 китайский юань

0,2627

0,2621

0,26

0,2452

0,0006

0,0027

0,0175

1 датская крона

0,2775

0,2782

0,2776

0,2527

-0,0007

-0,0001

0,0248

1 грузинский лари

0,5159

0,5152

0,5177

0,5875

0,0007

-0,0018

-0,0716

1 гонконгский доллар

0,2192

0,2192

0,2193

0,2189

0

-0,0001

0,0003

1 индийская рупия

0,0232

0,0231

0,0231

0,0239

0,0001

0,0001

-0,0007

1 британский фунт стерлингов

2,2983

2,2947

2,2638

2,223

0,0036

0,0345

0,0753

100 индонезийских рупий

0,012

0,012

0,0121

0,0124

0

-0,0001

-0,0004

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2044

0,2053

0,2017

0,1793

-0,0009

0,0027

0,0251

1 швейцарский франк

1,9072

1,9126

1,9197

1,7471

-0,0054

-0,0125

0,1601

1 израильский шекель

0,5359

0,5334

0,5223

0,4909

0,0025

0,0136

0,0450

1 канадский доллар

1,3296

1,3322

1,3361

1,3014

-0,0026

-0,0065

0,0282

1 кувейтский динар

5,6

5,5989

5,5716

5,6017

0,0011

0,0284

-0,0017

1 казахский тенге

0,004

0,0041

0,0041

0,0045

-0,0001

-0,0001

-0,0005

1 киргизский сом

0,0204

0,0204

0,02

0,0244

0

0,0004

-0,0040

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1121

0,1127

0,1124

0,0003

-0,0003

0

1 малайзийский ринггит

0,4185

0,4204

0,4193

0,4169

-0,0019

-0,0008

0,0016

1 мексиканский песо

0,0846

0,0842

0,085

0,0903

0,0004

-0,0004

-0,0057

1 молдавская лея

0,0987

0,0987

0,0983

0,0984

0

0,0004

0,0003

1 египетский фунт

0,1086

0,1083

0,108

0,1065

0,0003

0,0006

0,0021

1 норвежская крона

0,199

0,1996

0,1943

0,1916

-0,0006

0,0047

0,0074

100 узбекских сомов

0,0163

0,0163

0,0164

0,0179

0

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,456

0,4584

0,4667

0,4447

-0,0024

-0,0107

0,0113

1 сингапурский доллар

1,2766

1,2761

1,2751

1,2589

0,0005

0,0015

0,0177

1 саудовский риал

0,4531

0,4531

0,4532

0,4531

0

-0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4484

2,4568

2,4369

2,3449

-0,0084

0,0115

0,1035

1 тайваньский доллар

0,0607

0,0607

0,0604

0,0567

0

0,0003

0,0040

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1504

0,1753

0

0

-0,0249

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0605

0,0601

0,0607

0,0705

0,0004

-0,0002

-0,0100

100 японских иен

1,63

1,6316

1,6338

1,5519

-0,0016

-0,0038

0,0781

1 новозеландский доллар

1,2181

1,2217

1,2079

1,1248

-0,0036

0,0102

0,0933

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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