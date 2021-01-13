Евро и рубль подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 января установлен на уровне 1,7 и 2,0762 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
13 января 2021 г.:
|
12 января 2021 г.:
|
13 декабря 2020 г.:
|
13 января 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0762
|
2,0641
|
2,0669
|
1,8917
|
0,0121
|
0,0093
|
0,1845
|
1 российский рубль
|
0,0231
|
0,0228
|
0,0233
|
0,0278
|
0,0003
|
-0,0002
|
-0,0047
|
1 турецкая лира
|
0,2278
|
0,2272
|
0,2153
|
0,2895
|
0,0006
|
0,0125
|
-0,0617
|
1 австралийский доллар
|
1,32
|
1,3078
|
1,286
|
1,1753
|
0,0122
|
0,0340
|
0,1447
|
1 аргентинский песо
|
0,0199
|
0,0199
|
0,0207
|
0,0284
|
0
|
-0,0008
|
-0,0085
|
1 белорусский рубль
|
0,6598
|
0,6584
|
0,6658
|
0,8026
|
0,0014
|
-0,0060
|
-0,1428
|
1 бразильский реал
|
0,3195
|
0,3088
|
0,3387
|
0,4148
|
0,0107
|
-0,0192
|
-0,0953
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1118
|
0,109
|
0,1133
|
0,1187
|
0,0028
|
-0,0015
|
-0,0069
|
100 южнокорейских вон
|
0,1552
|
0,1544
|
0,1558
|
0,1472
|
0,0008
|
-0,0006
|
0,0080
|
1 чешская крона
|
0,0793
|
0,0787
|
0,0785
|
0,0749
|
0,0006
|
0,0008
|
0,0044
|
100 чилийских песо
|
0,2339
|
0,2357
|
0,2311
|
0,2202
|
-0,0018
|
0,0028
|
0,0137
|
1 китайский юань
|
0,2633
|
0,2627
|
0,26
|
0,2463
|
0,0006
|
0,0033
|
0,0170
|
1 датская крона
|
0,2791
|
0,2775
|
0,2776
|
0,2531
|
0,0016
|
0,0015
|
0,0260
|
1 грузинский лари
|
0,517
|
0,5159
|
0,5177
|
0,5896
|
0,0011
|
-0,0007
|
-0,0726
|
1 гонконгский доллар
|
0,2192
|
0,2192
|
0,2193
|
0,2188
|
0
|
-0,0001
|
0,0004
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0231
|
0,024
|
0
|
0,0001
|
-0,0008
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3264
|
2,2983
|
2,2638
|
2,2162
|
0,0281
|
0,0626
|
0,1102
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0,012
|
0,0121
|
0,0124
|
0,0001
|
0
|
-0,0003
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2063
|
0,2044
|
0,2017
|
0,1791
|
0,0019
|
0,0046
|
0,0272
|
1 швейцарский франк
|
1,9187
|
1,9072
|
1,9197
|
1,7473
|
0,0115
|
-0,0010
|
0,1714
|
1 израильский шекель
|
0,5399
|
0,5359
|
0,5223
|
0,4902
|
0,0040
|
0,0176
|
0,0497
|
1 канадский доллар
|
1,3373
|
1,3296
|
1,3361
|
1,3029
|
0,0077
|
0,0012
|
0,0344
|
1 кувейтский динар
|
5,6016
|
5,6
|
5,5716
|
5,6021
|
0,0016
|
0,0300
|
-0,0005
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,004
|
0,0041
|
0,0045
|
0,0001
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0204
|
0,0204
|
0,02
|
0,0244
|
0
|
0,0004
|
-0,0040
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1124
|
0,1127
|
0,1127
|
0
|
-0,0003
|
-0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4202
|
0,4185
|
0,4193
|
0,4183
|
0,0017
|
0,0009
|
0,0019
|
1 мексиканский песо
|
0,0858
|
0,0846
|
0,085
|
0,0906
|
0,0012
|
0,0008
|
-0,0048
|
1 молдавская лея
|
0,0986
|
0,0987
|
0,0983
|
0,098
|
-0,0001
|
0,0003
|
0,0006
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1086
|
0,108
|
0,1063
|
-0,0003
|
0,0003
|
0,0020
|
1 норвежская крона
|
0,2018
|
0,199
|
0,1943
|
0,1915
|
0,0028
|
0,0075
|
0,0103
|
100 узбекских сомов
|
0,0163
|
0,0163
|
0,0164
|
0,0179
|
0
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4592
|
0,456
|
0,4667
|
0,4465
|
0,0032
|
-0,0075
|
0,0127
|
1 сингапурский доллар
|
1,2845
|
1,2766
|
1,2751
|
1,2628
|
0,0079
|
0,0094
|
0,0217
|
1 саудовский риал
|
0,4531
|
0,4531
|
0,4532
|
0,4531
|
0
|
-0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4495
|
2,4484
|
2,4369
|
2,3449
|
0,0011
|
0,0126
|
0,1046
|
1 тайваньский доллар
|
0,0607
|
0,0607
|
0,0604
|
0,0569
|
0
|
0,0003
|
0,0038
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1753
|
0
|
0
|
-0,0249
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0606
|
0,0605
|
0,0607
|
0,071
|
0,0001
|
-0,0001
|
-0,0104
|
100 японских иен
|
1,6407
|
1,63
|
1,6338
|
1,5507
|
0,0107
|
0,0069
|
0,0900
|
1 новозеландский доллар
|
1,2285
|
1,2181
|
1,2079
|
1,1301
|
0,0104
|
0,0206
|
0,0984
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni