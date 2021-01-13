Евро и рубль подорожали к манату

Финансы 13 января 2021 09:59 (UTC+04:00)
Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 января установлен на уровне 1,7 и 2,0762 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

13 января 2021 г.:

12 января 2021 г.:

13 декабря 2020 г.:

13 января 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0762

2,0641

2,0669

1,8917

0,0121

0,0093

0,1845

1 российский рубль

0,0231

0,0228

0,0233

0,0278

0,0003

-0,0002

-0,0047

1 турецкая лира

0,2278

0,2272

0,2153

0,2895

0,0006

0,0125

-0,0617

1 австралийский доллар

1,32

1,3078

1,286

1,1753

0,0122

0,0340

0,1447

1 аргентинский песо

0,0199

0,0199

0,0207

0,0284

0

-0,0008

-0,0085

1 белорусский рубль

0,6598

0,6584

0,6658

0,8026

0,0014

-0,0060

-0,1428

1 бразильский реал

0,3195

0,3088

0,3387

0,4148

0,0107

-0,0192

-0,0953

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1118

0,109

0,1133

0,1187

0,0028

-0,0015

-0,0069

100 южнокорейских вон

0,1552

0,1544

0,1558

0,1472

0,0008

-0,0006

0,0080

1 чешская крона

0,0793

0,0787

0,0785

0,0749

0,0006

0,0008

0,0044

100 чилийских песо

0,2339

0,2357

0,2311

0,2202

-0,0018

0,0028

0,0137

1 китайский юань

0,2633

0,2627

0,26

0,2463

0,0006

0,0033

0,0170

1 датская крона

0,2791

0,2775

0,2776

0,2531

0,0016

0,0015

0,0260

1 грузинский лари

0,517

0,5159

0,5177

0,5896

0,0011

-0,0007

-0,0726

1 гонконгский доллар

0,2192

0,2192

0,2193

0,2188

0

-0,0001

0,0004

1 индийская рупия

0,0232

0,0232

0,0231

0,024

0

0,0001

-0,0008

1 британский фунт стерлингов

2,3264

2,2983

2,2638

2,2162

0,0281

0,0626

0,1102

100 индонезийских рупий

0,0121

0,012

0,0121

0,0124

0,0001

0

-0,0003

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2063

0,2044

0,2017

0,1791

0,0019

0,0046

0,0272

1 швейцарский франк

1,9187

1,9072

1,9197

1,7473

0,0115

-0,0010

0,1714

1 израильский шекель

0,5399

0,5359

0,5223

0,4902

0,0040

0,0176

0,0497

1 канадский доллар

1,3373

1,3296

1,3361

1,3029

0,0077

0,0012

0,0344

1 кувейтский динар

5,6016

5,6

5,5716

5,6021

0,0016

0,0300

-0,0005

1 казахский тенге

0,0041

0,004

0,0041

0,0045

0,0001

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,0204

0,0204

0,02

0,0244

0

0,0004

-0,0040

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1124

0,1127

0,1127

0

-0,0003

-0,0003

1 малайзийский ринггит

0,4202

0,4185

0,4193

0,4183

0,0017

0,0009

0,0019

1 мексиканский песо

0,0858

0,0846

0,085

0,0906

0,0012

0,0008

-0,0048

1 молдавская лея

0,0986

0,0987

0,0983

0,098

-0,0001

0,0003

0,0006

1 египетский фунт

0,1083

0,1086

0,108

0,1063

-0,0003

0,0003

0,0020

1 норвежская крона

0,2018

0,199

0,1943

0,1915

0,0028

0,0075

0,0103

100 узбекских сомов

0,0163

0,0163

0,0164

0,0179

0

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,4592

0,456

0,4667

0,4465

0,0032

-0,0075

0,0127

1 сингапурский доллар

1,2845

1,2766

1,2751

1,2628

0,0079

0,0094

0,0217

1 саудовский риал

0,4531

0,4531

0,4532

0,4531

0

-0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4495

2,4484

2,4369

2,3449

0,0011

0,0126

0,1046

1 тайваньский доллар

0,0607

0,0607

0,0604

0,0569

0

0,0003

0,0038

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1504

0,1753

0

0

-0,0249

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0606

0,0605

0,0607

0,071

0,0001

-0,0001

-0,0104

100 японских иен

1,6407

1,63

1,6338

1,5507

0,0107

0,0069

0,0900

1 новозеландский доллар

1,2285

1,2181

1,2079

1,1301

0,0104

0,0206

0,0984

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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