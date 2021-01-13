Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 января установлен на уровне 1,7 и 2,0762 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 13 января 2021 г.: 12 января 2021 г.: 13 декабря 2020 г.: 13 января 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0762 2,0641 2,0669 1,8917 0,0121 0,0093 0,1845 1 российский рубль 0,0231 0,0228 0,0233 0,0278 0,0003 -0,0002 -0,0047 1 турецкая лира 0,2278 0,2272 0,2153 0,2895 0,0006 0,0125 -0,0617 1 австралийский доллар 1,32 1,3078 1,286 1,1753 0,0122 0,0340 0,1447 1 аргентинский песо 0,0199 0,0199 0,0207 0,0284 0 -0,0008 -0,0085 1 белорусский рубль 0,6598 0,6584 0,6658 0,8026 0,0014 -0,0060 -0,1428 1 бразильский реал 0,3195 0,3088 0,3387 0,4148 0,0107 -0,0192 -0,0953 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1118 0,109 0,1133 0,1187 0,0028 -0,0015 -0,0069 100 южнокорейских вон 0,1552 0,1544 0,1558 0,1472 0,0008 -0,0006 0,0080 1 чешская крона 0,0793 0,0787 0,0785 0,0749 0,0006 0,0008 0,0044 100 чилийских песо 0,2339 0,2357 0,2311 0,2202 -0,0018 0,0028 0,0137 1 китайский юань 0,2633 0,2627 0,26 0,2463 0,0006 0,0033 0,0170 1 датская крона 0,2791 0,2775 0,2776 0,2531 0,0016 0,0015 0,0260 1 грузинский лари 0,517 0,5159 0,5177 0,5896 0,0011 -0,0007 -0,0726 1 гонконгский доллар 0,2192 0,2192 0,2193 0,2188 0 -0,0001 0,0004 1 индийская рупия 0,0232 0,0232 0,0231 0,024 0 0,0001 -0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,3264 2,2983 2,2638 2,2162 0,0281 0,0626 0,1102 100 индонезийских рупий 0,0121 0,012 0,0121 0,0124 0,0001 0 -0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2063 0,2044 0,2017 0,1791 0,0019 0,0046 0,0272 1 швейцарский франк 1,9187 1,9072 1,9197 1,7473 0,0115 -0,0010 0,1714 1 израильский шекель 0,5399 0,5359 0,5223 0,4902 0,0040 0,0176 0,0497 1 канадский доллар 1,3373 1,3296 1,3361 1,3029 0,0077 0,0012 0,0344 1 кувейтский динар 5,6016 5,6 5,5716 5,6021 0,0016 0,0300 -0,0005 1 казахский тенге 0,0041 0,004 0,0041 0,0045 0,0001 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0204 0,0204 0,02 0,0244 0 0,0004 -0,0040 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1124 0,1127 0,1127 0 -0,0003 -0,0003 1 малайзийский ринггит 0,4202 0,4185 0,4193 0,4183 0,0017 0,0009 0,0019 1 мексиканский песо 0,0858 0,0846 0,085 0,0906 0,0012 0,0008 -0,0048 1 молдавская лея 0,0986 0,0987 0,0983 0,098 -0,0001 0,0003 0,0006 1 египетский фунт 0,1083 0,1086 0,108 0,1063 -0,0003 0,0003 0,0020 1 норвежская крона 0,2018 0,199 0,1943 0,1915 0,0028 0,0075 0,0103 100 узбекских сомов 0,0163 0,0163 0,0164 0,0179 0 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4592 0,456 0,4667 0,4465 0,0032 -0,0075 0,0127 1 сингапурский доллар 1,2845 1,2766 1,2751 1,2628 0,0079 0,0094 0,0217 1 саудовский риал 0,4531 0,4531 0,4532 0,4531 0 -0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4495 2,4484 2,4369 2,3449 0,0011 0,0126 0,1046 1 тайваньский доллар 0,0607 0,0607 0,0604 0,0569 0 0,0003 0,0038 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1504 0,1753 0 0 -0,0249 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0606 0,0605 0,0607 0,071 0,0001 -0,0001 -0,0104 100 японских иен 1,6407 1,63 1,6338 1,5507 0,0107 0,0069 0,0900 1 новозеландский доллар 1,2285 1,2181 1,2079 1,1301 0,0104 0,0206 0,0984

(Автор: Зейни Джафаров)

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