Увеличился портфель золота в составе золотовалютных активов Казахстана

Несмотря на весьма тяжелый год, золотовалютные активы Национального банка Казахстана увеличились на $6,7 млрд или почти на четверть и составили на конец года $35,7 млрд, передает Trend со ссылкой на Нацбанк.

В течение года, на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках, наблюдалось повышение цен на золото до рекордных значений. Всего за 2020 год цена на драгоценный металл выросла с $1523 до $1891 за унцию, или на 24%. В связи с этим портфель золота в составе золотовалютных активов увеличился на $4,7 млрд.

Высокая доля золота в составе золотовалютных активов полностью оправдала себя, позволив восполнить и поддерживать золотовалютные активы на стабильном уровне на фоне ухудшения внешних условий. Активы в золоте обеспечивают сохранность и защиту от возможного понижения привлекательности активов в валюте.

Рост золотого портфеля был не единственным фактором роста золотовалютных активов. Существенное увеличение наблюдалось на валютных счетах банков второго уровня в Национальном Банке – около $2,6 млрд.

Влияние положительных факторов было частично нивелировано выплатой госдолга в объеме около $1,4 млрд, а также валютными интервенциями.

Отдельно остановлюсь на ситуации в декабре: резервы Нацбанка выросли на $3,2 млрд. Это было связано с притоком валюты в рамках налоговых компенсаций от Карачаганакского Консорциума на $1,3 млрд и правительственного займа от Азиатского Банка Развития в объеме 0,9 млрд евро. Из-за роста цены на золото с $1772 за унцию портфель золота также вырос в декабре на $1,6 млрд.