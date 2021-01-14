Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана о деятельности EconLAB по итогам 2020 года

БАКУ /Trend/ - В течение 2020 года при поддержке Азиатского банка развития (АБР), SECO, Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана была создана лаборатория экономического анализа EconLAB.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРКА), об этом сказала руководитель департамента коммуникаций Занура Талыбова.

По её словам, в лаборатории была создана предварительная версия пяти эконометрических моделей, предназначенных для проведения анализов на макро и микро уровнях. Для расчета экономических потерь Армении в период Отечественной войны в 2020 году построена “Модель общего равновесия 4х4”, оценивается влияние войны на макроэкономические показатели и на основные секторы экономики этой страны.

Кроме того, была модифицирована модель "затраты-выплаты", предназначенная для измерения влияния восстанавливающихся торговых и транспортно-коммуникационных связей с Арменией на экономику Азербайджана в краткосрочной перспективе. Также были представлены данные с учетом экономического ущерба, нанесенного Азербайджану в результате оккупации его территорий на протяжении 30 лет.

Занура Талыбова сообщила, что Центр анализа экономических реформ и коммуникаций на основе экономических отчётов МВФ, Индекса экономической свободы и Всемирной Туристической Организации провел анализы и внес свои предложения. На основе модели финансового программирования было проведено исследование по расчету “фискального мультипликатора” по Азербайджану, проанализированы доходы и социальный пакет. Также был проведен анализ расходов бюджета на капитальные инвестиции и темпов роста строительного сектора.

Напомним, что ранее исполнительный директор ЦАЭРКА Вюсал Гасымлы заявлял, что 2020 год запомнился для финансового и банковского секторов Азербайджана как год политики избегания глобальных потрясений, поддержки макроэкономической стабильности, реконструкции и экономического роста.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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