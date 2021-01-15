Евро и рубль подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 января установлен на уровне 1,7 и 2,0652 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
15 января 2021 г.:
|
14 января 2021 г.:
|
15 декабря 2020 г.:
|
15 января 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0652
|
2,0649
|
2,0652
|
1,8925
|
0,0003
|
0
|
0,1727
|
1 российский рубль
|
0,0232
|
0,023
|
0,023
|
0,0276
|
0,0002
|
0,0002
|
-0,0044
|
1 турецкая лира
|
0,2306
|
0,2294
|
0,2161
|
0,2888
|
0,0012
|
0,0145
|
-0,0582
|
1 австралийский доллар
|
1,32
|
1,3171
|
1,2768
|
1,1726
|
0,0029
|
0,0432
|
0,1474
|
1 аргентинский песо
|
0,0198
|
0,0199
|
0,0206
|
0,0283
|
-0,0001
|
-0,0008
|
-0,0085
|
1 белорусский рубль
|
0,6624
|
0,661
|
0,6726
|
0,8017
|
0,0014
|
-0,0102
|
-0,1393
|
1 бразильский реал
|
0,3267
|
0,3203
|
0,3323
|
0,4115
|
0,0064
|
-0,0056
|
-0,0848
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1124
|
0,1115
|
0,1129
|
0,1181
|
0,0009
|
-0,0005
|
-0,0057
|
100 южнокорейских вон
|
0,1548
|
0,1543
|
0,1553
|
0,1468
|
0,0005
|
-0,0005
|
0,0080
|
1 чешская крона
|
0,079
|
0,0789
|
0,0783
|
0,0752
|
0,0001
|
0,0007
|
0,0038
|
100 чилийских песо
|
0,2334
|
0,2292
|
0,2317
|
0,2204
|
0,0042
|
0,0017
|
0,0130
|
1 китайский юань
|
0,2628
|
0,2627
|
0,2594
|
0,2466
|
0,0001
|
0,0034
|
0,0162
|
1 датская крона
|
0,2776
|
0,2776
|
0,2775
|
0,2533
|
0
|
0,0001
|
0,0243
|
1 грузинский лари
|
0,5164
|
0,517
|
0,5171
|
0,5916
|
-0,0006
|
-0,0007
|
-0,0752
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2186
|
0
|
0
|
0,0007
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0232
|
0,0231
|
0,024
|
0,0001
|
0,0002
|
-0,0007
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3259
|
2,3191
|
2,2661
|
2,2145
|
0,0068
|
0,0598
|
0,1114
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0,0121
|
0,012
|
0,0124
|
0
|
0,0001
|
-0,0003
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2044
|
0,2037
|
0,2022
|
0,1795
|
0,0007
|
0,0022
|
0,0249
|
1 швейцарский франк
|
1,9134
|
1,9145
|
1,9166
|
1,7574
|
-0,0011
|
-0,0032
|
0,1560
|
1 израильский шекель
|
0,5338
|
0,5438
|
0,5217
|
0,4905
|
-0,0100
|
0,0121
|
0,0433
|
1 канадский доллар
|
1,3437
|
1,3397
|
1,3311
|
1,3019
|
0,0040
|
0,0126
|
0,0418
|
1 кувейтский динар
|
5,6067
|
5,6076
|
5,5658
|
5,6038
|
-0,0009
|
0,0409
|
0,0029
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0045
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0204
|
0,0204
|
0,0201
|
0,0243
|
0
|
0,0003
|
-0,0039
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1124
|
0,1125
|
0,1124
|
0
|
-0,0001
|
0
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4213
|
0,4204
|
0,4182
|
0,417
|
0,0009
|
0,0031
|
0,0043
|
1 мексиканский песо
|
0,086
|
0,0857
|
0,0839
|
0,0905
|
0,0003
|
0,0021
|
-0,0045
|
1 молдавская лея
|
0,0984
|
0,0984
|
0,0989
|
0,0977
|
0
|
-0,0005
|
0,0007
|
1 египетский фунт
|
0,1082
|
0,1084
|
0,1083
|
0,107
|
-0,0002
|
-0,0001
|
0,0012
|
1 норвежская крона
|
0,2004
|
0,2008
|
0,1943
|
0,1915
|
-0,0004
|
0,0061
|
0,0089
|
100 узбекских сомов
|
0,0163
|
0,0163
|
0,0163
|
0,0178
|
0
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4544
|
0,4547
|
0,4657
|
0,4482
|
-0,0003
|
-0,0113
|
0,0062
|
1 сингапурский доллар
|
1,2824
|
1,2807
|
1,2722
|
1,2616
|
0,0017
|
0,0102
|
0,0208
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4531
|
0,4532
|
0,453
|
0,0001
|
0
|
0,0002
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4509
|
2,4517
|
2,4457
|
2,3471
|
-0,0008
|
0,0052
|
0,1038
|
1 тайваньский доллар
|
0,0607
|
0,0607
|
0,0604
|
0,0568
|
0
|
0,0003
|
0,0039
|
1 таджикский сомони
|
0,1506
|
0,1506
|
0,1504
|
0,1754
|
0
|
0,0002
|
-0,0248
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0605
|
0,0607
|
0,061
|
0,0715
|
-0,0002
|
-0,0005
|
-0,0110
|
100 японских иен
|
1,6379
|
1,6344
|
1,6327
|
1,5469
|
0,0035
|
0,0052
|
0,0910
|
1 новозеландский доллар
|
1,2243
|
1,2234
|
1,2026
|
1,124
|
0,0009
|
0,0217
|
0,1003
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni