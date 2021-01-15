Евро и рубль подорожали к манату

Финансы 15 января 2021 09:46 (UTC+04:00)
Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 января установлен на уровне 1,7 и 2,0652 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют:

15 января 2021 г.:

14 января 2021 г.:

15 декабря 2020 г.:

15 января 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0652

2,0649

2,0652

1,8925

0,0003

0

0,1727

1 российский рубль

0,0232

0,023

0,023

0,0276

0,0002

0,0002

-0,0044

1 турецкая лира

0,2306

0,2294

0,2161

0,2888

0,0012

0,0145

-0,0582

1 австралийский доллар

1,32

1,3171

1,2768

1,1726

0,0029

0,0432

0,1474

1 аргентинский песо

0,0198

0,0199

0,0206

0,0283

-0,0001

-0,0008

-0,0085

1 белорусский рубль

0,6624

0,661

0,6726

0,8017

0,0014

-0,0102

-0,1393

1 бразильский реал

0,3267

0,3203

0,3323

0,4115

0,0064

-0,0056

-0,0848

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1124

0,1115

0,1129

0,1181

0,0009

-0,0005

-0,0057

100 южнокорейских вон

0,1548

0,1543

0,1553

0,1468

0,0005

-0,0005

0,0080

1 чешская крона

0,079

0,0789

0,0783

0,0752

0,0001

0,0007

0,0038

100 чилийских песо

0,2334

0,2292

0,2317

0,2204

0,0042

0,0017

0,0130

1 китайский юань

0,2628

0,2627

0,2594

0,2466

0,0001

0,0034

0,0162

1 датская крона

0,2776

0,2776

0,2775

0,2533

0

0,0001

0,0243

1 грузинский лари

0,5164

0,517

0,5171

0,5916

-0,0006

-0,0007

-0,0752

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2186

0

0

0,0007

1 индийская рупия

0,0233

0,0232

0,0231

0,024

0,0001

0,0002

-0,0007

1 британский фунт стерлингов

2,3259

2,3191

2,2661

2,2145

0,0068

0,0598

0,1114

100 индонезийских рупий

0,0121

0,0121

0,012

0,0124

0

0,0001

-0,0003

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2044

0,2037

0,2022

0,1795

0,0007

0,0022

0,0249

1 швейцарский франк

1,9134

1,9145

1,9166

1,7574

-0,0011

-0,0032

0,1560

1 израильский шекель

0,5338

0,5438

0,5217

0,4905

-0,0100

0,0121

0,0433

1 канадский доллар

1,3437

1,3397

1,3311

1,3019

0,0040

0,0126

0,0418

1 кувейтский динар

5,6067

5,6076

5,5658

5,6038

-0,0009

0,0409

0,0029

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,0041

0,0045

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,0204

0,0204

0,0201

0,0243

0

0,0003

-0,0039

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1124

0,1125

0,1124

0

-0,0001

0

1 малайзийский ринггит

0,4213

0,4204

0,4182

0,417

0,0009

0,0031

0,0043

1 мексиканский песо

0,086

0,0857

0,0839

0,0905

0,0003

0,0021

-0,0045

1 молдавская лея

0,0984

0,0984

0,0989

0,0977

0

-0,0005

0,0007

1 египетский фунт

0,1082

0,1084

0,1083

0,107

-0,0002

-0,0001

0,0012

1 норвежская крона

0,2004

0,2008

0,1943

0,1915

-0,0004

0,0061

0,0089

100 узбекских сомов

0,0163

0,0163

0,0163

0,0178

0

0

-0,0015

1 польский злотый

0,4544

0,4547

0,4657

0,4482

-0,0003

-0,0113

0,0062

1 сингапурский доллар

1,2824

1,2807

1,2722

1,2616

0,0017

0,0102

0,0208

1 саудовский риал

0,4532

0,4531

0,4532

0,453

0,0001

0

0,0002

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4509

2,4517

2,4457

2,3471

-0,0008

0,0052

0,1038

1 тайваньский доллар

0,0607

0,0607

0,0604

0,0568

0

0,0003

0,0039

1 таджикский сомони

0,1506

0,1506

0,1504

0,1754

0

0,0002

-0,0248

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0605

0,0607

0,061

0,0715

-0,0002

-0,0005

-0,0110

100 японских иен

1,6379

1,6344

1,6327

1,5469

0,0035

0,0052

0,0910

1 новозеландский доллар

1,2243

1,2234

1,2026

1,124

0,0009

0,0217

0,1003

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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