Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 января установлен на уровне 1,7 и 2,0652 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 15 января 2021 г.: 14 января 2021 г.: 15 декабря 2020 г.: 15 января 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0652 2,0649 2,0652 1,8925 0,0003 0 0,1727 1 российский рубль 0,0232 0,023 0,023 0,0276 0,0002 0,0002 -0,0044 1 турецкая лира 0,2306 0,2294 0,2161 0,2888 0,0012 0,0145 -0,0582 1 австралийский доллар 1,32 1,3171 1,2768 1,1726 0,0029 0,0432 0,1474 1 аргентинский песо 0,0198 0,0199 0,0206 0,0283 -0,0001 -0,0008 -0,0085 1 белорусский рубль 0,6624 0,661 0,6726 0,8017 0,0014 -0,0102 -0,1393 1 бразильский реал 0,3267 0,3203 0,3323 0,4115 0,0064 -0,0056 -0,0848 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1124 0,1115 0,1129 0,1181 0,0009 -0,0005 -0,0057 100 южнокорейских вон 0,1548 0,1543 0,1553 0,1468 0,0005 -0,0005 0,0080 1 чешская крона 0,079 0,0789 0,0783 0,0752 0,0001 0,0007 0,0038 100 чилийских песо 0,2334 0,2292 0,2317 0,2204 0,0042 0,0017 0,0130 1 китайский юань 0,2628 0,2627 0,2594 0,2466 0,0001 0,0034 0,0162 1 датская крона 0,2776 0,2776 0,2775 0,2533 0 0,0001 0,0243 1 грузинский лари 0,5164 0,517 0,5171 0,5916 -0,0006 -0,0007 -0,0752 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2186 0 0 0,0007 1 индийская рупия 0,0233 0,0232 0,0231 0,024 0,0001 0,0002 -0,0007 1 британский фунт стерлингов 2,3259 2,3191 2,2661 2,2145 0,0068 0,0598 0,1114 100 индонезийских рупий 0,0121 0,0121 0,012 0,0124 0 0,0001 -0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2044 0,2037 0,2022 0,1795 0,0007 0,0022 0,0249 1 швейцарский франк 1,9134 1,9145 1,9166 1,7574 -0,0011 -0,0032 0,1560 1 израильский шекель 0,5338 0,5438 0,5217 0,4905 -0,0100 0,0121 0,0433 1 канадский доллар 1,3437 1,3397 1,3311 1,3019 0,0040 0,0126 0,0418 1 кувейтский динар 5,6067 5,6076 5,5658 5,6038 -0,0009 0,0409 0,0029 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,0041 0,0045 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0204 0,0204 0,0201 0,0243 0 0,0003 -0,0039 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1124 0,1125 0,1124 0 -0,0001 0 1 малайзийский ринггит 0,4213 0,4204 0,4182 0,417 0,0009 0,0031 0,0043 1 мексиканский песо 0,086 0,0857 0,0839 0,0905 0,0003 0,0021 -0,0045 1 молдавская лея 0,0984 0,0984 0,0989 0,0977 0 -0,0005 0,0007 1 египетский фунт 0,1082 0,1084 0,1083 0,107 -0,0002 -0,0001 0,0012 1 норвежская крона 0,2004 0,2008 0,1943 0,1915 -0,0004 0,0061 0,0089 100 узбекских сомов 0,0163 0,0163 0,0163 0,0178 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4544 0,4547 0,4657 0,4482 -0,0003 -0,0113 0,0062 1 сингапурский доллар 1,2824 1,2807 1,2722 1,2616 0,0017 0,0102 0,0208 1 саудовский риал 0,4532 0,4531 0,4532 0,453 0,0001 0 0,0002 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4509 2,4517 2,4457 2,3471 -0,0008 0,0052 0,1038 1 тайваньский доллар 0,0607 0,0607 0,0604 0,0568 0 0,0003 0,0039 1 таджикский сомони 0,1506 0,1506 0,1504 0,1754 0 0,0002 -0,0248 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0605 0,0607 0,061 0,0715 -0,0002 -0,0005 -0,0110 100 японских иен 1,6379 1,6344 1,6327 1,5469 0,0035 0,0052 0,0910 1 новозеландский доллар 1,2243 1,2234 1,2026 1,124 0,0009 0,0217 0,1003

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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