Евро и лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 января установлен на уровне 1,7 и 2,0562 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 19 января 2021 г.: 18 января 2021 г.: 19 декабря 2020 г.: 19 января 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0562 2,0516 2,0812 1,8924 0,0046 -0,0250 0,1638 1 российский рубль 0,023 0,0231 0,0232 0,0276 -0,0001 -0,0002 -0,0046 1 турецкая лира 0,2277 0,2276 0,2205 0,2901 0,0001 0,0072 -0,0624 1 австралийский доллар 1,3109 1,3063 1,2923 1,172 0,0046 0,0186 0,1389 1 аргентинский песо 0,0198 0,0198 0,0206 0,0283 0 -0,0008 -0,0085 1 белорусский рубль 0,666 0,666 0,6776 0,7998 0 -0,0116 -0,1338 1 бразильский реал 0,3209 0,3208 0,3356 0,4063 0,0001 -0,0147 -0,0854 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1125 0,1115 0,1157 0,1179 0,0010 -0,0032 -0,0054 100 южнокорейских вон 0,1544 0,1537 0,1546 0,1467 0,0007 -0,0002 0,0077 1 чешская крона 0,0787 0,0784 0,0796 0,0752 0,0003 -0,0009 0,0035 100 чилийских песо 0,2317 0,2317 0,2355 0,2191 0 -0,0038 0,0126 1 китайский юань 0,2621 0,262 0,2599 0,2474 0,0001 0,0022 0,0147 1 датская крона 0,2764 0,2758 0,2797 0,2532 0,0006 -0,0033 0,0232 1 грузинский лари 0,5159 0,5161 0,5187 0,5917 -0,0002 -0,0028 -0,0758 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2188 0 0 0,0005 1 индийская рупия 0,0232 0,0232 0,0231 0,024 0 0,0001 -0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,3125 2,3056 2,2987 2,2219 0,0069 0,0138 0,0906 100 индонезийских рупий 0,0121 0,0121 0,012 0,0125 0 0,0001 -0,0004 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,203 0,2022 0,2049 0,179 0,0008 -0,0019 0,0240 1 швейцарский франк 1,9081 1,906 1,921 1,7608 0,0021 -0,0129 0,1473 1 израильский шекель 0,526 0,5206 0,5245 0,4919 0,0054 0,0015 0,0341 1 канадский доллар 1,3358 1,3303 1,3336 1,3025 0,0055 0,0022 0,0333 1 кувейтский динар 5,6043 5,6075 5,5864 5,6046 -0,0032 0,0179 -0,0003 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0041 0,0045 0 -0,0001 -0,0005 1 киргизский сом 0,0204 0,0204 0,02 0,0243 0 0,0004 -0,0039 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1122 0,1125 0,1122 0,0003 0 0,0003 1 малайзийский ринггит 0,4199 0,4199 0,421 0,4184 0 -0,0011 0,0015 1 мексиканский песо 0,0864 0,0856 0,0855 0,0905 0,0008 0,0009 -0,0041 1 молдавская лея 0,0982 0,0983 0,0989 0,0973 -0,0001 -0,0007 0,0009 1 египетский фунт 0,1081 0,1085 0,1081 0,1076 -0,0004 0 0,0005 1 норвежская крона 0,1985 0,1981 0,1977 0,1912 0,0004 0,0008 0,0073 100 узбекских сомов 0,0163 0,0163 0,0162 0,0178 0 0,0001 -0,0015 1 польский злотый 0,454 0,4522 0,469 0,4463 0,0018 -0,0150 0,0077 1 сингапурский доллар 1,2787 1,2754 1,2815 1,2624 0,0033 -0,0028 0,0163 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4531 0,4531 0 0,0001 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4487 2,4487 2,4557 2,35 0 -0,0070 0,0987 1 тайваньский доллар 0,0607 0,0607 0,0604 0,0568 0 0,0003 0,0039 1 таджикский сомони 0,1506 0,1506 0,1504 0,1753 0 0,0002 -0,0247 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0601 0,0604 0,0612 0,0705 -0,0003 -0,0011 -0,0104 100 японских иен 1,6346 1,6386 1,6432 1,5429 -0,0040 -0,0086 0,0917 1 новозеландский доллар 1,2122 1,2108 1,2114 1,1291 0,0014 0,0008 0,0831

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni