Евро и лира подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 января установлен на уровне 1,7 и 2,0562 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
19 января 2021 г.:
|
18 января 2021 г.:
|
19 декабря 2020 г.:
|
19 января 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0562
|
2,0516
|
2,0812
|
1,8924
|
0,0046
|
-0,0250
|
0,1638
|
1 российский рубль
|
0,023
|
0,0231
|
0,0232
|
0,0276
|
-0,0001
|
-0,0002
|
-0,0046
|
1 турецкая лира
|
0,2277
|
0,2276
|
0,2205
|
0,2901
|
0,0001
|
0,0072
|
-0,0624
|
1 австралийский доллар
|
1,3109
|
1,3063
|
1,2923
|
1,172
|
0,0046
|
0,0186
|
0,1389
|
1 аргентинский песо
|
0,0198
|
0,0198
|
0,0206
|
0,0283
|
0
|
-0,0008
|
-0,0085
|
1 белорусский рубль
|
0,666
|
0,666
|
0,6776
|
0,7998
|
0
|
-0,0116
|
-0,1338
|
1 бразильский реал
|
0,3209
|
0,3208
|
0,3356
|
0,4063
|
0,0001
|
-0,0147
|
-0,0854
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1125
|
0,1115
|
0,1157
|
0,1179
|
0,0010
|
-0,0032
|
-0,0054
|
100 южнокорейских вон
|
0,1544
|
0,1537
|
0,1546
|
0,1467
|
0,0007
|
-0,0002
|
0,0077
|
1 чешская крона
|
0,0787
|
0,0784
|
0,0796
|
0,0752
|
0,0003
|
-0,0009
|
0,0035
|
100 чилийских песо
|
0,2317
|
0,2317
|
0,2355
|
0,2191
|
0
|
-0,0038
|
0,0126
|
1 китайский юань
|
0,2621
|
0,262
|
0,2599
|
0,2474
|
0,0001
|
0,0022
|
0,0147
|
1 датская крона
|
0,2764
|
0,2758
|
0,2797
|
0,2532
|
0,0006
|
-0,0033
|
0,0232
|
1 грузинский лари
|
0,5159
|
0,5161
|
0,5187
|
0,5917
|
-0,0002
|
-0,0028
|
-0,0758
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2188
|
0
|
0
|
0,0005
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0231
|
0,024
|
0
|
0,0001
|
-0,0008
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3125
|
2,3056
|
2,2987
|
2,2219
|
0,0069
|
0,0138
|
0,0906
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0,0121
|
0,012
|
0,0125
|
0
|
0,0001
|
-0,0004
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,203
|
0,2022
|
0,2049
|
0,179
|
0,0008
|
-0,0019
|
0,0240
|
1 швейцарский франк
|
1,9081
|
1,906
|
1,921
|
1,7608
|
0,0021
|
-0,0129
|
0,1473
|
1 израильский шекель
|
0,526
|
0,5206
|
0,5245
|
0,4919
|
0,0054
|
0,0015
|
0,0341
|
1 канадский доллар
|
1,3358
|
1,3303
|
1,3336
|
1,3025
|
0,0055
|
0,0022
|
0,0333
|
1 кувейтский динар
|
5,6043
|
5,6075
|
5,5864
|
5,6046
|
-0,0032
|
0,0179
|
-0,0003
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0,0045
|
0
|
-0,0001
|
-0,0005
|
1 киргизский сом
|
0,0204
|
0,0204
|
0,02
|
0,0243
|
0
|
0,0004
|
-0,0039
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,1122
|
0,1125
|
0,1122
|
0,0003
|
0
|
0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4199
|
0,4199
|
0,421
|
0,4184
|
0
|
-0,0011
|
0,0015
|
1 мексиканский песо
|
0,0864
|
0,0856
|
0,0855
|
0,0905
|
0,0008
|
0,0009
|
-0,0041
|
1 молдавская лея
|
0,0982
|
0,0983
|
0,0989
|
0,0973
|
-0,0001
|
-0,0007
|
0,0009
|
1 египетский фунт
|
0,1081
|
0,1085
|
0,1081
|
0,1076
|
-0,0004
|
0
|
0,0005
|
1 норвежская крона
|
0,1985
|
0,1981
|
0,1977
|
0,1912
|
0,0004
|
0,0008
|
0,0073
|
100 узбекских сомов
|
0,0163
|
0,0163
|
0,0162
|
0,0178
|
0
|
0,0001
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,454
|
0,4522
|
0,469
|
0,4463
|
0,0018
|
-0,0150
|
0,0077
|
1 сингапурский доллар
|
1,2787
|
1,2754
|
1,2815
|
1,2624
|
0,0033
|
-0,0028
|
0,0163
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4531
|
0,4531
|
0
|
0,0001
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4487
|
2,4487
|
2,4557
|
2,35
|
0
|
-0,0070
|
0,0987
|
1 тайваньский доллар
|
0,0607
|
0,0607
|
0,0604
|
0,0568
|
0
|
0,0003
|
0,0039
|
1 таджикский сомони
|
0,1506
|
0,1506
|
0,1504
|
0,1753
|
0
|
0,0002
|
-0,0247
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0601
|
0,0604
|
0,0612
|
0,0705
|
-0,0003
|
-0,0011
|
-0,0104
|
100 японских иен
|
1,6346
|
1,6386
|
1,6432
|
1,5429
|
-0,0040
|
-0,0086
|
0,0917
|
1 новозеландский доллар
|
1,2122
|
1,2108
|
1,2114
|
1,1291
|
0,0014
|
0,0008
|
0,0831
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni