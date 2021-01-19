Евро и лира подорожали к манату

Финансы 19 января 2021 09:52 (UTC+04:00)
Евро и лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 января установлен на уровне 1,7 и 2,0562 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

19 января 2021 г.:

18 января 2021 г.:

19 декабря 2020 г.:

19 января 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0562

2,0516

2,0812

1,8924

0,0046

-0,0250

0,1638

1 российский рубль

0,023

0,0231

0,0232

0,0276

-0,0001

-0,0002

-0,0046

1 турецкая лира

0,2277

0,2276

0,2205

0,2901

0,0001

0,0072

-0,0624

1 австралийский доллар

1,3109

1,3063

1,2923

1,172

0,0046

0,0186

0,1389

1 аргентинский песо

0,0198

0,0198

0,0206

0,0283

0

-0,0008

-0,0085

1 белорусский рубль

0,666

0,666

0,6776

0,7998

0

-0,0116

-0,1338

1 бразильский реал

0,3209

0,3208

0,3356

0,4063

0,0001

-0,0147

-0,0854

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1125

0,1115

0,1157

0,1179

0,0010

-0,0032

-0,0054

100 южнокорейских вон

0,1544

0,1537

0,1546

0,1467

0,0007

-0,0002

0,0077

1 чешская крона

0,0787

0,0784

0,0796

0,0752

0,0003

-0,0009

0,0035

100 чилийских песо

0,2317

0,2317

0,2355

0,2191

0

-0,0038

0,0126

1 китайский юань

0,2621

0,262

0,2599

0,2474

0,0001

0,0022

0,0147

1 датская крона

0,2764

0,2758

0,2797

0,2532

0,0006

-0,0033

0,0232

1 грузинский лари

0,5159

0,5161

0,5187

0,5917

-0,0002

-0,0028

-0,0758

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2188

0

0

0,0005

1 индийская рупия

0,0232

0,0232

0,0231

0,024

0

0,0001

-0,0008

1 британский фунт стерлингов

2,3125

2,3056

2,2987

2,2219

0,0069

0,0138

0,0906

100 индонезийских рупий

0,0121

0,0121

0,012

0,0125

0

0,0001

-0,0004

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,203

0,2022

0,2049

0,179

0,0008

-0,0019

0,0240

1 швейцарский франк

1,9081

1,906

1,921

1,7608

0,0021

-0,0129

0,1473

1 израильский шекель

0,526

0,5206

0,5245

0,4919

0,0054

0,0015

0,0341

1 канадский доллар

1,3358

1,3303

1,3336

1,3025

0,0055

0,0022

0,0333

1 кувейтский динар

5,6043

5,6075

5,5864

5,6046

-0,0032

0,0179

-0,0003

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0041

0,0045

0

-0,0001

-0,0005

1 киргизский сом

0,0204

0,0204

0,02

0,0243

0

0,0004

-0,0039

100 ливанских фунтов

0,1125

0,1122

0,1125

0,1122

0,0003

0

0,0003

1 малайзийский ринггит

0,4199

0,4199

0,421

0,4184

0

-0,0011

0,0015

1 мексиканский песо

0,0864

0,0856

0,0855

0,0905

0,0008

0,0009

-0,0041

1 молдавская лея

0,0982

0,0983

0,0989

0,0973

-0,0001

-0,0007

0,0009

1 египетский фунт

0,1081

0,1085

0,1081

0,1076

-0,0004

0

0,0005

1 норвежская крона

0,1985

0,1981

0,1977

0,1912

0,0004

0,0008

0,0073

100 узбекских сомов

0,0163

0,0163

0,0162

0,0178

0

0,0001

-0,0015

1 польский злотый

0,454

0,4522

0,469

0,4463

0,0018

-0,0150

0,0077

1 сингапурский доллар

1,2787

1,2754

1,2815

1,2624

0,0033

-0,0028

0,0163

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4531

0,4531

0

0,0001

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4487

2,4487

2,4557

2,35

0

-0,0070

0,0987

1 тайваньский доллар

0,0607

0,0607

0,0604

0,0568

0

0,0003

0,0039

1 таджикский сомони

0,1506

0,1506

0,1504

0,1753

0

0,0002

-0,0247

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0601

0,0604

0,0612

0,0705

-0,0003

-0,0011

-0,0104

100 японских иен

1,6346

1,6386

1,6432

1,5429

-0,0040

-0,0086

0,0917

1 новозеландский доллар

1,2122

1,2108

1,2114

1,1291

0,0014

0,0008

0,0831

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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