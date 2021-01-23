Агенство Standard & Poor's повысило прогноз по кредитному рейтингу Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило прогноз по рейтингам Азербайджана с “отрицательного” на “стабильный”, сохранив при этом долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги в иностранной и местной валюте на уровне “BB+/B”.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчетные данные S&P.