Манат укрепился к рублю и лире

Финансы 25 января 2021 09:42 (UTC+04:00)
Манат укрепился к рублю и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 января установлен на уровне 1,7 и 2,0705 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют:

25 января 2021 г.:

22 января 2021 г.:

25 декабря 2020 г.:

25 января 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0705

2,0695

2,0738

1,8782

0,0010

-0,0033

0,1923

1 российский рубль

0,0226

0,023

0,023

0,0275

-0,0004

-0,0004

-0,0049

1 турецкая лира

0,2291

0,2305

0,224

0,2865

-0,0014

0,0051

-0,0574

1 австралийский доллар

1,3159

1,3171

1,291

1,1639

-0,0012

0,0249

0,1520

1 аргентинский песо

0,0196

0,0197

0,0204

0,0283

-0,0001

-0,0008

-0,0087

1 белорусский рубль

0,6668

0,6699

0,6575

0,8058

-0,0031

0,0093

-0,1390

1 бразильский реал

0,3108

0,3172

0,3259

0,4077

-0,0064

-0,0151

-0,0969

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4629

0,4628

0

-0,0001

0

1 южноафриканский ранд

0,1126

0,1134

0,1166

0,1183

-0,0008

-0,0040

-0,0057

100 южнокорейских вон

0,1543

0,1542

0,1544

0,1456

0,0001

-0,0001

0,0087

1 чешская крона

0,0793

0,0793

0,079

0,0746

0

0,0003

0,0047

100 чилийских песо

0,2335

0,2367

0,2381

0,2189

-0,0032

-0,0046

0,0146

1 китайский юань

0,2625

0,2628

0,2604

0,2452

-0,0003

0,0021

0,0173

1 датская крона

0,2783

0,2782

0,2788

0,2513

0,0001

-0,0005

0,0270

1 грузинский лари

0,5152

0,5153

0,5206

0,5897

-0,0001

-0,0054

-0,0745

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2187

0

0

0,0006

1 индийская рупия

0,0233

0,0233

0,0231

0,0239

0

0,0002

-0,0006

1 британский фунт стерлингов

2,33

2,3318

2,3072

2,2307

-0,0018

0,0228

0,0993

100 индонезийских рупий

0,0121

0,0121

0,012

0,0125

0

0,0001

-0,0004

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2052

0,2055

0,206

0,1783

-0,0003

-0,0008

0,0269

1 швейцарский франк

1,921

1,921

1,9093

1,7527

0

0,0117

0,1683

1 израильский шекель

0,5196

0,5192

0,5281

0,492

0,0004

-0,0085

0,0276

1 канадский доллар

1,3386

1,3424

1,3217

1,295

-0,0038

0,0169

0,0436

1 кувейтский динар

5,6127

5,6142

5,5677

5,596

-0,0015

0,0450

0,0167

1 казахский тенге

0,004

0,0041

0,0041

0,0045

-0,0001

-0,0001

-0,0005

1 киргизский сом

0,0203

0,0202

0,0201

0,0243

0,0001

0,0002

-0,0040

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1125

0,1124

0,1121

-0,0001

0

0,0003

1 малайзийский ринггит

0,42

0,4211

0,4187

0,4184

-0,0011

0,0013

0,0016

1 мексиканский песо

0,0855

0,086

0,0855

0,0906

-0,0005

0

-0,0051

1 молдавская лея

0,0973

0,0972

0,0985

0,0958

0,0001

-0,0012

0,0015

1 египетский фунт

0,108

0,1081

0,1081

0,1078

-0,0001

-0,0001

0,0002

1 норвежская крона

0,2005

0,2019

0,1964

0,1889

-0,0014

0,0041

0,0116

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0162

0,0178

0

0

-0,0016

1 польский злотый

0,4561

0,4567

0,4603

0,4424

-0,0006

-0,0042

0,0137

1 сингапурский доллар

1,2823

1,2839

1,2795

1,2591

-0,0016

0,0028

0,0232

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,453

0,4532

0

0,0002

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4522

2,4523

2,4485

2,3453

-0,0001

0,0037

0,1069

1 тайваньский доллар

0,0607

0,0607

0,0604

0,0566

0

0,0003

0,0041

1 таджикский сомони

0,1506

0,1506

0,1504

0,1753

0

0,0002

-0,0247

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0604

0,0602

0,0599

0,07

0,0002

0,0005

-0,0096

100 японских иен

1,6387

1,6415

1,6415

1,5519

-0,0028

-0,0028

0,0868

1 новозеландский доллар

1,2258

1,2231

1,2079

1,1246

0,0027

0,0179

0,1012

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
&quot;Спартак&quot; ведет переговоры с &quot;Аяксом&quot; о переходе Промеса за €12 млн
"Спартак" ведет переговоры с "Аяксом" о переходе Промеса за €12 млн
&quot;Валенсия&quot; уступила &quot;Атлетико&quot; в матче чемпионата Испании
"Валенсия" уступила "Атлетико" в матче чемпионата Испании
&quot;Манчестер Юнайтед&quot; выиграл у &quot;Ливерпуля&quot; в матче Кубка Англии по футболу
"Манчестер Юнайтед" выиграл у "Ливерпуля" в матче Кубка Англии по футболу
Loading Bars
Лента новостей
Манат укрепился к рублю и лире Финансы 09:42
Нефть дешевеет на опасениях за снижение спроса Энергетика 09:16
Япония может разместить своих морских пехотинцев на американской базе на Окинаве Другие страны 08:57
В Гонконге сняли оцепление района, где тысячи жителей протестировали на коронавирус Другие страны 08:46
TAP будет проводить рыночные тесты каждые два года - управляющий директор Энергетика 08:32
В результате взрыва газовой трубы в КНР пострадали восемь человек Другие страны 08:29
Парламентская делегация Грузии примет участие в зимней сессии ПАСЕ Грузия 08:13
1480 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки Казахстан 08:10
Китайский город Санья в 2020 году построил более 1,5 тыс. базовых станций 5G ИКТ 07:57
Глава Samsung не будет оспаривать решение суда, приговорившего его к 2,5 года тюрьмы Другие страны 07:41
Власти США не знают, сколько доз вакцины от коронавируса готовы к применению в стране США 07:24
Власти Новой Зеландии заявили о первом за два месяца случае передачи коронавируса в стране Другие страны 07:09
Сенатор США внесет законопроект о легальном статусе беженцев из Венесуэлы США 06:51
Президент Мексики заразился коронавирусом Другие страны 06:29
Сильное землетрясение произошло на Аляске США 06:14
Полиция Франции выписала 110 тыс. штрафов за нарушение комендантского часа Европа 05:58
Австралийский регулятор одобрил применение вакцины Pfizer от COVID-19 Другие страны 05:35
Эквадор разрешил использование вакцины AstraZeneca от COVID-19 Другие страны 05:12
В США заявили, что отношения США и Ирана могут измениться после прихода к власти Байдена США 04:49
ЦАР передала МУС лидера повстанцев, разыскиваемого за военные преступления Другие страны 04:28
ООН зафиксировала снижение прямых иностранных инвестиций в мире в 2020 году на 42% Финансы 04:11
США введет ограничение на въезд для иностранцев, побывавших недавно в ЮАР США 03:50
"Спартак" ведет переговоры с "Аяксом" о переходе Промеса за €12 млн Спорт 03:31
После обработки 96% протоколов президент Португалии лидирует на выборах главы государства Европа 03:09
Более 100 человек задержали в Амстердаме за участие в акции протеста Европа 02:47
Байден в разговоре с Макроном выразил готовность укреплять трансатлантические отношения США 02:29
"Валенсия" уступила "Атлетико" в матче чемпионата Испании Спорт 02:13
Король Саудовской Аравии назначил нового главу центробанка Арабские страны 01:54
В Абу-Даби открылось израильское посольство Арабские страны 01:35
В Гане в аварии с участием автобуса погибли шесть человек Другие страны 00:56
Кабмин Израиля постановил закрыть аэропорт Бен-Гурион с 26 по 31 января Транспорт 00:29
"Манчестер Юнайтед" выиграл у "Ливерпуля" в матче Кубка Англии по футболу Спорт 00:15
В Азербайджане возобновляется въезд-выезд в районы Азербайджан 00:01
В Азербайджане возобновляется работа некоторых сфер Экономика 00:01
«КАМАЗ» планирует увеличить поставки автотехники в Туркменистан Транспорт 00:01
В Узбекистане цены на товары разрешили привязать к иностранной валюте Узбекистан 24 января 23:58
Турция передала Минобороны Грузии инженерное оборудование Грузия 24 января 23:43
5 200 человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 24 января 23:42
В Португалии завершилось голосование на президентских выборах Европа 24 января 23:26
ВМС США направили в Черное море танкер для заправки эсминца Donald Cook США 24 января 23:09
В Словении выявили первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса Европа 24 января 22:51
В США заявили, что при Трампе отсутствовал план распределения вакцин среди населения США 24 января 22:34
Вице-президент Аргентины привилась вакциной "Спутник V" Другие страны 24 января 22:18
Полиция применила водометы для разгона демонстраций в Амстердаме и Эйндховене Европа 24 января 22:02
Министр иностранных дел Ирана прибыл в Баку Политика 24 января 22:00
В мире за сутки выявили более 577 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 24 января 21:58
В Португалии произошел взрыв Европа 24 января 21:55
В США число заразившихся коронавирусом превысило 25 млн США 24 января 20:47
SpaceX запустила ракету-носитель с более чем 140 спутниками В мире 24 января 20:15
В Бразилии потерпел крушение самолет с футболистами на борту Другие страны 24 января 19:54
Полиция Нидерландов арестовала одного из самых разыскиваемых наркобаронов в мире Европа 24 января 19:25
В Бишкеке состоится круглый стол по агрострахованию в Кыргызстане Кыргызстан 24 января 19:24
В Грузии выявлено 546 новых случаев коронавируса, 1 456 пациентов выздоровели Грузия 24 января 19:21
За минувшие сутки в Иране от коронавируса умерли 89 человек Иран 24 января 19:02
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Антарктиды В мире 24 января 18:36
Площадь выбросов вулканических продуктов при извержении грязевого вулкана «Гушчу» составляет 3 га - директор Государственного заповедника Общество 24 января 18:14
Объем совокупных активов ASB Bank в 2020 году уменьшился Финансы 24 января 18:10
Село Ашагы Айбасанлы Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 24 января 18:10
В здании Вестминстерского дворца в Лондоне произошел пожар Европа 24 января 17:45
Третья в ЕС вакцина от коронавируса может выйти на рынок на следующей неделе Европа 24 января 16:58
Контейнеровоз MOZART причалил к берегам Габона Турция 24 января 16:33
В Бухаре состоялись Узбекско-Саудовский бизнес-форум и первое заседание Узбекско-Саудовского делового совета Узбекистан 24 января 16:21
Посольство Израиля в Грузии распространило заявление о снятии ограничений на въезд иностранных граждан в Грузию Грузия 24 января 16:16
Иран достиг самого низкого показателя роста COVID-19 Иран 24 января 16:05
Тело погибшего на турецком судне азербайджанца планируется отправить в Азербайджан 26 января - МИД Азербайджана Политика 24 января 15:46
Народный артист Сабир Мамедов отмечает юбилей: Самый большой подарок мне сделали солдаты и офицеры (ФОТО) Интервью 24 января 15:46
В Китае спасли 11 человек из заблокированной после взрыва шахты Другие страны 24 января 15:39
В Азербайджане 568 человек вылечились от COVİD-19, выявлено 287 новых случаев заражения Общество 24 января 15:08
Владельцам теплиц в Азербайджане предоставят льготы - Азеригаз Энергетика 24 января 14:51
Село Джомерд Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 24 января 14:33
Как только "MV Mozart" войдет в порт, тело азербайджанского инженера отправят на родину - Мевлют Чавушоглу Общество 24 января 14:27
В Португалии началось голосование на президентских выборах Европа 24 января 14:03
Министр образования Азербайджана поделился публикацией в связи с Международным днем образования (ФОТО) Общество 24 января 13:40
Начались съемки фильма "Естественный язык человечества" об ученом Наби Аскерове (ФОТО) Социум 24 января 13:04
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра Общество 24 января 12:50
Азербайджан увеличил урожайность хлопка в 2020 году Бизнес 24 января 12:04
Литовская компания о новом платежном модуле для азербайджанского рынка ИКТ 24 января 12:04
Во Франции в ближайшие дни могут объявить новый карантин Европа 24 января 11:59
Село Ашагы Вейселли Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 24 января 11:33
Британский премьер надеется на укрепление отношений с США при Байдене Европа 24 января 11:08
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8 Другие страны 24 января 10:52
Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Еврокомиссии Грузия 24 января 10:31
Иран и Япония провели переговоры о закупке оборудования для мониторинга загрязнения воздуха Иран 24 января 10:24
В Туркменистане утверждён порядок подключения к сети Интернет Туркменистан 24 января 10:16
В ЮНЕСКО назвали образование одним из приоритетов при восстановлении после пандемии В мире 24 января 10:09
Порье победил Макгрегора в главном бою турнира UFC 257 Спорт 24 января 09:48
Дворец Гейдара Алиева и Билькентский оркестр – сотрудничество и новые проекты (ФОТО) Культура 24 января 09:26
В США начали расследование в связи со смертью человека вскоре после вакцинации от COVID-19 США 24 января 09:23
Предупреждение об угрозе цунами после землетрясения у берегов Антарктиды отменили Другие страны 24 января 09:02
Неизвестные убили и сожгли 19 человек на северо-востоке Мексики Другие страны 24 января 08:39
Около 7 тыс. военнослужащих Нацгвардии останутся в Вашингтоне до середины марта США 24 января 08:23
Центробанк заявил о достаточности капитала азербайджанских банков для покрытия убытков Финансы 24 января 08:00
Половина населения Азербайджана по итогам 2020 года является экономически активной Бизнес 24 января 08:00
Совокупная доля коммерческих банков Азербайджана составляет около 25% в ВВП Финансы 24 января 08:00
Красные руки назвали симптомом смертельной болезни В мире 24 января 07:45
Свыше 1,5 тысяч заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане Казахстан 24 января 07:34
Семь иранских компаний стали членами сети климатических технологий ООН Экономика 24 января 07:15
Из 28 стран ЕС с 25 у Грузии отрицательный торговый баланс Грузия 24 января 06:50
Шеф Пентагона обсудил с министром обороны Японии перенос авиабазы США на Окинаве США 24 января 06:29
В Чили предупредили об угрозе цунами после землетрясения (Обновлено) Другие страны 24 января 05:59
Все новости