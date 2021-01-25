Манат укрепился к рублю и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 января установлен на уровне 1,7 и 2,0705 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 25 января 2021 г.: 22 января 2021 г.: 25 декабря 2020 г.: 25 января 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0705 2,0695 2,0738 1,8782 0,0010 -0,0033 0,1923 1 российский рубль 0,0226 0,023 0,023 0,0275 -0,0004 -0,0004 -0,0049 1 турецкая лира 0,2291 0,2305 0,224 0,2865 -0,0014 0,0051 -0,0574 1 австралийский доллар 1,3159 1,3171 1,291 1,1639 -0,0012 0,0249 0,1520 1 аргентинский песо 0,0196 0,0197 0,0204 0,0283 -0,0001 -0,0008 -0,0087 1 белорусский рубль 0,6668 0,6699 0,6575 0,8058 -0,0031 0,0093 -0,1390 1 бразильский реал 0,3108 0,3172 0,3259 0,4077 -0,0064 -0,0151 -0,0969 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4629 0,4628 0 -0,0001 0 1 южноафриканский ранд 0,1126 0,1134 0,1166 0,1183 -0,0008 -0,0040 -0,0057 100 южнокорейских вон 0,1543 0,1542 0,1544 0,1456 0,0001 -0,0001 0,0087 1 чешская крона 0,0793 0,0793 0,079 0,0746 0 0,0003 0,0047 100 чилийских песо 0,2335 0,2367 0,2381 0,2189 -0,0032 -0,0046 0,0146 1 китайский юань 0,2625 0,2628 0,2604 0,2452 -0,0003 0,0021 0,0173 1 датская крона 0,2783 0,2782 0,2788 0,2513 0,0001 -0,0005 0,0270 1 грузинский лари 0,5152 0,5153 0,5206 0,5897 -0,0001 -0,0054 -0,0745 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2187 0 0 0,0006 1 индийская рупия 0,0233 0,0233 0,0231 0,0239 0 0,0002 -0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,33 2,3318 2,3072 2,2307 -0,0018 0,0228 0,0993 100 индонезийских рупий 0,0121 0,0121 0,012 0,0125 0 0,0001 -0,0004 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2052 0,2055 0,206 0,1783 -0,0003 -0,0008 0,0269 1 швейцарский франк 1,921 1,921 1,9093 1,7527 0 0,0117 0,1683 1 израильский шекель 0,5196 0,5192 0,5281 0,492 0,0004 -0,0085 0,0276 1 канадский доллар 1,3386 1,3424 1,3217 1,295 -0,0038 0,0169 0,0436 1 кувейтский динар 5,6127 5,6142 5,5677 5,596 -0,0015 0,0450 0,0167 1 казахский тенге 0,004 0,0041 0,0041 0,0045 -0,0001 -0,0001 -0,0005 1 киргизский сом 0,0203 0,0202 0,0201 0,0243 0,0001 0,0002 -0,0040 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1125 0,1124 0,1121 -0,0001 0 0,0003 1 малайзийский ринггит 0,42 0,4211 0,4187 0,4184 -0,0011 0,0013 0,0016 1 мексиканский песо 0,0855 0,086 0,0855 0,0906 -0,0005 0 -0,0051 1 молдавская лея 0,0973 0,0972 0,0985 0,0958 0,0001 -0,0012 0,0015 1 египетский фунт 0,108 0,1081 0,1081 0,1078 -0,0001 -0,0001 0,0002 1 норвежская крона 0,2005 0,2019 0,1964 0,1889 -0,0014 0,0041 0,0116 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0162 0,0178 0 0 -0,0016 1 польский злотый 0,4561 0,4567 0,4603 0,4424 -0,0006 -0,0042 0,0137 1 сингапурский доллар 1,2823 1,2839 1,2795 1,2591 -0,0016 0,0028 0,0232 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,453 0,4532 0 0,0002 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4522 2,4523 2,4485 2,3453 -0,0001 0,0037 0,1069 1 тайваньский доллар 0,0607 0,0607 0,0604 0,0566 0 0,0003 0,0041 1 таджикский сомони 0,1506 0,1506 0,1504 0,1753 0 0,0002 -0,0247 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0604 0,0602 0,0599 0,07 0,0002 0,0005 -0,0096 100 японских иен 1,6387 1,6415 1,6415 1,5519 -0,0028 -0,0028 0,0868 1 новозеландский доллар 1,2258 1,2231 1,2079 1,1246 0,0027 0,0179 0,1012

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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