Манат подорожал к евро и стабилен к рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 января установлен на уровне 1,7 и 2,063 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
26 января 2021 г.:
|
25 января 2021 г.:
|
26 декабря 2020 г.:
|
26 января 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,063
|
2,0705
|
2,0738
|
1,8782
|
-0,0075
|
-0,0108
|
0,1848
|
1 российский рубль
|
0,0226
|
0,0226
|
0,023
|
0,0275
|
0
|
-0,0004
|
-0,0049
|
1 турецкая лира
|
0,2293
|
0,2291
|
0,224
|
0,2865
|
0,0002
|
0,0053
|
-0,0572
|
1 австралийский доллар
|
1,3082
|
1,3159
|
1,291
|
1,1639
|
-0,0077
|
0,0172
|
0,1443
|
1 аргентинский песо
|
0,0196
|
0,0196
|
0,0204
|
0,0283
|
0
|
-0,0008
|
-0,0087
|
1 белорусский рубль
|
0,6649
|
0,6668
|
0,6575
|
0,8058
|
-0,0019
|
0,0074
|
-0,1409
|
1 бразильский реал
|
0,3109
|
0,3108
|
0,3259
|
0,4077
|
0,0001
|
-0,0150
|
-0,0968
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4629
|
0,4628
|
0
|
-0,0001
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1112
|
0,1126
|
0,1166
|
0,1183
|
-0,0014
|
-0,0054
|
-0,0071
|
100 южнокорейских вон
|
0,1541
|
0,1543
|
0,1544
|
0,1456
|
-0,0002
|
-0,0003
|
0,0085
|
1 чешская крона
|
0,0788
|
0,0793
|
0,079
|
0,0746
|
-0,0005
|
-0,0002
|
0,0042
|
100 чилийских песо
|
0,232
|
0,2335
|
0,2381
|
0,2189
|
-0,0015
|
-0,0061
|
0,0131
|
1 китайский юань
|
0,2627
|
0,2625
|
0,2604
|
0,2452
|
0,0002
|
0,0023
|
0,0175
|
1 датская крона
|
0,2773
|
0,2783
|
0,2788
|
0,2513
|
-0,0010
|
-0,0015
|
0,0260
|
1 грузинский лари
|
0,5153
|
0,5152
|
0,5206
|
0,5897
|
0,0001
|
-0,0053
|
-0,0744
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2187
|
0
|
0
|
0,0006
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0233
|
0,0231
|
0,0239
|
0
|
0,0002
|
-0,0006
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3223
|
2,33
|
2,3072
|
2,2307
|
-0,0077
|
0,0151
|
0,0916
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0,0121
|
0,012
|
0,0125
|
0
|
0,0001
|
-0,0004
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,205
|
0,2052
|
0,206
|
0,1783
|
-0,0002
|
-0,0010
|
0,0267
|
1 швейцарский франк
|
1,9134
|
1,921
|
1,9093
|
1,7527
|
-0,0076
|
0,0041
|
0,1607
|
1 израильский шекель
|
0,5192
|
0,5196
|
0,5281
|
0,492
|
-0,0004
|
-0,0089
|
0,0272
|
1 канадский доллар
|
1,3328
|
1,3386
|
1,3217
|
1,295
|
-0,0058
|
0,0111
|
0,0378
|
1 кувейтский динар
|
5,6144
|
5,6127
|
5,5677
|
5,596
|
0,0017
|
0,0467
|
0,0184
|
1 казахстанский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0,0045
|
0
|
-0,0001
|
-0,0005
|
1 киргизский сом
|
0,0202
|
0,0203
|
0,0201
|
0,0243
|
-0,0001
|
0,0001
|
-0,0041
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1124
|
0,1124
|
0,1121
|
0
|
0
|
0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4204
|
0,42
|
0,4187
|
0,4184
|
0,0004
|
0,0017
|
0,0020
|
1 мексиканский песо
|
0,0842
|
0,0855
|
0,0855
|
0,0906
|
-0,0013
|
-0,0013
|
-0,0064
|
1 молдавская лея
|
0,0974
|
0,0973
|
0,0985
|
0,0958
|
0,0001
|
-0,0011
|
0,0016
|
1 египетский фунт
|
0,108
|
0,108
|
0,1081
|
0,1078
|
0
|
-0,0001
|
0,0002
|
1 норвежская крона
|
0,1987
|
0,2005
|
0,1964
|
0,1889
|
-0,0018
|
0,0023
|
0,0098
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0178
|
0
|
0
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4543
|
0,4561
|
0,4603
|
0,4424
|
-0,0018
|
-0,0060
|
0,0119
|
1 сингапурский доллар
|
1,2806
|
1,2823
|
1,2795
|
1,2591
|
-0,0017
|
0,0011
|
0,0215
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,453
|
0,4532
|
0
|
0,0002
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,451
|
2,4522
|
2,4485
|
2,3453
|
-0,0012
|
0,0025
|
0,1057
|
1 тайваньский доллар
|
0,0607
|
0,0607
|
0,0604
|
0,0566
|
0
|
0,0003
|
0,0041
|
1 таджикский сомони
|
0,1506
|
0,1506
|
0,1504
|
0,1753
|
0
|
0,0002
|
-0,0247
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0604
|
0,0604
|
0,0599
|
0,07
|
0
|
0,0005
|
-0,0096
|
100 японских иен
|
1,6388
|
1,6387
|
1,6415
|
1,5519
|
0,0001
|
-0,0027
|
0,0869
|
1 новозеландский доллар
|
1,2219
|
1,2258
|
1,2079
|
1,1246
|
-0,0039
|
0,0140
|
0,0973
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni