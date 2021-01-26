Манат подорожал к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 января установлен на уровне 1,7 и 2,063 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 26 января 2021 г.: 25 января 2021 г.: 26 декабря 2020 г.: 26 января 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,063 2,0705 2,0738 1,8782 -0,0075 -0,0108 0,1848 1 российский рубль 0,0226 0,0226 0,023 0,0275 0 -0,0004 -0,0049 1 турецкая лира 0,2293 0,2291 0,224 0,2865 0,0002 0,0053 -0,0572 1 австралийский доллар 1,3082 1,3159 1,291 1,1639 -0,0077 0,0172 0,1443 1 аргентинский песо 0,0196 0,0196 0,0204 0,0283 0 -0,0008 -0,0087 1 белорусский рубль 0,6649 0,6668 0,6575 0,8058 -0,0019 0,0074 -0,1409 1 бразильский реал 0,3109 0,3108 0,3259 0,4077 0,0001 -0,0150 -0,0968 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4629 0,4628 0 -0,0001 0 1 южноафриканский ранд 0,1112 0,1126 0,1166 0,1183 -0,0014 -0,0054 -0,0071 100 южнокорейских вон 0,1541 0,1543 0,1544 0,1456 -0,0002 -0,0003 0,0085 1 чешская крона 0,0788 0,0793 0,079 0,0746 -0,0005 -0,0002 0,0042 100 чилийских песо 0,232 0,2335 0,2381 0,2189 -0,0015 -0,0061 0,0131 1 китайский юань 0,2627 0,2625 0,2604 0,2452 0,0002 0,0023 0,0175 1 датская крона 0,2773 0,2783 0,2788 0,2513 -0,0010 -0,0015 0,0260 1 грузинский лари 0,5153 0,5152 0,5206 0,5897 0,0001 -0,0053 -0,0744 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2187 0 0 0,0006 1 индийская рупия 0,0233 0,0233 0,0231 0,0239 0 0,0002 -0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,3223 2,33 2,3072 2,2307 -0,0077 0,0151 0,0916 100 индонезийских рупий 0,0121 0,0121 0,012 0,0125 0 0,0001 -0,0004 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,205 0,2052 0,206 0,1783 -0,0002 -0,0010 0,0267 1 швейцарский франк 1,9134 1,921 1,9093 1,7527 -0,0076 0,0041 0,1607 1 израильский шекель 0,5192 0,5196 0,5281 0,492 -0,0004 -0,0089 0,0272 1 канадский доллар 1,3328 1,3386 1,3217 1,295 -0,0058 0,0111 0,0378 1 кувейтский динар 5,6144 5,6127 5,5677 5,596 0,0017 0,0467 0,0184 1 казахстанский тенге 0,004 0,004 0,0041 0,0045 0 -0,0001 -0,0005 1 киргизский сом 0,0202 0,0203 0,0201 0,0243 -0,0001 0,0001 -0,0041 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1124 0,1124 0,1121 0 0 0,0003 1 малайзийский ринггит 0,4204 0,42 0,4187 0,4184 0,0004 0,0017 0,0020 1 мексиканский песо 0,0842 0,0855 0,0855 0,0906 -0,0013 -0,0013 -0,0064 1 молдавская лея 0,0974 0,0973 0,0985 0,0958 0,0001 -0,0011 0,0016 1 египетский фунт 0,108 0,108 0,1081 0,1078 0 -0,0001 0,0002 1 норвежская крона 0,1987 0,2005 0,1964 0,1889 -0,0018 0,0023 0,0098 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0162 0,0178 0 0 -0,0016 1 польский злотый 0,4543 0,4561 0,4603 0,4424 -0,0018 -0,0060 0,0119 1 сингапурский доллар 1,2806 1,2823 1,2795 1,2591 -0,0017 0,0011 0,0215 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,453 0,4532 0 0,0002 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,451 2,4522 2,4485 2,3453 -0,0012 0,0025 0,1057 1 тайваньский доллар 0,0607 0,0607 0,0604 0,0566 0 0,0003 0,0041 1 таджикский сомони 0,1506 0,1506 0,1504 0,1753 0 0,0002 -0,0247 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0604 0,0604 0,0599 0,07 0 0,0005 -0,0096 100 японских иен 1,6388 1,6387 1,6415 1,5519 0,0001 -0,0027 0,0869 1 новозеландский доллар 1,2219 1,2258 1,2079 1,1246 -0,0039 0,0140 0,0973

(Автор: Зейни Джафаров)