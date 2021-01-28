Манат укрепился к евро и лире

Финансы 28 января 2021 09:43 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 января установлен на уровне 1,7 и 2,0554 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

28 января 2021 г.:

27 января 2021 г.:

28 декабря 2020 г.:

28 января 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0554

2,0665

2,0763

1,8738

-0,0111

-0,0209

0,1816

1 российский рубль

0,0224

0,0227

0,0229

0,027

-0,0003

-0,0005

-0,0046

1 турецкая лира

0,2292

0,231

0,2246

0,286

-0,0018

0,0046

-0,0568

1 австралийский доллар

1,2965

1,3149

1,2941

1,1495

-0,0184

0,0024

0,1470

1 аргентинский песо

0,0195

0,0195

0,0204

0,0283

0

-0,0009

-0,0088

1 белорусский рубль

0,6574

0,6602

0,6575

0,802

-0,0028

-0,0001

-0,1446

1 бразильский реал

0,3142

0,3176

0,3259

0,4037

-0,0034

-0,0117

-0,0895

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4629

0,4628

0

-0,0001

0

1 южноафриканский ранд

0,1111

0,1127

0,1167

0,1164

-0,0016

-0,0056

-0,0053

100 южнокорейских вон

0,1524

0,1538

0,1551

0,1445

-0,0014

-0,0027

0,0079

1 чешская крона

0,0788

0,0793

0,0793

0,0742

-0,0005

-0,0005

0,0046

100 чилийских песо

0,2299

0,2321

0,2378

0,2149

-0,0022

-0,0079

0,0150

1 китайский юань

0,2624

0,263

0,2603

0,246

-0,0006

0,0021

0,0164

1 датская крона

0,2764

0,2778

0,2791

0,2507

-0,0014

-0,0027

0,0257

1 грузинский лари

0,5158

0,5153

0,5196

0,5888

0,0005

-0,0038

-0,0730

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2185

0

0

0,0008

1 индийская рупия

0,0232

0,0233

0,0231

0,0238

-0,0001

0,0001

-0,0006

1 британский фунт стерлингов

2,3236

2,3339

2,3052

2,2196

-0,0103

0,0184

0,1040

100 индонезийских рупий

0,0121

0,0121

0,012

0,0124

0

0,0001

-0,0003

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2029

0,2046

0,206

0,1767

-0,0017

-0,0031

0,0262

1 швейцарский франк

1,9113

1,9169

1,9104

1,7518

-0,0056

0,0009

0,1595

1 израильский шекель

0,5202

0,5206

0,5279

0,4912

-0,0004

-0,0077

0,0290

1 канадский доллар

1,325

1,3363

1,3235

1,2893

-0,0113

0,0015

0,0357

1 кувейтский динар

5,6159

5,6158

5,5658

5,5966

0,0001

0,0501

0,0193

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0041

0,0045

0

-0,0001

-0,0005

1 киргизский сом

0,0202

0,0202

0,0201

0,0243

0

0,0001

-0,0041

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1123

0,1125

0,1124

0,0001

-0,0001

0

1 малайзийский ринггит

0,4202

0,4203

0,4194

0,4163

-0,0001

0,0008

0,0039

1 мексиканский песо

0,0836

0,0847

0,0856

0,09

-0,0011

-0,0020

-0,0064

1 молдавская лея

0,0983

0,0979

0,0985

0,0964

0,0004

-0,0002

0,0019

1 египетский фунт

0,1081

0,1079

0,1083

0,1075

0,0002

-0,0002

0,0006

1 норвежская крона

0,1958

0,1986

0,1974

0,1859

-0,0028

-0,0016

0,0099

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0162

0,0178

0

0

-0,0016

1 польский злотый

0,4519

0,4547

0,4606

0,438

-0,0028

-0,0087

0,0139

1 сингапурский доллар

1,2765

1,2825

1,2809

1,2524

-0,0060

-0,0044

0,0241

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,453

0,4531

0

0,0002

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4489

2,4499

2,4485

2,3396

-0,0010

0,0004

0,1093

1 тайваньский доллар

0,0607

0,0607

0,0604

0,0565

0

0,0003

0,0042

1 таджикский сомони

0,1506

0,1506

0,1504

0,1753

0

0,0002

-0,0247

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0604

0,0604

0,06

0,0693

0

0,0004

-0,0089

100 японских иен

1,6296

1,6391

1,6418

1,5599

-0,0095

-0,0122

0,0697

1 новозеландский доллар

1,2129

1,2285

1,211

1,1127

-0,0156

0,0019

0,1002

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni

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