Манат укрепился к евро и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 января установлен на уровне 1,7 и 2,0554 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 28 января 2021 г.: 27 января 2021 г.: 28 декабря 2020 г.: 28 января 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0554 2,0665 2,0763 1,8738 -0,0111 -0,0209 0,1816 1 российский рубль 0,0224 0,0227 0,0229 0,027 -0,0003 -0,0005 -0,0046 1 турецкая лира 0,2292 0,231 0,2246 0,286 -0,0018 0,0046 -0,0568 1 австралийский доллар 1,2965 1,3149 1,2941 1,1495 -0,0184 0,0024 0,1470 1 аргентинский песо 0,0195 0,0195 0,0204 0,0283 0 -0,0009 -0,0088 1 белорусский рубль 0,6574 0,6602 0,6575 0,802 -0,0028 -0,0001 -0,1446 1 бразильский реал 0,3142 0,3176 0,3259 0,4037 -0,0034 -0,0117 -0,0895 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4629 0,4628 0 -0,0001 0 1 южноафриканский ранд 0,1111 0,1127 0,1167 0,1164 -0,0016 -0,0056 -0,0053 100 южнокорейских вон 0,1524 0,1538 0,1551 0,1445 -0,0014 -0,0027 0,0079 1 чешская крона 0,0788 0,0793 0,0793 0,0742 -0,0005 -0,0005 0,0046 100 чилийских песо 0,2299 0,2321 0,2378 0,2149 -0,0022 -0,0079 0,0150 1 китайский юань 0,2624 0,263 0,2603 0,246 -0,0006 0,0021 0,0164 1 датская крона 0,2764 0,2778 0,2791 0,2507 -0,0014 -0,0027 0,0257 1 грузинский лари 0,5158 0,5153 0,5196 0,5888 0,0005 -0,0038 -0,0730 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2185 0 0 0,0008 1 индийская рупия 0,0232 0,0233 0,0231 0,0238 -0,0001 0,0001 -0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,3236 2,3339 2,3052 2,2196 -0,0103 0,0184 0,1040 100 индонезийских рупий 0,0121 0,0121 0,012 0,0124 0 0,0001 -0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2029 0,2046 0,206 0,1767 -0,0017 -0,0031 0,0262 1 швейцарский франк 1,9113 1,9169 1,9104 1,7518 -0,0056 0,0009 0,1595 1 израильский шекель 0,5202 0,5206 0,5279 0,4912 -0,0004 -0,0077 0,0290 1 канадский доллар 1,325 1,3363 1,3235 1,2893 -0,0113 0,0015 0,0357 1 кувейтский динар 5,6159 5,6158 5,5658 5,5966 0,0001 0,0501 0,0193 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0041 0,0045 0 -0,0001 -0,0005 1 киргизский сом 0,0202 0,0202 0,0201 0,0243 0 0,0001 -0,0041 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1123 0,1125 0,1124 0,0001 -0,0001 0 1 малайзийский ринггит 0,4202 0,4203 0,4194 0,4163 -0,0001 0,0008 0,0039 1 мексиканский песо 0,0836 0,0847 0,0856 0,09 -0,0011 -0,0020 -0,0064 1 молдавская лея 0,0983 0,0979 0,0985 0,0964 0,0004 -0,0002 0,0019 1 египетский фунт 0,1081 0,1079 0,1083 0,1075 0,0002 -0,0002 0,0006 1 норвежская крона 0,1958 0,1986 0,1974 0,1859 -0,0028 -0,0016 0,0099 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0162 0,0178 0 0 -0,0016 1 польский злотый 0,4519 0,4547 0,4606 0,438 -0,0028 -0,0087 0,0139 1 сингапурский доллар 1,2765 1,2825 1,2809 1,2524 -0,0060 -0,0044 0,0241 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,453 0,4531 0 0,0002 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4489 2,4499 2,4485 2,3396 -0,0010 0,0004 0,1093 1 тайваньский доллар 0,0607 0,0607 0,0604 0,0565 0 0,0003 0,0042 1 таджикский сомони 0,1506 0,1506 0,1504 0,1753 0 0,0002 -0,0247 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0604 0,0604 0,06 0,0693 0 0,0004 -0,0089 100 японских иен 1,6296 1,6391 1,6418 1,5599 -0,0095 -0,0122 0,0697 1 новозеландский доллар 1,2129 1,2285 1,211 1,1127 -0,0156 0,0019 0,1002

(Автор: Зейни Джафаров)

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