Манат укрепился к евро и лире
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 января установлен на уровне 1,7 и 2,0554 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
28 января 2021 г.:
|
27 января 2021 г.:
|
28 декабря 2020 г.:
|
28 января 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0554
|
2,0665
|
2,0763
|
1,8738
|
-0,0111
|
-0,0209
|
0,1816
|
1 российский рубль
|
0,0224
|
0,0227
|
0,0229
|
0,027
|
-0,0003
|
-0,0005
|
-0,0046
|
1 турецкая лира
|
0,2292
|
0,231
|
0,2246
|
0,286
|
-0,0018
|
0,0046
|
-0,0568
|
1 австралийский доллар
|
1,2965
|
1,3149
|
1,2941
|
1,1495
|
-0,0184
|
0,0024
|
0,1470
|
1 аргентинский песо
|
0,0195
|
0,0195
|
0,0204
|
0,0283
|
0
|
-0,0009
|
-0,0088
|
1 белорусский рубль
|
0,6574
|
0,6602
|
0,6575
|
0,802
|
-0,0028
|
-0,0001
|
-0,1446
|
1 бразильский реал
|
0,3142
|
0,3176
|
0,3259
|
0,4037
|
-0,0034
|
-0,0117
|
-0,0895
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4629
|
0,4628
|
0
|
-0,0001
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1111
|
0,1127
|
0,1167
|
0,1164
|
-0,0016
|
-0,0056
|
-0,0053
|
100 южнокорейских вон
|
0,1524
|
0,1538
|
0,1551
|
0,1445
|
-0,0014
|
-0,0027
|
0,0079
|
1 чешская крона
|
0,0788
|
0,0793
|
0,0793
|
0,0742
|
-0,0005
|
-0,0005
|
0,0046
|
100 чилийских песо
|
0,2299
|
0,2321
|
0,2378
|
0,2149
|
-0,0022
|
-0,0079
|
0,0150
|
1 китайский юань
|
0,2624
|
0,263
|
0,2603
|
0,246
|
-0,0006
|
0,0021
|
0,0164
|
1 датская крона
|
0,2764
|
0,2778
|
0,2791
|
0,2507
|
-0,0014
|
-0,0027
|
0,0257
|
1 грузинский лари
|
0,5158
|
0,5153
|
0,5196
|
0,5888
|
0,0005
|
-0,0038
|
-0,0730
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2185
|
0
|
0
|
0,0008
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0233
|
0,0231
|
0,0238
|
-0,0001
|
0,0001
|
-0,0006
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3236
|
2,3339
|
2,3052
|
2,2196
|
-0,0103
|
0,0184
|
0,1040
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0,0121
|
0,012
|
0,0124
|
0
|
0,0001
|
-0,0003
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2029
|
0,2046
|
0,206
|
0,1767
|
-0,0017
|
-0,0031
|
0,0262
|
1 швейцарский франк
|
1,9113
|
1,9169
|
1,9104
|
1,7518
|
-0,0056
|
0,0009
|
0,1595
|
1 израильский шекель
|
0,5202
|
0,5206
|
0,5279
|
0,4912
|
-0,0004
|
-0,0077
|
0,0290
|
1 канадский доллар
|
1,325
|
1,3363
|
1,3235
|
1,2893
|
-0,0113
|
0,0015
|
0,0357
|
1 кувейтский динар
|
5,6159
|
5,6158
|
5,5658
|
5,5966
|
0,0001
|
0,0501
|
0,0193
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0,0045
|
0
|
-0,0001
|
-0,0005
|
1 киргизский сом
|
0,0202
|
0,0202
|
0,0201
|
0,0243
|
0
|
0,0001
|
-0,0041
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1123
|
0,1125
|
0,1124
|
0,0001
|
-0,0001
|
0
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4202
|
0,4203
|
0,4194
|
0,4163
|
-0,0001
|
0,0008
|
0,0039
|
1 мексиканский песо
|
0,0836
|
0,0847
|
0,0856
|
0,09
|
-0,0011
|
-0,0020
|
-0,0064
|
1 молдавская лея
|
0,0983
|
0,0979
|
0,0985
|
0,0964
|
0,0004
|
-0,0002
|
0,0019
|
1 египетский фунт
|
0,1081
|
0,1079
|
0,1083
|
0,1075
|
0,0002
|
-0,0002
|
0,0006
|
1 норвежская крона
|
0,1958
|
0,1986
|
0,1974
|
0,1859
|
-0,0028
|
-0,0016
|
0,0099
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0178
|
0
|
0
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4519
|
0,4547
|
0,4606
|
0,438
|
-0,0028
|
-0,0087
|
0,0139
|
1 сингапурский доллар
|
1,2765
|
1,2825
|
1,2809
|
1,2524
|
-0,0060
|
-0,0044
|
0,0241
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,453
|
0,4531
|
0
|
0,0002
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4489
|
2,4499
|
2,4485
|
2,3396
|
-0,0010
|
0,0004
|
0,1093
|
1 тайваньский доллар
|
0,0607
|
0,0607
|
0,0604
|
0,0565
|
0
|
0,0003
|
0,0042
|
1 таджикский сомони
|
0,1506
|
0,1506
|
0,1504
|
0,1753
|
0
|
0,0002
|
-0,0247
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0604
|
0,0604
|
0,06
|
0,0693
|
0
|
0,0004
|
-0,0089
|
100 японских иен
|
1,6296
|
1,6391
|
1,6418
|
1,5599
|
-0,0095
|
-0,0122
|
0,0697
|
1 новозеландский доллар
|
1,2129
|
1,2285
|
1,211
|
1,1127
|
-0,0156
|
0,0019
|
0,1002
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter:@jafarov_zeyni