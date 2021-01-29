Манат укрепился к рублю и подешевел к евро

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 января установлен на уровне 1,7 и 2,0567 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 29 января 2021 г.: 28 января 2021 г.: 29 декабря 2020 г.: 29 января 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0567 2,0554 2,0805 1,8722 0,0013 -0,0238 0,1845 1 российский рубль 0,0223 0,0224 0,023 0,0273 -0,0001 -0,0007 -0,0050 1 турецкая лира 0,2307 0,2292 0,2282 0,2861 0,0015 0,0025 -0,0554 1 австралийский доллар 1,2991 1,2965 1,2911 1,1515 0,0026 0,0080 0,1476 1 аргентинский песо 0,0195 0,0195 0,0203 0,0282 0 -0,0008 -0,0087 1 белорусский рубль 0,6555 0,6574 0,661 0,7999 -0,0019 -0,0055 -0,1444 1 бразильский реал 0,3125 0,3142 0,324 0,4057 -0,0017 -0,0115 -0,0932 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4629 0,4628 0 -0,0001 0 1 южноафриканский ранд 0,1113 0,1111 0,1163 0,1169 0,0002 -0,0050 -0,0056 100 южнокорейских вон 0,1521 0,1524 0,1556 0,1446 -0,0003 -0,0035 0,0075 1 чешская крона 0,0788 0,0788 0,079 0,0742 0 -0,0002 0,0046 100 чилийских песо 0,2302 0,2299 0,2386 0,2156 0,0003 -0,0084 0,0146 1 китайский юань 0,263 0,2624 0,2603 0,246 0,0006 0,0027 0,0170 1 датская крона 0,2766 0,2764 0,2798 0,2505 0,0002 -0,0032 0,0261 1 грузинский лари 0,5156 0,5158 0,5202 0,5878 -0,0002 -0,0046 -0,0722 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2187 0 0 0,0006 1 индийская рупия 0,0233 0,0232 0,0231 0,0239 0,0001 0,0002 -0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,3298 2,3236 2,2934 2,2135 0,0062 0,0364 0,1163 100 индонезийских рупий 0,0121 0,0121 0,012 0,0125 0 0,0001 -0,0004 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2031 0,2029 0,2059 0,1769 0,0002 -0,0028 0,0262 1 швейцарский франк 1,9104 1,9113 1,9165 1,7453 -0,0009 -0,0061 0,1651 1 израильский шекель 0,5178 0,5202 0,5276 0,4923 -0,0024 -0,0098 0,0255 1 канадский доллар 1,3212 1,325 1,3252 1,2915 -0,0038 -0,0040 0,0297 1 кувейтский динар 5,6136 5,6159 5,5667 5,5938 -0,0023 0,0469 0,0198 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0045 0 0 -0,0005 1 киргизский сом 0,0202 0,0202 0,0201 0,0243 0 0,0001 -0,0041 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1124 0,1122 0,1125 0 0,0002 -0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4193 0,4202 0,4196 0,4168 -0,0009 -0,0003 0,0025 1 мексиканский песо 0,0836 0,0836 0,0851 0,0909 0 -0,0015 -0,0073 1 молдавская лея 0,0983 0,0983 0,0986 0,0966 0 -0,0003 0,0017 1 египетский фунт 0,1082 0,1081 0,1083 0,1075 0,0001 -0,0001 0,0007 1 норвежская крона 0,1965 0,1958 0,1974 0,1865 0,0007 -0,0009 0,0100 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0163 0,0178 0 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4531 0,4519 0,463 0,4383 0,0012 -0,0099 0,0148 1 сингапурский доллар 1,2769 1,2765 1,2793 1,2518 0,0004 -0,0024 0,0251 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,453 0,4531 0 0,0002 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4457 2,4489 2,4485 2,3378 -0,0032 -0,0028 0,1079 1 тайваньский доллар 0,0606 0,0607 0,0604 0,0565 -0,0001 0,0002 0,0041 1 таджикский сомони 0,1506 0,1506 0,1504 0,1754 0 0,0002 -0,0248 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0605 0,0604 0,0601 0,0687 0,0001 0,0004 -0,0082 100 японских иен 1,6267 1,6296 1,6397 1,5568 -0,0029 -0,0130 0,0699 1 новозеландский доллар 1,2164 1,2129 1,21 1,1109 0,0035 0,0064 0,1055

(Автор: Зейни Джафаров)

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