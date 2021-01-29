Манат укрепился к рублю и подешевел к евро
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 января установлен на уровне 1,7 и 2,0567 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
29 января 2021 г.:
|
28 января 2021 г.:
|
29 декабря 2020 г.:
|
29 января 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0567
|
2,0554
|
2,0805
|
1,8722
|
0,0013
|
-0,0238
|
0,1845
|
1 российский рубль
|
0,0223
|
0,0224
|
0,023
|
0,0273
|
-0,0001
|
-0,0007
|
-0,0050
|
1 турецкая лира
|
0,2307
|
0,2292
|
0,2282
|
0,2861
|
0,0015
|
0,0025
|
-0,0554
|
1 австралийский доллар
|
1,2991
|
1,2965
|
1,2911
|
1,1515
|
0,0026
|
0,0080
|
0,1476
|
1 аргентинский песо
|
0,0195
|
0,0195
|
0,0203
|
0,0282
|
0
|
-0,0008
|
-0,0087
|
1 белорусский рубль
|
0,6555
|
0,6574
|
0,661
|
0,7999
|
-0,0019
|
-0,0055
|
-0,1444
|
1 бразильский реал
|
0,3125
|
0,3142
|
0,324
|
0,4057
|
-0,0017
|
-0,0115
|
-0,0932
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4629
|
0,4628
|
0
|
-0,0001
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1113
|
0,1111
|
0,1163
|
0,1169
|
0,0002
|
-0,0050
|
-0,0056
|
100 южнокорейских вон
|
0,1521
|
0,1524
|
0,1556
|
0,1446
|
-0,0003
|
-0,0035
|
0,0075
|
1 чешская крона
|
0,0788
|
0,0788
|
0,079
|
0,0742
|
0
|
-0,0002
|
0,0046
|
100 чилийских песо
|
0,2302
|
0,2299
|
0,2386
|
0,2156
|
0,0003
|
-0,0084
|
0,0146
|
1 китайский юань
|
0,263
|
0,2624
|
0,2603
|
0,246
|
0,0006
|
0,0027
|
0,0170
|
1 датская крона
|
0,2766
|
0,2764
|
0,2798
|
0,2505
|
0,0002
|
-0,0032
|
0,0261
|
1 грузинский лари
|
0,5156
|
0,5158
|
0,5202
|
0,5878
|
-0,0002
|
-0,0046
|
-0,0722
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2187
|
0
|
0
|
0,0006
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0232
|
0,0231
|
0,0239
|
0,0001
|
0,0002
|
-0,0006
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3298
|
2,3236
|
2,2934
|
2,2135
|
0,0062
|
0,0364
|
0,1163
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0,0121
|
0,012
|
0,0125
|
0
|
0,0001
|
-0,0004
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2031
|
0,2029
|
0,2059
|
0,1769
|
0,0002
|
-0,0028
|
0,0262
|
1 швейцарский франк
|
1,9104
|
1,9113
|
1,9165
|
1,7453
|
-0,0009
|
-0,0061
|
0,1651
|
1 израильский шекель
|
0,5178
|
0,5202
|
0,5276
|
0,4923
|
-0,0024
|
-0,0098
|
0,0255
|
1 канадский доллар
|
1,3212
|
1,325
|
1,3252
|
1,2915
|
-0,0038
|
-0,0040
|
0,0297
|
1 кувейтский динар
|
5,6136
|
5,6159
|
5,5667
|
5,5938
|
-0,0023
|
0,0469
|
0,0198
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0045
|
0
|
0
|
-0,0005
|
1 киргизский сом
|
0,0202
|
0,0202
|
0,0201
|
0,0243
|
0
|
0,0001
|
-0,0041
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1124
|
0,1122
|
0,1125
|
0
|
0,0002
|
-0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4193
|
0,4202
|
0,4196
|
0,4168
|
-0,0009
|
-0,0003
|
0,0025
|
1 мексиканский песо
|
0,0836
|
0,0836
|
0,0851
|
0,0909
|
0
|
-0,0015
|
-0,0073
|
1 молдавская лея
|
0,0983
|
0,0983
|
0,0986
|
0,0966
|
0
|
-0,0003
|
0,0017
|
1 египетский фунт
|
0,1082
|
0,1081
|
0,1083
|
0,1075
|
0,0001
|
-0,0001
|
0,0007
|
1 норвежская крона
|
0,1965
|
0,1958
|
0,1974
|
0,1865
|
0,0007
|
-0,0009
|
0,0100
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0163
|
0,0178
|
0
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4531
|
0,4519
|
0,463
|
0,4383
|
0,0012
|
-0,0099
|
0,0148
|
1 сингапурский доллар
|
1,2769
|
1,2765
|
1,2793
|
1,2518
|
0,0004
|
-0,0024
|
0,0251
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,453
|
0,4531
|
0
|
0,0002
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4457
|
2,4489
|
2,4485
|
2,3378
|
-0,0032
|
-0,0028
|
0,1079
|
1 тайваньский доллар
|
0,0606
|
0,0607
|
0,0604
|
0,0565
|
-0,0001
|
0,0002
|
0,0041
|
1 таджикский сомони
|
0,1506
|
0,1506
|
0,1504
|
0,1754
|
0
|
0,0002
|
-0,0248
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0605
|
0,0604
|
0,0601
|
0,0687
|
0,0001
|
0,0004
|
-0,0082
|
100 японских иен
|
1,6267
|
1,6296
|
1,6397
|
1,5568
|
-0,0029
|
-0,0130
|
0,0699
|
1 новозеландский доллар
|
1,2164
|
1,2129
|
1,21
|
1,1109
|
0,0035
|
0,0064
|
0,1055
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni