Манат укрепился к рублю и подешевел к евро

Финансы 29 января 2021 09:57 (UTC+04:00)
Манат укрепился к рублю и подешевел к евро

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 января установлен на уровне 1,7 и 2,0567 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют:

29 января 2021 г.:

28 января 2021 г.:

29 декабря 2020 г.:

29 января 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0567

2,0554

2,0805

1,8722

0,0013

-0,0238

0,1845

1 российский рубль

0,0223

0,0224

0,023

0,0273

-0,0001

-0,0007

-0,0050

1 турецкая лира

0,2307

0,2292

0,2282

0,2861

0,0015

0,0025

-0,0554

1 австралийский доллар

1,2991

1,2965

1,2911

1,1515

0,0026

0,0080

0,1476

1 аргентинский песо

0,0195

0,0195

0,0203

0,0282

0

-0,0008

-0,0087

1 белорусский рубль

0,6555

0,6574

0,661

0,7999

-0,0019

-0,0055

-0,1444

1 бразильский реал

0,3125

0,3142

0,324

0,4057

-0,0017

-0,0115

-0,0932

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4629

0,4628

0

-0,0001

0

1 южноафриканский ранд

0,1113

0,1111

0,1163

0,1169

0,0002

-0,0050

-0,0056

100 южнокорейских вон

0,1521

0,1524

0,1556

0,1446

-0,0003

-0,0035

0,0075

1 чешская крона

0,0788

0,0788

0,079

0,0742

0

-0,0002

0,0046

100 чилийских песо

0,2302

0,2299

0,2386

0,2156

0,0003

-0,0084

0,0146

1 китайский юань

0,263

0,2624

0,2603

0,246

0,0006

0,0027

0,0170

1 датская крона

0,2766

0,2764

0,2798

0,2505

0,0002

-0,0032

0,0261

1 грузинский лари

0,5156

0,5158

0,5202

0,5878

-0,0002

-0,0046

-0,0722

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2187

0

0

0,0006

1 индийская рупия

0,0233

0,0232

0,0231

0,0239

0,0001

0,0002

-0,0006

1 британский фунт стерлингов

2,3298

2,3236

2,2934

2,2135

0,0062

0,0364

0,1163

100 индонезийских рупий

0,0121

0,0121

0,012

0,0125

0

0,0001

-0,0004

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2031

0,2029

0,2059

0,1769

0,0002

-0,0028

0,0262

1 швейцарский франк

1,9104

1,9113

1,9165

1,7453

-0,0009

-0,0061

0,1651

1 израильский шекель

0,5178

0,5202

0,5276

0,4923

-0,0024

-0,0098

0,0255

1 канадский доллар

1,3212

1,325

1,3252

1,2915

-0,0038

-0,0040

0,0297

1 кувейтский динар

5,6136

5,6159

5,5667

5,5938

-0,0023

0,0469

0,0198

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0045

0

0

-0,0005

1 киргизский сом

0,0202

0,0202

0,0201

0,0243

0

0,0001

-0,0041

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1124

0,1122

0,1125

0

0,0002

-0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4193

0,4202

0,4196

0,4168

-0,0009

-0,0003

0,0025

1 мексиканский песо

0,0836

0,0836

0,0851

0,0909

0

-0,0015

-0,0073

1 молдавская лея

0,0983

0,0983

0,0986

0,0966

0

-0,0003

0,0017

1 египетский фунт

0,1082

0,1081

0,1083

0,1075

0,0001

-0,0001

0,0007

1 норвежская крона

0,1965

0,1958

0,1974

0,1865

0,0007

-0,0009

0,0100

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0163

0,0178

0

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,4531

0,4519

0,463

0,4383

0,0012

-0,0099

0,0148

1 сингапурский доллар

1,2769

1,2765

1,2793

1,2518

0,0004

-0,0024

0,0251

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,453

0,4531

0

0,0002

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4457

2,4489

2,4485

2,3378

-0,0032

-0,0028

0,1079

1 тайваньский доллар

0,0606

0,0607

0,0604

0,0565

-0,0001

0,0002

0,0041

1 таджикский сомони

0,1506

0,1506

0,1504

0,1754

0

0,0002

-0,0248

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0605

0,0604

0,0601

0,0687

0,0001

0,0004

-0,0082

100 японских иен

1,6267

1,6296

1,6397

1,5568

-0,0029

-0,0130

0,0699

1 новозеландский доллар

1,2164

1,2129

1,21

1,1109

0,0035

0,0064

0,1055

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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