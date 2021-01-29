Центробанк Азербайджана принял решение оставить учетную ставку без изменений

Финансы 29 января 2021 15:07 (UTC+04:00)
Центробанк Азербайджана принял решение оставить учетную ставку без изменений

БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение оставить учетную ставку на уровне 6,25 процентов, сообщает в пятницу Trend с пресс-конференции ЦБА.

При этом верхний предел коридора процентных ставок оставлен на уровне 6,75 процентов, а нижний предел - 5,75 процентов.

Это решение было принято в свете значительных изменений в балансе рисков и выравнивания приоритетов для поддержки экономической деятельности и приближения к целям макроэкономической стабильности с момента последнего заседания Совета правления ЦБА по денежно-кредитной политике.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter:@jafarov_zeyni

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