Строительство нового здания Центробанка будет осуществляться за счет собственных средств - Эльман Рустамов

БАКУ /Trend/ - В последнее время в социальных сетях широко обсуждается вопрос строительства нового административного здания Центрального банка Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend с пресс-конференции ЦБА, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По его словам, строительство нового здания Центробанка будет осуществляться за счет собственных средств.

В прошлом году Центробанк направил в государственный бюджет порядка 7,8 миллиардов манатов, а в этом году направит 250 миллионов манатов. Поэтому разговоры о том, что финансирование строительства здания Центробанка будет обеспечено из госбюджета, не соответствуют действительности.

Напомним, что ранее турецкий Tekfen Holding посредством дочернего предприятия Tekfen Construction объявил о подписании контракта на строительство административного здания Центрального банка Азербайджана. Сумма проекта определена в 218 миллионов евро.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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