Эльман Рустамов о приватизации ведущего азербайджанского банка со стороны правительства

БАКУ /Trend/ - Вопрос о приватизации Международного банка Азербайджана (МБА) со стороны правительства в текущем году не является приоритетным.

Как сообщает в пятницу Trend с пресс-конференции Центрального банка Азербайджана (ЦБА), об этом заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов.

По его словам, у правительства страны на сегодня нет таких планов. К тому же Межбанк Азербайджана развивается динамичными темпами, а предыдущий год для него был завершен успешно. Поэтому планы о приватизации Международного банка Азербайджана пока не рассматриваются.

Также Эльман Рустамов заметил, что в данный момент МБА реализует новую стратегию в направлении бизнеса, а чистая прибыль на конец 2020 года, несмотря на сокращение, составила 129,4 миллионов манатов.

Напомним, что Международный банк Азербайджана создан в 1992 году, а вопрос о его приватизации со стороны правительства обсуждается с конца 1999 года. Суммарная доля государства в капитале МБА достигает 99,66 процентов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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