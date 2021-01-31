Аргентина рассчитывает к маю достичь нового соглашения с МВФ

Правительство Аргентины пытается к маю текущего года достичь с Международным валютным фондом (МВФ) новых договоренностей относительно выплаты долгов. Об этом сообщил министр экономики республики Мартин Гусман, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как он уточнил, для заключения соглашения, касающегося выплаты задолженности в размере $44 млрд, власти Аргентины готовы сократить дефицит бюджета. Согласно плану Гусмана, речь не идет о мерах жесткой экономии, говорится в материале.

Министр добивается одобрения программы, которая предполагает, что Аргентина сможет выплачивать имеющуюся задолженность в течение примерно десятилетия.

Аргентина уже несколько лет не может восстановить темпы роста экономики и входит в число стран с самой высокой инфляцией. В мае 2018 года на фоне резкого падения курса национальной валюты предыдущий президент Аргентины Маурисио Макри обратился за помощью к МВФ. Фонд одобрил предоставление Аргентине $57 млрд. Подписанное соглашение предусматривало проведение ряда реформ, направленных на снижение инфляции и дефицита бюджета.

В 2019 году в Аргентине прошли президентские выборы, на которых победил левоцентристский кандидат Альберто Фернандес. Он заявил, что не намерен просить МВФ перевести $11 млрд - оставшуюся часть одобренного кредита. Он также сообщил, что считает нужным договориться с кредиторами об отсрочке выплат, чтобы дать экономике Аргентины возможность развиться и погасить долги.

В мае 2020 года Аргентина фактически оказалась в ситуации дефолта, так как не выплатила $503 млн долга кредиторам, но заявила, что продлевает переговоры о реструктуризации. В августе Буэнос-Айрес объявил, что достиг соглашения с основными группами иностранных держателей ценных бумаг. Долг Аргентины перед частными кредиторами, который власти собираются реструктурировать, на тот момент превышал $68 млрд.