Илон Маск дал прогноз по будущему биткоина
Илон Маск считает, что биткоин "находится на грани" широкого признания среди традиционных финансовых инвесторов. Как передаёт Trend со ссылкой на Прайм, об этом агентство Рейтер.
В минувшую пятницу Маск в своей подписи в Twitter добавил хэштэг "bitcoin". После этого стоимость криптовалюты резко взлетела, прибавив 16% за час. А по состоянию на 12.27 понедельника на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает ещё на 2,8% (за сутки), до 34415 долларов.
"Я — сторонник биткоина. Я думаю, что биткоин находится на грани широкого признания людей из области традиционных финансов", — сказал Маск во время своего дебюта в приложении Clubhouse для социальных сетей, доступном только по приглашениям.
Он добавил, что ему бы следовало купить биткоин восемь лет назад. "Я немного промедлил с освоением… Я действительно думаю, что на данный момент биткоин — это хорошая штука", — также приводит агентство мнение Маска.