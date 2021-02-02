Манат дорожает к евро и стабилен к рублю

Финансы 2 февраля 2021 09:43 (UTC+04:00)
Манат дорожает к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0539 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

02 февраля 2021 г.:

01 февраля 2021 г.:

02 января 2020 г.:

02 февраля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0539

2,0622

2,089

1,8742

-0,0083

-0,0351

0,1797

1 российский рубль

0,0224

0,0224

0,0231

0,0269

0

-0,0007

-0,0045

1 турецкая лира

0,2366

0,2336

0,2305

0,2844

0,0030

0,0061

-0,0478

1 австралийский доллар

1,2964

1,3004

1,3009

1,1428

-0,0040

-0,0045

0,1536

1 аргентинский песо

0,0194

0,0195

0,0202

0,0282

-0,0001

-0,0008

-0,0088

1 белорусский рубль

0,6486

0,6483

0,6617

0,7948

0,0003

-0,0131

-0,1462

1 бразильский реал

0,3122

0,3107

0,3266

0,4002

0,0015

-0,0144

-0,0880

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1132

0,1125

0,1159

0,1151

0,0007

-0,0027

-0,0019

100 южнокорейских вон

0,1524

0,1519

0,1565

0,1431

0,0005

-0,0041

0,0093

1 чешская крона

0,0792

0,0792

0,0798

0,0742

0

-0,0006

0,0050

100 чилийских песо

0,2308

0,2321

0,2378

0,2135

-0,0013

-0,0070

0,0173

1 китайский юань

0,2631

0,2631

0,2606

0,246

0

0,0025

0,0171

1 датская крона

0,2762

0,2773

0,2808

0,2508

-0,0011

-0,0046

0,0254

1 грузинский лари

0,5147

0,5155

0,5193

0,5881

-0,0008

-0,0046

-0,0734

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2188

0

0

0,0005

1 индийская рупия

0,0233

0,0233

0,0232

0,0238

0

0,0001

-0,0005

1 британский фунт стерлингов

2,3276

2,3349

2,3021

2,2267

-0,0073

0,0255

0,1009

100 индонезийских рупий

0,0121

0,0121

0,0121

0,0124

0

0

-0,0003

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2021

0,2033

0,2079

0,1763

-0,0012

-0,0058

0,0258

1 швейцарский франк

1,8968

1,9066

1,928

1,7514

-0,0098

-0,0312

0,1454

1 израильский шекель

0,5161

0,5177

0,5282

0,493

-0,0016

-0,0121

0,0231

1 канадский доллар

1,3253

1,3307

1,3291

1,2875

-0,0054

-0,0038

0,0378

1 кувейтский динар

5,6132

5,6147

5,568

5,5927

-0,0015

0,0452

0,0205

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0045

0

0

-0,0005

1 киргизский сом

0,0202

0,0202

0,0202

0,0242

0

0

-0,0040

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1124

0,1126

0,1125

0

-0,0002

-0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4201

0,4208

0,4208

0,4159

-0,0007

-0,0007

0,0042

1 мексиканский песо

0,0838

0,0835

0,0856

0,0906

0,0003

-0,0018

-0,0068

1 молдавская лея

0,0981

0,0982

0,0987

0,0971

-0,0001

-0,0006

0,0010

1 египетский фунт

0,1079

0,1082

0,1079

0,1074

-0,0003

0

0,0005

1 норвежская крона

0,1985

0,1984

0,1984

0,1852

0,0001

0,0001

0,0133

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0163

0,0178

0

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,4556

0,4563

0,4604

0,4366

-0,0007

-0,0048

0,0190

1 сингапурский доллар

1,2773

1,2787

1,2835

1,2484

-0,0014

-0,0062

0,0289

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,453

0,4531

0

0,0002

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4451

2,4494

2,4485

2,339

-0,0043

-0,0034

0,1061

1 тайваньский доллар

0,0607

0,0607

0,0605

0,0562

0

0,0002

0,0045

1 таджикский сомони

0,1506

0,1506

0,1504

0,1754

0

0,0002

-0,0248

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0606

0,0604

0,0603

0,0685

0,0002

0,0003

-0,0079

100 японских иен

1,6197

1,6242

1,6456

1,5583

-0,0045

-0,0259

0,0614

1 новозеландский доллар

1,2197

1,2234

1,2209

1,1026

-0,0037

-0,0012

0,1171

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni

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