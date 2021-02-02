Манат дорожает к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0539 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 02 февраля 2021 г.: 01 февраля 2021 г.: 02 января 2020 г.: 02 февраля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0539 2,0622 2,089 1,8742 -0,0083 -0,0351 0,1797 1 российский рубль 0,0224 0,0224 0,0231 0,0269 0 -0,0007 -0,0045 1 турецкая лира 0,2366 0,2336 0,2305 0,2844 0,0030 0,0061 -0,0478 1 австралийский доллар 1,2964 1,3004 1,3009 1,1428 -0,0040 -0,0045 0,1536 1 аргентинский песо 0,0194 0,0195 0,0202 0,0282 -0,0001 -0,0008 -0,0088 1 белорусский рубль 0,6486 0,6483 0,6617 0,7948 0,0003 -0,0131 -0,1462 1 бразильский реал 0,3122 0,3107 0,3266 0,4002 0,0015 -0,0144 -0,0880 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1132 0,1125 0,1159 0,1151 0,0007 -0,0027 -0,0019 100 южнокорейских вон 0,1524 0,1519 0,1565 0,1431 0,0005 -0,0041 0,0093 1 чешская крона 0,0792 0,0792 0,0798 0,0742 0 -0,0006 0,0050 100 чилийских песо 0,2308 0,2321 0,2378 0,2135 -0,0013 -0,0070 0,0173 1 китайский юань 0,2631 0,2631 0,2606 0,246 0 0,0025 0,0171 1 датская крона 0,2762 0,2773 0,2808 0,2508 -0,0011 -0,0046 0,0254 1 грузинский лари 0,5147 0,5155 0,5193 0,5881 -0,0008 -0,0046 -0,0734 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2188 0 0 0,0005 1 индийская рупия 0,0233 0,0233 0,0232 0,0238 0 0,0001 -0,0005 1 британский фунт стерлингов 2,3276 2,3349 2,3021 2,2267 -0,0073 0,0255 0,1009 100 индонезийских рупий 0,0121 0,0121 0,0121 0,0124 0 0 -0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2021 0,2033 0,2079 0,1763 -0,0012 -0,0058 0,0258 1 швейцарский франк 1,8968 1,9066 1,928 1,7514 -0,0098 -0,0312 0,1454 1 израильский шекель 0,5161 0,5177 0,5282 0,493 -0,0016 -0,0121 0,0231 1 канадский доллар 1,3253 1,3307 1,3291 1,2875 -0,0054 -0,0038 0,0378 1 кувейтский динар 5,6132 5,6147 5,568 5,5927 -0,0015 0,0452 0,0205 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0045 0 0 -0,0005 1 киргизский сом 0,0202 0,0202 0,0202 0,0242 0 0 -0,0040 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1124 0,1126 0,1125 0 -0,0002 -0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4201 0,4208 0,4208 0,4159 -0,0007 -0,0007 0,0042 1 мексиканский песо 0,0838 0,0835 0,0856 0,0906 0,0003 -0,0018 -0,0068 1 молдавская лея 0,0981 0,0982 0,0987 0,0971 -0,0001 -0,0006 0,0010 1 египетский фунт 0,1079 0,1082 0,1079 0,1074 -0,0003 0 0,0005 1 норвежская крона 0,1985 0,1984 0,1984 0,1852 0,0001 0,0001 0,0133 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0163 0,0178 0 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4556 0,4563 0,4604 0,4366 -0,0007 -0,0048 0,0190 1 сингапурский доллар 1,2773 1,2787 1,2835 1,2484 -0,0014 -0,0062 0,0289 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,453 0,4531 0 0,0002 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4451 2,4494 2,4485 2,339 -0,0043 -0,0034 0,1061 1 тайваньский доллар 0,0607 0,0607 0,0605 0,0562 0 0,0002 0,0045 1 таджикский сомони 0,1506 0,1506 0,1504 0,1754 0 0,0002 -0,0248 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0606 0,0604 0,0603 0,0685 0,0002 0,0003 -0,0079 100 японских иен 1,6197 1,6242 1,6456 1,5583 -0,0045 -0,0259 0,0614 1 новозеландский доллар 1,2197 1,2234 1,2209 1,1026 -0,0037 -0,0012 0,1171

(Автор: Зейни Джафаров)

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