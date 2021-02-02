Минфин Азербайджана выставил на торги краткосрочные облигации

Финансы 2 февраля 2021 17:14 (UTC+04:00)
Минфин Азербайджана выставил на торги краткосрочные облигации

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) второго февраля 2021 года состоялся аукцион по размещению государственных краткосрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на сумму 20 миллионов манатов со сроком обращения 364 дня, сообщает во вторник Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, во время аукциона 16 инвесторов представили 25 заказов в ценовом диапазоне от 89,34 манатов (12 процентов) до 94,48 манатов (5,88 процентов).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения облигаций была определена на уровне 94,16 манатов (6,24 процентов), а средневзвешенная цена - 94,19 маната (6,2 процентов). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила более 73,95 миллионов манатов, а объем размещения – 30 миллионов манатов.

Срок погашения облигаций: первое февраля 2022 года.

Объем облигаций, предлагаемых эмитентом, может быть увеличен до 50 процентов, если в ходе аукциона государственные облигации превысят предложение спроса и цена будет удовлетворена эмитентом.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до третьего февраля 2021 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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