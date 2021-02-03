Манат укрепился к евро и лире
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0471 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
03 февраля 2021 г.:
|
02 февраля 2021 г.:
|
03 января 2020 г.:
|
03 февраля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0471
|
2,0539
|
2,089
|
1,8839
|
-0,0068
|
-0,0419
|
0,1632
|
1 российский рубль
|
0,0224
|
0,0224
|
0,0231
|
0,0266
|
0
|
-0,0007
|
-0,0042
|
1 турецкая лира
|
0,2362
|
0,2366
|
0,2305
|
0,2842
|
-0,0004
|
0,0057
|
-0,0480
|
1 австралийский доллар
|
1,2943
|
1,2964
|
1,3009
|
1,1382
|
-0,0021
|
-0,0066
|
0,1561
|
1 аргентинский песо
|
0,0194
|
0,0194
|
0,0202
|
0,0282
|
0
|
-0,0008
|
-0,0088
|
1 белорусский рубль
|
0,646
|
0,6486
|
0,6617
|
0,7946
|
-0,0026
|
-0,0157
|
-0,1486
|
1 бразильский реал
|
0,3172
|
0,3122
|
0,3266
|
0,3969
|
0,0050
|
-0,0094
|
-0,0797
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1138
|
0,1132
|
0,1159
|
0,1133
|
0,0006
|
-0,0021
|
0,0005
|
100 южнокорейских вон
|
0,1525
|
0,1524
|
0,1565
|
0,1421
|
0,0001
|
-0,0040
|
0,0104
|
1 чешская крона
|
0,0791
|
0,0792
|
0,0798
|
0,0747
|
-0,0001
|
-0,0007
|
0,0044
|
100 чилийских песо
|
0,2325
|
0,2308
|
0,2378
|
0,2124
|
0,0017
|
-0,0053
|
0,0201
|
1 китайский юань
|
0,2632
|
0,2631
|
0,2606
|
0,2423
|
0,0001
|
0,0026
|
0,0209
|
1 датская крона
|
0,2752
|
0,2762
|
0,2808
|
0,2521
|
-0,0010
|
-0,0056
|
0,0231
|
1 грузинский лари
|
0,5137
|
0,5147
|
0,5193
|
0,5894
|
-0,0010
|
-0,0056
|
-0,0757
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2189
|
0
|
0
|
0,0004
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0233
|
0,0232
|
0,0238
|
0
|
0,0001
|
-0,0005
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3235
|
2,3276
|
2,3021
|
2,238
|
-0,0041
|
0,0214
|
0,0855
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0,0121
|
0,0121
|
0,0124
|
0
|
0
|
-0,0003
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2026
|
0,2021
|
0,2079
|
0,1765
|
0,0005
|
-0,0053
|
0,0261
|
1 швейцарский франк
|
1,8936
|
1,8968
|
1,928
|
1,7643
|
-0,0032
|
-0,0344
|
0,1293
|
1 израильский шекель
|
0,5146
|
0,5161
|
0,5282
|
0,4927
|
-0,0015
|
-0,0136
|
0,0219
|
1 канадский доллар
|
1,3306
|
1,3253
|
1,3291
|
1,2836
|
0,0053
|
0,0015
|
0,0470
|
1 кувейтский динар
|
5,6118
|
5,6132
|
5,568
|
5,5978
|
-0,0014
|
0,0438
|
0,0140
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0045
|
0
|
0
|
-0,0005
|
1 киргизский сом
|
0,0202
|
0,0202
|
0,0202
|
0,0242
|
0
|
0
|
-0,0040
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,1124
|
0,1126
|
0,1129
|
0,0001
|
-0,0001
|
-0,0004
|
1 малайзийский ринггит
|
0,42
|
0,4201
|
0,4208
|
0,4132
|
-0,0001
|
-0,0008
|
0,0068
|
1 мексиканский песо
|
0,0845
|
0,0838
|
0,0856
|
0,0901
|
0,0007
|
-0,0011
|
-0,0056
|
1 молдавская лея
|
0,0981
|
0,0981
|
0,0987
|
0,0976
|
0
|
-0,0006
|
0,0005
|
1 египетский фунт
|
0,1081
|
0,1079
|
0,1079
|
0,1076
|
0,0002
|
0,0002
|
0,0005
|
1 норвежская крона
|
0,1977
|
0,1985
|
0,1984
|
0,1847
|
-0,0008
|
-0,0007
|
0,0130
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0163
|
0,0178
|
0
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4569
|
0,4556
|
0,4604
|
0,4384
|
0,0013
|
-0,0035
|
0,0185
|
1 сингапурский доллар
|
1,2765
|
1,2773
|
1,2835
|
1,2426
|
-0,0008
|
-0,0070
|
0,0339
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,453
|
0,4531
|
0
|
0,0002
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,441
|
2,4451
|
2,4485
|
2,3408
|
-0,0041
|
-0,0075
|
0,1002
|
1 тайваньский доллар
|
0,0608
|
0,0607
|
0,0605
|
0,056
|
0,0001
|
0,0003
|
0,0048
|
1 таджикский сомони
|
0,1506
|
0,1506
|
0,1504
|
0,1754
|
0
|
0,0002
|
-0,0248
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0608
|
0,0606
|
0,0603
|
0,0681
|
0,0002
|
0,0005
|
-0,0073
|
100 японских иен
|
1,619
|
1,6197
|
1,6456
|
1,567
|
-0,0007
|
-0,0266
|
0,0520
|
1 новозеландский доллар
|
1,227
|
1,2197
|
1,2209
|
1,0996
|
0,0073
|
0,0061
|
0,1274
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni