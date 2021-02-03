Манат укрепился к евро и лире

Финансы 3 февраля 2021 09:48 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0471 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

03 февраля 2021 г.:

02 февраля 2021 г.:

03 января 2020 г.:

03 февраля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0471

2,0539

2,089

1,8839

-0,0068

-0,0419

0,1632

1 российский рубль

0,0224

0,0224

0,0231

0,0266

0

-0,0007

-0,0042

1 турецкая лира

0,2362

0,2366

0,2305

0,2842

-0,0004

0,0057

-0,0480

1 австралийский доллар

1,2943

1,2964

1,3009

1,1382

-0,0021

-0,0066

0,1561

1 аргентинский песо

0,0194

0,0194

0,0202

0,0282

0

-0,0008

-0,0088

1 белорусский рубль

0,646

0,6486

0,6617

0,7946

-0,0026

-0,0157

-0,1486

1 бразильский реал

0,3172

0,3122

0,3266

0,3969

0,0050

-0,0094

-0,0797

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1138

0,1132

0,1159

0,1133

0,0006

-0,0021

0,0005

100 южнокорейских вон

0,1525

0,1524

0,1565

0,1421

0,0001

-0,0040

0,0104

1 чешская крона

0,0791

0,0792

0,0798

0,0747

-0,0001

-0,0007

0,0044

100 чилийских песо

0,2325

0,2308

0,2378

0,2124

0,0017

-0,0053

0,0201

1 китайский юань

0,2632

0,2631

0,2606

0,2423

0,0001

0,0026

0,0209

1 датская крона

0,2752

0,2762

0,2808

0,2521

-0,0010

-0,0056

0,0231

1 грузинский лари

0,5137

0,5147

0,5193

0,5894

-0,0010

-0,0056

-0,0757

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2189

0

0

0,0004

1 индийская рупия

0,0233

0,0233

0,0232

0,0238

0

0,0001

-0,0005

1 британский фунт стерлингов

2,3235

2,3276

2,3021

2,238

-0,0041

0,0214

0,0855

100 индонезийских рупий

0,0121

0,0121

0,0121

0,0124

0

0

-0,0003

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2026

0,2021

0,2079

0,1765

0,0005

-0,0053

0,0261

1 швейцарский франк

1,8936

1,8968

1,928

1,7643

-0,0032

-0,0344

0,1293

1 израильский шекель

0,5146

0,5161

0,5282

0,4927

-0,0015

-0,0136

0,0219

1 канадский доллар

1,3306

1,3253

1,3291

1,2836

0,0053

0,0015

0,0470

1 кувейтский динар

5,6118

5,6132

5,568

5,5978

-0,0014

0,0438

0,0140

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0045

0

0

-0,0005

1 киргизский сом

0,0202

0,0202

0,0202

0,0242

0

0

-0,0040

100 ливанских фунтов

0,1125

0,1124

0,1126

0,1129

0,0001

-0,0001

-0,0004

1 малайзийский ринггит

0,42

0,4201

0,4208

0,4132

-0,0001

-0,0008

0,0068

1 мексиканский песо

0,0845

0,0838

0,0856

0,0901

0,0007

-0,0011

-0,0056

1 молдавская лея

0,0981

0,0981

0,0987

0,0976

0

-0,0006

0,0005

1 египетский фунт

0,1081

0,1079

0,1079

0,1076

0,0002

0,0002

0,0005

1 норвежская крона

0,1977

0,1985

0,1984

0,1847

-0,0008

-0,0007

0,0130

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0163

0,0178

0

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,4569

0,4556

0,4604

0,4384

0,0013

-0,0035

0,0185

1 сингапурский доллар

1,2765

1,2773

1,2835

1,2426

-0,0008

-0,0070

0,0339

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,453

0,4531

0

0,0002

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,441

2,4451

2,4485

2,3408

-0,0041

-0,0075

0,1002

1 тайваньский доллар

0,0608

0,0607

0,0605

0,056

0,0001

0,0003

0,0048

1 таджикский сомони

0,1506

0,1506

0,1504

0,1754

0

0,0002

-0,0248

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0608

0,0606

0,0603

0,0681

0,0002

0,0005

-0,0073

100 японских иен

1,619

1,6197

1,6456

1,567

-0,0007

-0,0266

0,0520

1 новозеландский доллар

1,227

1,2197

1,2209

1,0996

0,0073

0,0061

0,1274

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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