Манат укрепился к евро и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0471 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 03 февраля 2021 г.: 02 февраля 2021 г.: 03 января 2020 г.: 03 февраля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0471 2,0539 2,089 1,8839 -0,0068 -0,0419 0,1632 1 российский рубль 0,0224 0,0224 0,0231 0,0266 0 -0,0007 -0,0042 1 турецкая лира 0,2362 0,2366 0,2305 0,2842 -0,0004 0,0057 -0,0480 1 австралийский доллар 1,2943 1,2964 1,3009 1,1382 -0,0021 -0,0066 0,1561 1 аргентинский песо 0,0194 0,0194 0,0202 0,0282 0 -0,0008 -0,0088 1 белорусский рубль 0,646 0,6486 0,6617 0,7946 -0,0026 -0,0157 -0,1486 1 бразильский реал 0,3172 0,3122 0,3266 0,3969 0,0050 -0,0094 -0,0797 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1138 0,1132 0,1159 0,1133 0,0006 -0,0021 0,0005 100 южнокорейских вон 0,1525 0,1524 0,1565 0,1421 0,0001 -0,0040 0,0104 1 чешская крона 0,0791 0,0792 0,0798 0,0747 -0,0001 -0,0007 0,0044 100 чилийских песо 0,2325 0,2308 0,2378 0,2124 0,0017 -0,0053 0,0201 1 китайский юань 0,2632 0,2631 0,2606 0,2423 0,0001 0,0026 0,0209 1 датская крона 0,2752 0,2762 0,2808 0,2521 -0,0010 -0,0056 0,0231 1 грузинский лари 0,5137 0,5147 0,5193 0,5894 -0,0010 -0,0056 -0,0757 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2189 0 0 0,0004 1 индийская рупия 0,0233 0,0233 0,0232 0,0238 0 0,0001 -0,0005 1 британский фунт стерлингов 2,3235 2,3276 2,3021 2,238 -0,0041 0,0214 0,0855 100 индонезийских рупий 0,0121 0,0121 0,0121 0,0124 0 0 -0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2026 0,2021 0,2079 0,1765 0,0005 -0,0053 0,0261 1 швейцарский франк 1,8936 1,8968 1,928 1,7643 -0,0032 -0,0344 0,1293 1 израильский шекель 0,5146 0,5161 0,5282 0,4927 -0,0015 -0,0136 0,0219 1 канадский доллар 1,3306 1,3253 1,3291 1,2836 0,0053 0,0015 0,0470 1 кувейтский динар 5,6118 5,6132 5,568 5,5978 -0,0014 0,0438 0,0140 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0045 0 0 -0,0005 1 киргизский сом 0,0202 0,0202 0,0202 0,0242 0 0 -0,0040 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1124 0,1126 0,1129 0,0001 -0,0001 -0,0004 1 малайзийский ринггит 0,42 0,4201 0,4208 0,4132 -0,0001 -0,0008 0,0068 1 мексиканский песо 0,0845 0,0838 0,0856 0,0901 0,0007 -0,0011 -0,0056 1 молдавская лея 0,0981 0,0981 0,0987 0,0976 0 -0,0006 0,0005 1 египетский фунт 0,1081 0,1079 0,1079 0,1076 0,0002 0,0002 0,0005 1 норвежская крона 0,1977 0,1985 0,1984 0,1847 -0,0008 -0,0007 0,0130 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0163 0,0178 0 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4569 0,4556 0,4604 0,4384 0,0013 -0,0035 0,0185 1 сингапурский доллар 1,2765 1,2773 1,2835 1,2426 -0,0008 -0,0070 0,0339 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,453 0,4531 0 0,0002 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,441 2,4451 2,4485 2,3408 -0,0041 -0,0075 0,1002 1 тайваньский доллар 0,0608 0,0607 0,0605 0,056 0,0001 0,0003 0,0048 1 таджикский сомони 0,1506 0,1506 0,1504 0,1754 0 0,0002 -0,0248 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0608 0,0606 0,0603 0,0681 0,0002 0,0005 -0,0073 100 японских иен 1,619 1,6197 1,6456 1,567 -0,0007 -0,0266 0,0520 1 новозеландский доллар 1,227 1,2197 1,2209 1,0996 0,0073 0,0061 0,1274

(Автор: Зейни Джафаров)

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