По итогам 2020 г. Bank of Baku сократил чистую прибыль
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Темы, которые не рекомендовано проходить, не следует включать в оценивание – Минобразования Азербайджана
Мониторинговый центр в Агдаме создает большие перспективы для стабильности в регионе – военный эксперт
Для отказавшихся идти в школу учеников отдельные онлайн-уроки проводиться не будут - минобразования Азербайджана
Туркменистан предложил Пакистану и Афганистану рассмотреть подписание совместного соглашения о транзитной торговле
Служба «Детская Горячая Линия», работающая при поддержке Azercell, приняла 6657 обращений в 2020 году
Информация о VI Международной молодежной научно-практической конференции «Февральские чтения 2021: Творческий потенциал молодежи в решении авиакосмических проблем».
Азербайджан – мультикультуральная страна, и все памятники на ее территории охраняются на государственном уровне – МИД
В Азербайджане проводится работа по присоединению научной компьютерной сети к общеевропейским ресурсам
Вопросы психологической помощи участникам Отечественной войны Азербайджана находятся под контролем государства (Видеопроект)
Процесс обновления автопарка Бакинского международного автовокзала возобновится в постпандемийный период
С декабря прошлого года высокотехнологичными протезами обеспечены 10 участников Отечественной войны Азербайджана - минтруда
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате главу и учредителя Фонда этнического взаимопонимания США (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате делегацию во главе с председателем Maire Tecnimont Group Италии (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане граждане с ограниченными возможностями здоровья могут быть вакцинированы от COVID-19 на дому
Еще трое раненых участников Отечественной войны Азербайджана обеспечены высокотехнологичными протезами (ФОТО)
Некоторые лица, приехавшие из Франции в Карабах, совершили многие преступные деяния - интервью французской газете Lagazetteaz.fr