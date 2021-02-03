Финансирование Госфонда социальной защиты Азербайджана из бюджета сократилось - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - В результате прозрачности на рынке труда поступления по обязательному государственному социальному страхованию увеличились, тем самым зависимость Государственного фонда социальной защиты Азербайджана от бюджета снизилась.

Как сообщает в среду Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По словам министра, если в 2017 году удельный вес финансирования из бюджета составлял 38,1 процентов, то по итогам 2020 года этот показатель составляет менее 25 процентов.

Ранее Микаил Джаббаров заявлял, что налоговые поступления по ненефтяному сектору страны по итогам 2020 года превысили 5,6 миллиардов манатов.

Заметим, что министр экономики ранее подчеркивал, что задача Азербайджана - удвоить ВВП страны к 2030 году в соответствии с новым 10-летним планом развития, который требует среднегодовых темпов роста экономики на 7 процентов. В соответствии с поручением главы государства Ильхама Aлиева продолжаются мероприятия по диверсификации экономики Азербайджана.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni