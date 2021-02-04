Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на четвертое февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0434 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 04 февраля 2021 г.: 03 февраля 2021 г.: 04 января 2020 г.: 04 февраля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0434 2,0471 2,089 1,8802 -0,0037 -0,0456 0,1632 1 российский рубль 0,0224 0,0224 0,0231 0,0267 0 -0,0007 -0,0043 1 турецкая лира 0,2374 0,2362 0,2305 0,2841 0,0012 0,0069 -0,0467 1 австралийский доллар 1,2966 1,2943 1,3009 1,1421 0,0023 -0,0043 0,1545 1 аргентинский песо 0,0194 0,0194 0,0202 0,0281 0 -0,0008 -0,0087 1 белорусский рубль 0,6436 0,646 0,6617 0,7932 -0,0024 -0,0181 -0,1496 1 бразильский реал 0,3161 0,3172 0,3266 0,4003 -0,0011 -0,0105 -0,0842 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1135 0,1138 0,1159 0,1147 -0,0003 -0,0024 -0,0012 100 южнокорейских вон 0,152 0,1525 0,1565 0,1433 -0,0005 -0,0045 0,0087 1 чешская крона 0,0789 0,0791 0,0798 0,0746 -0,0002 -0,0009 0,0043 100 чилийских песо 0,232 0,2325 0,2378 0,2155 -0,0005 -0,0058 0,0165 1 китайский юань 0,2632 0,2632 0,2606 0,2429 0 0,0026 0,0203 1 датская крона 0,2747 0,2752 0,2808 0,2516 -0,0005 -0,0061 0,0231 1 грузинский лари 0,5132 0,5137 0,5193 0,5948 -0,0005 -0,0061 -0,0816 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2188 0 0 0,0005 1 индийская рупия 0,0233 0,0233 0,0232 0,0239 0 0,0001 -0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,3146 2,3235 2,3021 2,2111 -0,0089 0,0125 0,1035 100 индонезийских рупий 0,0121 0,0121 0,0121 0,0124 0 0 -0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,202 0,2026 0,2079 0,1764 -0,0006 -0,0059 0,0256 1 швейцарский франк 1,8892 1,8936 1,928 1,7585 -0,0044 -0,0388 0,1307 1 израильский шекель 0,5156 0,5146 0,5282 0,4934 0,0010 -0,0126 0,0222 1 канадский доллар 1,3283 1,3306 1,3291 1,2792 -0,0023 -0,0008 0,0491 1 кувейтский динар 5,6111 5,6118 5,568 5,5865 -0,0007 0,0431 0,0246 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0045 0 0 -0,0005 1 киргизский сом 0,0202 0,0202 0,0202 0,0242 0 0 -0,0040 100 ливанских фунтов 0,1117 0,1125 0,1126 0,1124 -0,0008 -0,0009 -0,0007 1 малайзийский ринггит 0,4194 0,42 0,4208 0,4131 -0,0006 -0,0014 0,0063 1 мексиканский песо 0,084 0,0845 0,0856 0,0906 -0,0005 -0,0016 -0,0066 1 молдавская лея 0,0977 0,0981 0,0987 0,0975 -0,0004 -0,0010 0,0002 1 египетский фунт 0,1082 0,1081 0,1079 0,1074 0,0001 0,0003 0,0008 1 норвежская крона 0,1976 0,1977 0,1984 0,1836 -0,0001 -0,0008 0,0140 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0163 0,0178 0 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4553 0,4569 0,4604 0,4374 -0,0016 -0,0051 0,0179 1 сингапурский доллар 1,274 1,2765 1,2835 1,2401 -0,0025 -0,0095 0,0339 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,453 0,4531 0 0,0002 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4394 2,441 2,4485 2,3411 -0,0016 -0,0091 0,0983 1 тайваньский доллар 0,0608 0,0608 0,0605 0,0563 0 0,0003 0,0045 1 таджикский сомони 0,1506 0,1506 0,1504 0,1753 0 0,0002 -0,0247 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0608 0,0608 0,0603 0,0681 0 0,0005 -0,0073 100 японских иен 1,617 1,619 1,6456 1,5634 -0,0020 -0,0286 0,0536 1 новозеландский доллар 1,2234 1,227 1,2209 1,0994 -0,0036 0,0025 0,1240

(Автор: Зейни Джафаров)

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