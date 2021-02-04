Манат укрепился к евро и стабилен к рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на четвертое февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0434 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
04 февраля 2021 г.:
|
03 февраля 2021 г.:
|
04 января 2020 г.:
|
04 февраля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0434
|
2,0471
|
2,089
|
1,8802
|
-0,0037
|
-0,0456
|
0,1632
|
1 российский рубль
|
0,0224
|
0,0224
|
0,0231
|
0,0267
|
0
|
-0,0007
|
-0,0043
|
1 турецкая лира
|
0,2374
|
0,2362
|
0,2305
|
0,2841
|
0,0012
|
0,0069
|
-0,0467
|
1 австралийский доллар
|
1,2966
|
1,2943
|
1,3009
|
1,1421
|
0,0023
|
-0,0043
|
0,1545
|
1 аргентинский песо
|
0,0194
|
0,0194
|
0,0202
|
0,0281
|
0
|
-0,0008
|
-0,0087
|
1 белорусский рубль
|
0,6436
|
0,646
|
0,6617
|
0,7932
|
-0,0024
|
-0,0181
|
-0,1496
|
1 бразильский реал
|
0,3161
|
0,3172
|
0,3266
|
0,4003
|
-0,0011
|
-0,0105
|
-0,0842
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1135
|
0,1138
|
0,1159
|
0,1147
|
-0,0003
|
-0,0024
|
-0,0012
|
100 южнокорейских вон
|
0,152
|
0,1525
|
0,1565
|
0,1433
|
-0,0005
|
-0,0045
|
0,0087
|
1 чешская крона
|
0,0789
|
0,0791
|
0,0798
|
0,0746
|
-0,0002
|
-0,0009
|
0,0043
|
100 чилийских песо
|
0,232
|
0,2325
|
0,2378
|
0,2155
|
-0,0005
|
-0,0058
|
0,0165
|
1 китайский юань
|
0,2632
|
0,2632
|
0,2606
|
0,2429
|
0
|
0,0026
|
0,0203
|
1 датская крона
|
0,2747
|
0,2752
|
0,2808
|
0,2516
|
-0,0005
|
-0,0061
|
0,0231
|
1 грузинский лари
|
0,5132
|
0,5137
|
0,5193
|
0,5948
|
-0,0005
|
-0,0061
|
-0,0816
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2188
|
0
|
0
|
0,0005
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0233
|
0,0232
|
0,0239
|
0
|
0,0001
|
-0,0006
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3146
|
2,3235
|
2,3021
|
2,2111
|
-0,0089
|
0,0125
|
0,1035
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0,0121
|
0,0121
|
0,0124
|
0
|
0
|
-0,0003
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,202
|
0,2026
|
0,2079
|
0,1764
|
-0,0006
|
-0,0059
|
0,0256
|
1 швейцарский франк
|
1,8892
|
1,8936
|
1,928
|
1,7585
|
-0,0044
|
-0,0388
|
0,1307
|
1 израильский шекель
|
0,5156
|
0,5146
|
0,5282
|
0,4934
|
0,0010
|
-0,0126
|
0,0222
|
1 канадский доллар
|
1,3283
|
1,3306
|
1,3291
|
1,2792
|
-0,0023
|
-0,0008
|
0,0491
|
1 кувейтский динар
|
5,6111
|
5,6118
|
5,568
|
5,5865
|
-0,0007
|
0,0431
|
0,0246
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0045
|
0
|
0
|
-0,0005
|
1 киргизский сом
|
0,0202
|
0,0202
|
0,0202
|
0,0242
|
0
|
0
|
-0,0040
|
100 ливанских фунтов
|
0,1117
|
0,1125
|
0,1126
|
0,1124
|
-0,0008
|
-0,0009
|
-0,0007
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4194
|
0,42
|
0,4208
|
0,4131
|
-0,0006
|
-0,0014
|
0,0063
|
1 мексиканский песо
|
0,084
|
0,0845
|
0,0856
|
0,0906
|
-0,0005
|
-0,0016
|
-0,0066
|
1 молдавская лея
|
0,0977
|
0,0981
|
0,0987
|
0,0975
|
-0,0004
|
-0,0010
|
0,0002
|
1 египетский фунт
|
0,1082
|
0,1081
|
0,1079
|
0,1074
|
0,0001
|
0,0003
|
0,0008
|
1 норвежская крона
|
0,1976
|
0,1977
|
0,1984
|
0,1836
|
-0,0001
|
-0,0008
|
0,0140
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0163
|
0,0178
|
0
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4553
|
0,4569
|
0,4604
|
0,4374
|
-0,0016
|
-0,0051
|
0,0179
|
1 сингапурский доллар
|
1,274
|
1,2765
|
1,2835
|
1,2401
|
-0,0025
|
-0,0095
|
0,0339
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,453
|
0,4531
|
0
|
0,0002
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4394
|
2,441
|
2,4485
|
2,3411
|
-0,0016
|
-0,0091
|
0,0983
|
1 тайваньский доллар
|
0,0608
|
0,0608
|
0,0605
|
0,0563
|
0
|
0,0003
|
0,0045
|
1 таджикский сомони
|
0,1506
|
0,1506
|
0,1504
|
0,1753
|
0
|
0,0002
|
-0,0247
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0608
|
0,0608
|
0,0603
|
0,0681
|
0
|
0,0005
|
-0,0073
|
100 японских иен
|
1,617
|
1,619
|
1,6456
|
1,5634
|
-0,0020
|
-0,0286
|
0,0536
|
1 новозеландский доллар
|
1,2234
|
1,227
|
1,2209
|
1,0994
|
-0,0036
|
0,0025
|
0,1240
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni