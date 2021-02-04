Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

Финансы 4 февраля 2021 09:47 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на четвертое февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0434 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

04 февраля 2021 г.:

03 февраля 2021 г.:

04 января 2020 г.:

04 февраля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0434

2,0471

2,089

1,8802

-0,0037

-0,0456

0,1632

1 российский рубль

0,0224

0,0224

0,0231

0,0267

0

-0,0007

-0,0043

1 турецкая лира

0,2374

0,2362

0,2305

0,2841

0,0012

0,0069

-0,0467

1 австралийский доллар

1,2966

1,2943

1,3009

1,1421

0,0023

-0,0043

0,1545

1 аргентинский песо

0,0194

0,0194

0,0202

0,0281

0

-0,0008

-0,0087

1 белорусский рубль

0,6436

0,646

0,6617

0,7932

-0,0024

-0,0181

-0,1496

1 бразильский реал

0,3161

0,3172

0,3266

0,4003

-0,0011

-0,0105

-0,0842

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1135

0,1138

0,1159

0,1147

-0,0003

-0,0024

-0,0012

100 южнокорейских вон

0,152

0,1525

0,1565

0,1433

-0,0005

-0,0045

0,0087

1 чешская крона

0,0789

0,0791

0,0798

0,0746

-0,0002

-0,0009

0,0043

100 чилийских песо

0,232

0,2325

0,2378

0,2155

-0,0005

-0,0058

0,0165

1 китайский юань

0,2632

0,2632

0,2606

0,2429

0

0,0026

0,0203

1 датская крона

0,2747

0,2752

0,2808

0,2516

-0,0005

-0,0061

0,0231

1 грузинский лари

0,5132

0,5137

0,5193

0,5948

-0,0005

-0,0061

-0,0816

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2188

0

0

0,0005

1 индийская рупия

0,0233

0,0233

0,0232

0,0239

0

0,0001

-0,0006

1 британский фунт стерлингов

2,3146

2,3235

2,3021

2,2111

-0,0089

0,0125

0,1035

100 индонезийских рупий

0,0121

0,0121

0,0121

0,0124

0

0

-0,0003

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,202

0,2026

0,2079

0,1764

-0,0006

-0,0059

0,0256

1 швейцарский франк

1,8892

1,8936

1,928

1,7585

-0,0044

-0,0388

0,1307

1 израильский шекель

0,5156

0,5146

0,5282

0,4934

0,0010

-0,0126

0,0222

1 канадский доллар

1,3283

1,3306

1,3291

1,2792

-0,0023

-0,0008

0,0491

1 кувейтский динар

5,6111

5,6118

5,568

5,5865

-0,0007

0,0431

0,0246

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0045

0

0

-0,0005

1 киргизский сом

0,0202

0,0202

0,0202

0,0242

0

0

-0,0040

100 ливанских фунтов

0,1117

0,1125

0,1126

0,1124

-0,0008

-0,0009

-0,0007

1 малайзийский ринггит

0,4194

0,42

0,4208

0,4131

-0,0006

-0,0014

0,0063

1 мексиканский песо

0,084

0,0845

0,0856

0,0906

-0,0005

-0,0016

-0,0066

1 молдавская лея

0,0977

0,0981

0,0987

0,0975

-0,0004

-0,0010

0,0002

1 египетский фунт

0,1082

0,1081

0,1079

0,1074

0,0001

0,0003

0,0008

1 норвежская крона

0,1976

0,1977

0,1984

0,1836

-0,0001

-0,0008

0,0140

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0163

0,0178

0

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,4553

0,4569

0,4604

0,4374

-0,0016

-0,0051

0,0179

1 сингапурский доллар

1,274

1,2765

1,2835

1,2401

-0,0025

-0,0095

0,0339

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,453

0,4531

0

0,0002

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4394

2,441

2,4485

2,3411

-0,0016

-0,0091

0,0983

1 тайваньский доллар

0,0608

0,0608

0,0605

0,0563

0

0,0003

0,0045

1 таджикский сомони

0,1506

0,1506

0,1504

0,1753

0

0,0002

-0,0247

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0608

0,0608

0,0603

0,0681

0

0,0005

-0,0073

100 японских иен

1,617

1,619

1,6456

1,5634

-0,0020

-0,0286

0,0536

1 новозеландский доллар

1,2234

1,227

1,2209

1,0994

-0,0036

0,0025

0,1240

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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