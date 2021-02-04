ООН ожидает роста экономики Азербайджана в последующие 2 года

Финансы 4 февраля 2021 13:09 (UTC+04:00)
ООН ожидает роста экономики Азербайджана в последующие 2 года

БАКУ /Trend/ - Организация Объединённых Наций (ООН) прогнозирует рост экономики Азербайджана на 2021-2022 годы на уровне двух процентов в год.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на опубликованный отчёт ООН «Мировое экономическое положение и перспективы», спад экономики Азербайджана в 2020 году оценивается в 3,9 процента по причине воздействия коронавирусной пандемии на большинство экономических отраслей. Сокращение добычи нефти по соглашению ОПЕК+ также привело к снижению промышленного производства в Азербайджане.

Согласно докладу, инфляция в Азербайджане в 2021 году составит 3,2 процента, тогда как 2020 год завершен с показателем в 3,1 процента. На 2022 год ООН прогнозирует ускорение инфляции в стране до 3,5 процента.

Напомним, что министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров ранее отмечал, что задача Азербайджана – удвоить ВВП страны к 2030 году в соответствии с новым 10-летним планом развития, который требует среднегодовых темпов роста экономики на уровне 7 процентов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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