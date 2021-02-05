Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли

Финансы 5 февраля 2021 02:05 (UTC+04:00)
Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли

Основные биржевые индексы в Нью-Йорке в четверг к закрытию сессии продемонстрировали рост более чем на 1%, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, размещенным на сайте торговой площадки, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones вырос на 332,53 пункта (+1,08%), до 31 056,13. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 41,56 пункта (+1,09%) и оказался на отметке 3 871,72. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 167,20 пункта (+1,23%), до 13 777,74.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,19%, до $56,35 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото снизилась на 2,22%, до $1 794,40 за тройскую унцию.

Причиной продолжающегося на рынке вот уже четыре дня ралли стали положительные данные финансовой отчетности крупных технологических компаний, отметило информационное агентство Bloomberg. "Складывается впечатление, что участники рынка сосредоточили внимание на основных факторах, влияющих на экономическую ситуацию, - привело агентство мнение руководителя департамента рыночной стратегии компании National Securities Артура Хогана. - Темпы распространения вируса постепенно снижаются, финансовая отчетность компаний и ситуация в экономике в целом постепенно улучшаются".

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