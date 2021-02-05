Гонконг не будет обслуживать счета, оформленные на паспорта заморских территорий Британии

Банки Гонконга получили предписание не признавать больше паспорта британских заморских территорий (BNO) для открытия и обслуживания счетов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это связано с решениями правительств КНР и Гонконга отказаться признавать паспорта этой категории в качестве проездного документа и удостоверения личности.

В Управлении денежного обращения Гонконга (HKMA), выполняющем функции центробанка в этом специальном административном районе Китая, подтвердили, что Гонконгская ассоциация банков разослала всем своим членам соответствующие инструкции на этот счет.

"Тем, кто раньше уже использовал паспорт BNO для открытия счетов, необходимо использовать другой документ, удостоверяющий личность, для перерегистрации", - пояснил заместитель директора HKMA Артур Юэн.

29 января власти КНР и Гонконга объявили, что не будут признавать паспорта британских заморских территорий жителей Гонконга, которым Лондон с 31 января предложил особую визовую программу для облегчения возможности получения подданства Великобритании.