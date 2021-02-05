Возрождение Карабаха усилит роль Азербайджана как регионального центра - министр экономики

БАКУ /Trend/ - Новая геополитическая реальность, глобальные планы восстановления в Карабахе и открытие транспортных связей в регионе будут способствовать развитию и занятости в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По заявлению министра, возрождение Карабаха укрепит стабильность на Кавказе и усилит роль Азербайджана как регионального центра.

Ранее Микаил Джаббаров отмечал, что возрождение Карабаха и интеграция его богатых природных ресурсов в экономическую систему страны придадут серьезный импульс развитию ненефтяного сектора Азербайджана.

"Министерство экономики и Фонд возрождения Карабаха окажут весомую поддержку для того, чтобы Карабах превратился в регион с высоким уровнем благосостояния", - подчеркнул министр экономики Азербайджана.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni