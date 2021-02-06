ВБ назвал пути эффективного реагирования на кризис, вызванный COVID-19 в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Для того, чтобы эффективно реагировать на нынешний кризис, вызванный пандемией коронавируса, Туркменистану крайне важно использовать потенциал частного сектора, сообщили Trend во Всемирном банке (ВБ).

В сообщении говорится, что необходимо обеспечить частному сектору безопасность и уверенность в деловом климате, в рамках которого предприниматели готовы принимать решения и осуществлять инвестиции.

"Существует значительный потенциал в повышении качества и количества сельскохозяйственной продукции как средства повышения продовольственной самообеспеченности при условии, что страна подключается к текущему развитию производства продовольствия в условиях специфических ограничений жаркого и засушливого климата и цепочки создания стоимости сертификации, безопасности пищевых продуктов, хранения и переработки пищевых продуктов",- добавил ВБ.

"В значительной степени пандемия COVID-19 усилила приоритеты развития в Туркменистане, как и во многих других странах", - отмечается в послании.

В связи с глобальным кризисом, вызванным пандемией COVID-19, а также усилиями по борьбе с изменением климата и стимулированию декарбонизации, цены на углеводороды на международном рынке в 2020 году оставались низкими.

"Для экономики с большим экспортом природного газа, такой как у Туркменистана, эта ситуация делает еще более актуальной необходимость диверсификации неуглеводородных секторов экономики, повышения внутренней самообеспеченности и конкурентоспособности продукции, производимой в Туркменистане",- заключили в ВБ.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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