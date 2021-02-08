Евро и рубль дорожают к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0464 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 08 февраля 2021 г.: 05 февраля 2021 г.: 08 января 2021 г.: 08 февраля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0464 2,0322 2,0841 1,8669 0,0142 -0,0377 0,1795 1 российский рубль 0,0228 0,0225 0,0229 0,0269 0,0003 -0,0001 -0,0041 1 турецкая лира 0,2407 0,238 0,2318 0,2839 0,0027 0,0089 -0,0432 1 австралийский доллар 1,3052 1,2904 1,3203 1,142 0,0148 -0,0151 0,1632 1 аргентинский песо 0,0193 0,0193 0,02 0,028 0 -0,0007 -0,0087 1 белорусский рубль 0,6479 0,6447 0,6628 0,7862 0,0032 -0,0149 -0,1383 1 бразильский реал 0,3161 0,313 0,3147 0,397 0,0031 0,0014 -0,0809 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1143 0,1132 0,1103 0,114 0,0011 0,0040 0,0003 100 южнокорейских вон 0,152 0,1511 0,1551 0,1431 0,0009 -0,0031 0,0089 1 чешская крона 0,0794 0,0786 0,0795 0,0747 0,0008 -0,0001 0,0047 100 чилийских песо 0,2306 0,2299 0,2395 0,2169 0,0007 -0,0089 0,0137 1 китайский юань 0,2632 0,2625 0,2629 0,2436 0,0007 0,0003 0,0196 1 датская крона 0,2752 0,2733 0,2802 0,2498 0,0019 -0,0050 0,0254 1 грузинский лари 0,5127 0,5123 0,5146 0,5951 0,0004 -0,0019 -0,0824 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,219 0 0 0,0003 1 индийская рупия 0,0233 0,0233 0,0232 0,0239 0 0,0001 -0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,3347 2,3244 2,3053 2,1994 0,0103 0,0294 0,1353 100 индонезийских рупий 0,0121 0,0121 0,0121 0,0124 0 0 -0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2029 0,2006 0,2075 0,1765 0,0023 -0,0046 0,0264 1 швейцарский франк 1,8892 1,8796 1,9195 1,7442 0,0096 -0,0303 0,1450 1 израильский шекель 0,517 0,5173 0,5347 0,4958 -0,0003 -0,0177 0,0212 1 канадский доллар 1,332 1,3251 1,3406 1,279 0,0069 -0,0086 0,0530 1 кувейтский динар 5,6124 5,6088 5,6015 5,5882 0,0036 0,0109 0,0242 1 казахский тенге 0,0041 0,004 0,0041 0,0045 0,0001 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0202 0,0202 0,0204 0,0243 0 -0,0002 -0,0041 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1122 0,1124 0,1122 0,0002 0 0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4187 0,4172 0,4205 0,4112 0,0015 -0,0018 0,0075 1 мексиканский песо 0,0845 0,0833 0,0851 0,0911 0,0012 -0,0006 -0,0066 1 молдавская лея 0,0973 0,0971 0,0987 0,0974 0,0002 -0,0014 -0,0001 1 египетский фунт 0,1084 0,1084 0,1083 0,108 0 0,0001 0,0004 1 норвежская крона 0,1993 0,1966 0,2016 0,1843 0,0027 -0,0023 0,0150 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0163 0,0178 0 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4561 0,4516 0,4614 0,4384 0,0045 -0,0053 0,0177 1 сингапурский доллар 1,2749 1,2698 1,2824 1,227 0,0051 -0,0075 0,0479 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4531 0,4532 0 0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4365 2,4365 2,4569 2,3351 0 -0,0204 0,1014 1 тайваньский доллар 0,0608 0,0608 0,0607 0,0564 0 0,0001 0,0044 1 таджикский сомони 0,1506 0,1506 0,1504 0,1754 0 0,0002 -0,0248 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0614 0,0611 0,0603 0,0693 0,0003 0,0011 -0,0079 100 японских иен 1,6115 1,6102 1,6374 1,5465 0,0013 -0,0259 0,0650 1 новозеландский доллар 1,2239 1,2145 1,2346 1,0968 0,0094 -0,0107 0,1271

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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