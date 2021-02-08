Евро и рубль дорожают к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0464 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
08 февраля 2021 г.:
|
05 февраля 2021 г.:
|
08 января 2021 г.:
|
08 февраля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0464
|
2,0322
|
2,0841
|
1,8669
|
0,0142
|
-0,0377
|
0,1795
|
1 российский рубль
|
0,0228
|
0,0225
|
0,0229
|
0,0269
|
0,0003
|
-0,0001
|
-0,0041
|
1 турецкая лира
|
0,2407
|
0,238
|
0,2318
|
0,2839
|
0,0027
|
0,0089
|
-0,0432
|
1 австралийский доллар
|
1,3052
|
1,2904
|
1,3203
|
1,142
|
0,0148
|
-0,0151
|
0,1632
|
1 аргентинский песо
|
0,0193
|
0,0193
|
0,02
|
0,028
|
0
|
-0,0007
|
-0,0087
|
1 белорусский рубль
|
0,6479
|
0,6447
|
0,6628
|
0,7862
|
0,0032
|
-0,0149
|
-0,1383
|
1 бразильский реал
|
0,3161
|
0,313
|
0,3147
|
0,397
|
0,0031
|
0,0014
|
-0,0809
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1143
|
0,1132
|
0,1103
|
0,114
|
0,0011
|
0,0040
|
0,0003
|
100 южнокорейских вон
|
0,152
|
0,1511
|
0,1551
|
0,1431
|
0,0009
|
-0,0031
|
0,0089
|
1 чешская крона
|
0,0794
|
0,0786
|
0,0795
|
0,0747
|
0,0008
|
-0,0001
|
0,0047
|
100 чилийских песо
|
0,2306
|
0,2299
|
0,2395
|
0,2169
|
0,0007
|
-0,0089
|
0,0137
|
1 китайский юань
|
0,2632
|
0,2625
|
0,2629
|
0,2436
|
0,0007
|
0,0003
|
0,0196
|
1 датская крона
|
0,2752
|
0,2733
|
0,2802
|
0,2498
|
0,0019
|
-0,0050
|
0,0254
|
1 грузинский лари
|
0,5127
|
0,5123
|
0,5146
|
0,5951
|
0,0004
|
-0,0019
|
-0,0824
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,219
|
0
|
0
|
0,0003
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0233
|
0,0232
|
0,0239
|
0
|
0,0001
|
-0,0006
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3347
|
2,3244
|
2,3053
|
2,1994
|
0,0103
|
0,0294
|
0,1353
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0,0121
|
0,0121
|
0,0124
|
0
|
0
|
-0,0003
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2029
|
0,2006
|
0,2075
|
0,1765
|
0,0023
|
-0,0046
|
0,0264
|
1 швейцарский франк
|
1,8892
|
1,8796
|
1,9195
|
1,7442
|
0,0096
|
-0,0303
|
0,1450
|
1 израильский шекель
|
0,517
|
0,5173
|
0,5347
|
0,4958
|
-0,0003
|
-0,0177
|
0,0212
|
1 канадский доллар
|
1,332
|
1,3251
|
1,3406
|
1,279
|
0,0069
|
-0,0086
|
0,0530
|
1 кувейтский динар
|
5,6124
|
5,6088
|
5,6015
|
5,5882
|
0,0036
|
0,0109
|
0,0242
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,004
|
0,0041
|
0,0045
|
0,0001
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0202
|
0,0202
|
0,0204
|
0,0243
|
0
|
-0,0002
|
-0,0041
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1122
|
0,1124
|
0,1122
|
0,0002
|
0
|
0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4187
|
0,4172
|
0,4205
|
0,4112
|
0,0015
|
-0,0018
|
0,0075
|
1 мексиканский песо
|
0,0845
|
0,0833
|
0,0851
|
0,0911
|
0,0012
|
-0,0006
|
-0,0066
|
1 молдавская лея
|
0,0973
|
0,0971
|
0,0987
|
0,0974
|
0,0002
|
-0,0014
|
-0,0001
|
1 египетский фунт
|
0,1084
|
0,1084
|
0,1083
|
0,108
|
0
|
0,0001
|
0,0004
|
1 норвежская крона
|
0,1993
|
0,1966
|
0,2016
|
0,1843
|
0,0027
|
-0,0023
|
0,0150
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0163
|
0,0178
|
0
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4561
|
0,4516
|
0,4614
|
0,4384
|
0,0045
|
-0,0053
|
0,0177
|
1 сингапурский доллар
|
1,2749
|
1,2698
|
1,2824
|
1,227
|
0,0051
|
-0,0075
|
0,0479
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4531
|
0,4532
|
0
|
0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4365
|
2,4365
|
2,4569
|
2,3351
|
0
|
-0,0204
|
0,1014
|
1 тайваньский доллар
|
0,0608
|
0,0608
|
0,0607
|
0,0564
|
0
|
0,0001
|
0,0044
|
1 таджикский сомони
|
0,1506
|
0,1506
|
0,1504
|
0,1754
|
0
|
0,0002
|
-0,0248
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0614
|
0,0611
|
0,0603
|
0,0693
|
0,0003
|
0,0011
|
-0,0079
|
100 японских иен
|
1,6115
|
1,6102
|
1,6374
|
1,5465
|
0,0013
|
-0,0259
|
0,0650
|
1 новозеландский доллар
|
1,2239
|
1,2145
|
1,2346
|
1,0968
|
0,0094
|
-0,0107
|
0,1271
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni