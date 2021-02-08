В 2020 г. в Азербайджане выросло число активных налогоплательщиков - министр экономики
БАКУ /Trend/ - В течение 2020 года число активных налогоплательщиков превысило 616 тысяч человек.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
По заявлению министра, в числе активных налогоплательщиков за 2020 год наблюдается рост на более чем 24 процента. Число же активных плательщиков НДС увеличилось на более чем 17 процентов.
Ранее Микаил Джаббаров отметил, что по итогам 2020 года налоговые поступления по ненефтяному сектору Азербайджана составили 5,6 миллиарда манатов, и это наивысший показатель. Доля поступлений в ненефтяном секторе достигла 76 процентов в структуре общих поступлений.
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni
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