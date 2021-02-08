Опубликованы предварительные данные по объему золотовалютных резервов Казахстана

Золотовалютные резервы на конец января т.г. по предварительным данным составили 35,6 млрд долл. США, практически не изменившись с начала года, передает Trend со ссылкой на Национальный банк Казахстана.

При этом, активы в свободно конвертируемой валюте выросли за счет притока средств от займа Азиатского Банка Развития в эквиваленте 0,9 млрд долл. США. Влияние данного фактора было нивелировано выплатой внешнего долга в размере порядка 100 млн долл. США и снижением средств банков второго уровня со счетов в Национальном Банке почти на 500 млн долл. США. Отток средств банков второго уровня со счетов в Национальном Банке в основном связан с исполнением обязательств по погашению валютных облигаций одного из банков второго уровня.

Портфель золота снизился на 0,3 млрд долл. США, что произошло на фоне снижения цен на золото с начала года или с 1891 до 1853 долл. США за унцию или на 2%. Успехи в разработке вакцин и восстановление деловой активности являются одними из основных причин падения цены на золото как на защитный актив.