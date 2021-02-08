Выделение трансфертов в бюджет привело к снижению активов Нацфонда Казахстана

По предварительным данным на конец января валютные активы Национального фонда составили 57,7 млрд долларов США, снизившись с начала года на 1 млрд долл. США, передает Trend со ссылкой на Национальный банк Казахстана.

Основной причиной снижения объема Нацфонда было выделение трансфертов в бюджет, объем которых составил 381 млрд тенге (эквивалент 900 млн долларов США). Как я уже отметила, для этих целей на валютном рынке было продано 720 млн долл. США, что эквивалентно порядка 300 млрд тенге, а оставшаяся часть трансфертов была осуществлена за счет остатков на тенговом счете, которые сформировались в основном за счет поступлений в Нацфонд в последние два месяца 2020 года.

По итогам января инвестиционный доход Национального фонда сложился отрицательным и составил (-) 340 млн долларов США или (-) 0,6%. Из них около 150 млн долл. США приходится на снижение портфеля акций и 140 млн долл. США на снижение портфеля облигаций развитых стран. Основными причинами стали падение глобального индекса акций развитых стран MSCI World за январь на 1% и отрицательная доходность по индексу облигаций развитых стран (-) 0,43%.

Уже в начале февраля наблюдалось восстановление рынка акций и за первые 5 дней февраля инвестиционный доход Нацфонда составил 440 млн долларов США, отыграв падение в январе.