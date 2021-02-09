Манат укрепился к лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0535 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 09 февраля 2021 г.: 08 февраля 2021 г.: 09 января 2021 г.: 09 февраля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0535 2,0464 2,0841 1,8669 0,0071 -0,0306 0,1866 1 российский рубль 0,0229 0,0228 0,0229 0,0269 0,0001 0 -0,0040 1 турецкая лира 0,2405 0,2407 0,2318 0,2839 -0,0002 0,0087 -0,0434 1 австралийский доллар 1,3138 1,3052 1,3203 1,142 0,0086 -0,0065 0,1718 1 аргентинский песо 0,0193 0,0193 0,02 0,028 0 -0,0007 -0,0087 1 белорусский рубль 0,6501 0,6479 0,6628 0,7862 0,0022 -0,0127 -0,1361 1 бразильский реал 0,3173 0,3161 0,3147 0,397 0,0012 0,0026 -0,0797 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1148 0,1143 0,1103 0,114 0,0005 0,0045 0,0008 100 южнокорейских вон 0,1525 0,152 0,1551 0,1431 0,0005 -0,0026 0,0094 1 чешская крона 0,08 0,0794 0,0795 0,0747 0,0006 0,0005 0,0053 100 чилийских песо 0,2316 0,2306 0,2395 0,2169 0,0010 -0,0079 0,0147 1 китайский юань 0,2636 0,2632 0,2629 0,2436 0,0004 0,0007 0,0200 1 датская крона 0,2761 0,2752 0,2802 0,2498 0,0009 -0,0041 0,0263 1 грузинский лари 0,5124 0,5127 0,5146 0,5951 -0,0003 -0,0022 -0,0827 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,219 0 0 0,0003 1 индийская рупия 0,0233 0,0233 0,0232 0,0239 0 0,0001 -0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,3424 2,3347 2,3053 2,1994 0,0077 0,0371 0,1430 100 индонезийских рупий 0,0121 0,0121 0,0121 0,0124 0 0 -0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2032 0,2029 0,2075 0,1765 0,0003 -0,0043 0,0267 1 швейцарский франк 1,8968 1,8892 1,9195 1,7442 0,0076 -0,0227 0,1526 1 израильский шекель 0,5223 0,517 0,5347 0,4958 0,0053 -0,0124 0,0265 1 канадский доллар 1,3358 1,332 1,3406 1,279 0,0038 -0,0048 0,0568 1 кувейтский динар 5,6136 5,6124 5,6015 5,5882 0,0012 0,0121 0,0254 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,0041 0,0045 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0202 0,0202 0,0204 0,0243 0 -0,0002 -0,0041 100 ливанских фунтов 0,1126 0,1124 0,1124 0,1122 0,0002 0,0002 0,0004 1 малайзийский ринггит 0,4189 0,4187 0,4205 0,4112 0,0002 -0,0016 0,0077 1 мексиканский песо 0,0848 0,0845 0,0851 0,0911 0,0003 -0,0003 -0,0063 1 молдавская лея 0,097 0,0973 0,0987 0,0974 -0,0003 -0,0017 -0,0004 1 египетский фунт 0,1085 0,1084 0,1083 0,108 0,0001 0,0002 0,0005 1 норвежская крона 0,2006 0,1993 0,2016 0,1843 0,0013 -0,0010 0,0163 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0163 0,0178 0 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4586 0,4561 0,4614 0,4384 0,0025 -0,0028 0,0202 1 сингапурский доллар 1,2784 1,2749 1,2824 1,227 0,0035 -0,0040 0,0514 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4531 0,4532 0 0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4408 2,4365 2,4569 2,3351 0,0043 -0,0161 0,1057 1 тайваньский доллар 0,0607 0,0608 0,0607 0,0564 -0,0001 0 0,0043 1 таджикский сомони 0,1506 0,1506 0,1504 0,1754 0 0,0002 -0,0248 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0615 0,0614 0,0603 0,0693 0,0001 0,0012 -0,0078 100 японских иен 1,6215 1,6115 1,6374 1,5465 0,0100 -0,0159 0,0750 1 новозеландский доллар 1,2329 1,2239 1,2346 1,0968 0,0090 -0,0017 0,1361

(Автор: Зейни Джафаров)

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