Манат укрепился к лире

Финансы 9 февраля 2021 09:43 (UTC+04:00)
Манат укрепился к лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0535 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

09 февраля 2021 г.:

08 февраля 2021 г.:

09 января 2021 г.:

09 февраля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0535

2,0464

2,0841

1,8669

0,0071

-0,0306

0,1866

1 российский рубль

0,0229

0,0228

0,0229

0,0269

0,0001

0

-0,0040

1 турецкая лира

0,2405

0,2407

0,2318

0,2839

-0,0002

0,0087

-0,0434

1 австралийский доллар

1,3138

1,3052

1,3203

1,142

0,0086

-0,0065

0,1718

1 аргентинский песо

0,0193

0,0193

0,02

0,028

0

-0,0007

-0,0087

1 белорусский рубль

0,6501

0,6479

0,6628

0,7862

0,0022

-0,0127

-0,1361

1 бразильский реал

0,3173

0,3161

0,3147

0,397

0,0012

0,0026

-0,0797

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1148

0,1143

0,1103

0,114

0,0005

0,0045

0,0008

100 южнокорейских вон

0,1525

0,152

0,1551

0,1431

0,0005

-0,0026

0,0094

1 чешская крона

0,08

0,0794

0,0795

0,0747

0,0006

0,0005

0,0053

100 чилийских песо

0,2316

0,2306

0,2395

0,2169

0,0010

-0,0079

0,0147

1 китайский юань

0,2636

0,2632

0,2629

0,2436

0,0004

0,0007

0,0200

1 датская крона

0,2761

0,2752

0,2802

0,2498

0,0009

-0,0041

0,0263

1 грузинский лари

0,5124

0,5127

0,5146

0,5951

-0,0003

-0,0022

-0,0827

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,219

0

0

0,0003

1 индийская рупия

0,0233

0,0233

0,0232

0,0239

0

0,0001

-0,0006

1 британский фунт стерлингов

2,3424

2,3347

2,3053

2,1994

0,0077

0,0371

0,1430

100 индонезийских рупий

0,0121

0,0121

0,0121

0,0124

0

0

-0,0003

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2032

0,2029

0,2075

0,1765

0,0003

-0,0043

0,0267

1 швейцарский франк

1,8968

1,8892

1,9195

1,7442

0,0076

-0,0227

0,1526

1 израильский шекель

0,5223

0,517

0,5347

0,4958

0,0053

-0,0124

0,0265

1 канадский доллар

1,3358

1,332

1,3406

1,279

0,0038

-0,0048

0,0568

1 кувейтский динар

5,6136

5,6124

5,6015

5,5882

0,0012

0,0121

0,0254

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,0041

0,0045

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,0202

0,0202

0,0204

0,0243

0

-0,0002

-0,0041

100 ливанских фунтов

0,1126

0,1124

0,1124

0,1122

0,0002

0,0002

0,0004

1 малайзийский ринггит

0,4189

0,4187

0,4205

0,4112

0,0002

-0,0016

0,0077

1 мексиканский песо

0,0848

0,0845

0,0851

0,0911

0,0003

-0,0003

-0,0063

1 молдавская лея

0,097

0,0973

0,0987

0,0974

-0,0003

-0,0017

-0,0004

1 египетский фунт

0,1085

0,1084

0,1083

0,108

0,0001

0,0002

0,0005

1 норвежская крона

0,2006

0,1993

0,2016

0,1843

0,0013

-0,0010

0,0163

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0163

0,0178

0

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,4586

0,4561

0,4614

0,4384

0,0025

-0,0028

0,0202

1 сингапурский доллар

1,2784

1,2749

1,2824

1,227

0,0035

-0,0040

0,0514

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4531

0,4532

0

0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4408

2,4365

2,4569

2,3351

0,0043

-0,0161

0,1057

1 тайваньский доллар

0,0607

0,0608

0,0607

0,0564

-0,0001

0

0,0043

1 таджикский сомони

0,1506

0,1506

0,1504

0,1754

0

0,0002

-0,0248

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0615

0,0614

0,0603

0,0693

0,0001

0,0012

-0,0078

100 японских иен

1,6215

1,6115

1,6374

1,5465

0,0100

-0,0159

0,0750

1 новозеландский доллар

1,2329

1,2239

1,2346

1,0968

0,0090

-0,0017

0,1361

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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