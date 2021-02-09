Манат укрепился к лире
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0535 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
09 февраля 2021 г.:
|
08 февраля 2021 г.:
|
09 января 2021 г.:
|
09 февраля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0535
|
2,0464
|
2,0841
|
1,8669
|
0,0071
|
-0,0306
|
0,1866
|
1 российский рубль
|
0,0229
|
0,0228
|
0,0229
|
0,0269
|
0,0001
|
0
|
-0,0040
|
1 турецкая лира
|
0,2405
|
0,2407
|
0,2318
|
0,2839
|
-0,0002
|
0,0087
|
-0,0434
|
1 австралийский доллар
|
1,3138
|
1,3052
|
1,3203
|
1,142
|
0,0086
|
-0,0065
|
0,1718
|
1 аргентинский песо
|
0,0193
|
0,0193
|
0,02
|
0,028
|
0
|
-0,0007
|
-0,0087
|
1 белорусский рубль
|
0,6501
|
0,6479
|
0,6628
|
0,7862
|
0,0022
|
-0,0127
|
-0,1361
|
1 бразильский реал
|
0,3173
|
0,3161
|
0,3147
|
0,397
|
0,0012
|
0,0026
|
-0,0797
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1148
|
0,1143
|
0,1103
|
0,114
|
0,0005
|
0,0045
|
0,0008
|
100 южнокорейских вон
|
0,1525
|
0,152
|
0,1551
|
0,1431
|
0,0005
|
-0,0026
|
0,0094
|
1 чешская крона
|
0,08
|
0,0794
|
0,0795
|
0,0747
|
0,0006
|
0,0005
|
0,0053
|
100 чилийских песо
|
0,2316
|
0,2306
|
0,2395
|
0,2169
|
0,0010
|
-0,0079
|
0,0147
|
1 китайский юань
|
0,2636
|
0,2632
|
0,2629
|
0,2436
|
0,0004
|
0,0007
|
0,0200
|
1 датская крона
|
0,2761
|
0,2752
|
0,2802
|
0,2498
|
0,0009
|
-0,0041
|
0,0263
|
1 грузинский лари
|
0,5124
|
0,5127
|
0,5146
|
0,5951
|
-0,0003
|
-0,0022
|
-0,0827
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,219
|
0
|
0
|
0,0003
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0233
|
0,0232
|
0,0239
|
0
|
0,0001
|
-0,0006
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3424
|
2,3347
|
2,3053
|
2,1994
|
0,0077
|
0,0371
|
0,1430
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0,0121
|
0,0121
|
0,0124
|
0
|
0
|
-0,0003
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2032
|
0,2029
|
0,2075
|
0,1765
|
0,0003
|
-0,0043
|
0,0267
|
1 швейцарский франк
|
1,8968
|
1,8892
|
1,9195
|
1,7442
|
0,0076
|
-0,0227
|
0,1526
|
1 израильский шекель
|
0,5223
|
0,517
|
0,5347
|
0,4958
|
0,0053
|
-0,0124
|
0,0265
|
1 канадский доллар
|
1,3358
|
1,332
|
1,3406
|
1,279
|
0,0038
|
-0,0048
|
0,0568
|
1 кувейтский динар
|
5,6136
|
5,6124
|
5,6015
|
5,5882
|
0,0012
|
0,0121
|
0,0254
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0045
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0202
|
0,0202
|
0,0204
|
0,0243
|
0
|
-0,0002
|
-0,0041
|
100 ливанских фунтов
|
0,1126
|
0,1124
|
0,1124
|
0,1122
|
0,0002
|
0,0002
|
0,0004
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4189
|
0,4187
|
0,4205
|
0,4112
|
0,0002
|
-0,0016
|
0,0077
|
1 мексиканский песо
|
0,0848
|
0,0845
|
0,0851
|
0,0911
|
0,0003
|
-0,0003
|
-0,0063
|
1 молдавская лея
|
0,097
|
0,0973
|
0,0987
|
0,0974
|
-0,0003
|
-0,0017
|
-0,0004
|
1 египетский фунт
|
0,1085
|
0,1084
|
0,1083
|
0,108
|
0,0001
|
0,0002
|
0,0005
|
1 норвежская крона
|
0,2006
|
0,1993
|
0,2016
|
0,1843
|
0,0013
|
-0,0010
|
0,0163
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0163
|
0,0178
|
0
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4586
|
0,4561
|
0,4614
|
0,4384
|
0,0025
|
-0,0028
|
0,0202
|
1 сингапурский доллар
|
1,2784
|
1,2749
|
1,2824
|
1,227
|
0,0035
|
-0,0040
|
0,0514
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4531
|
0,4532
|
0
|
0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4408
|
2,4365
|
2,4569
|
2,3351
|
0,0043
|
-0,0161
|
0,1057
|
1 тайваньский доллар
|
0,0607
|
0,0608
|
0,0607
|
0,0564
|
-0,0001
|
0
|
0,0043
|
1 таджикский сомони
|
0,1506
|
0,1506
|
0,1504
|
0,1754
|
0
|
0,0002
|
-0,0248
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0615
|
0,0614
|
0,0603
|
0,0693
|
0,0001
|
0,0012
|
-0,0078
|
100 японских иен
|
1,6215
|
1,6115
|
1,6374
|
1,5465
|
0,0100
|
-0,0159
|
0,0750
|
1 новозеландский доллар
|
1,2329
|
1,2239
|
1,2346
|
1,0968
|
0,0090
|
-0,0017
|
0,1361
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni