Стоимость биткойна обновила исторический максимум

Курс биткойна в ходе торговой сессии рос на 3,7% и в пике достигал $48,168 тыс. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена криптовалюты обновила исторический максимум.

По состоянию на 11:11 стоимость биткойна составила $47,800 тыс. (+2,91%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".