Безос возглавил рейтинг американцев, больше других потративших на благотворительность

Руководитель корпорации Amazon Джефф Безос и его бывшая супруга Маккензи Скотт заняли первое и второе места соответственно в списке 50 американцев, которые в 2020 году выделяли на благотворительность больше всего средств. Такие оценки привел освещающий деятельность благотворительных организаций американский журнал The Chronicle of Philanthropy, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным подсчетам, вошедшие в рейтинг лица суммарно предоставили на указанные нужды около $24,7 млрд в прошлом году. Примерно $10,15 млрд из этой суммы приходятся на Безоса. Он выделил эти средства на создание "Фонда Земли" (Bezos Earth Fund) для борьбы с изменениями климата, а также на программы по передаче продуктов питания нуждающимся. Согласно последним оценкам агентства Bloomberg, состояние Безоса достигает $194 млрд.

Бывшая супруга главы Amazon Маккензи Скотт заняла в рейтинге второе место. Ее вклад в благотворительность оценивается в $5,73 млрд. Эти средства были пожертвованы по большей части на программы по помощи населению в выплате кредитов, распределению продуктов питания, а также на поддержку учебных заведений, где значительная часть учащихся являются темнокожими.

На третьей позиции бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Он выделил суммарно около $1,6 млрд на различные благотворительные программы, в том числе в образовательной сфере. Четвертое место заняли американский бизнесмен Филип Найт и его супруга Пенелопа. Их вклад оценивается в $1,36 млрд. На пятой позиции находится глава американской компании Twitter, которой принадлежит одноименный сервис микроблогов, Джек Дорси. Он пожертвовал около $1 млрд, в том числе на борьбу с распространением нового коронавируса в США.

Миллиардер Билл Гейтс и его супруга Мелинда заняли в рейтинге 13 место ($157 млн), операционный директор компании Facebook Шерил Сэндберг - 15-е ($122,8 млн). Глава Facebook Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан находятся на 16-й позиции ($120 млн).