Более $300 млн в криптовалюте похитили хакеры из КНДР за два года

Хакеры из КНДР за период с 2019 по 2020 год включительно в ходе осуществленных кибератак похитили порядка $316 млн в криптовалюте. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в докладе группы экспертов комитета по контролю за соблюдением санкций в отношении КНДР при Совете Безопасности ООН.

Отмечается, что указанные средства были получены путем взлома компьютерных систем финансовых учреждений и криптовалютных бирж. Как предполагают эксперты, полученная сумма могла быть использована для финансирования разработок в рамках ракетной и ядерной программ.

В том же отчете комитет отметил большой прогресс, которого КНДР смогла достичь в ракетно-ядерной сфере, несмотря на экономические санкции. В частности, речь идет о доступе к технологиям, обеспечивающим сохранение боеголовок в условиях высокой температуры при вхождении в плотные слои атмосферы на завершающей траектории полета.

В отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим. Принятая Совбезом ООН резолюция 2397 предусматривает ограничения на поставки в страну нефти и продуктов ее переработки, а также требует от других государств выслать со своей территории всех северокорейских рабочих к концу 2019 года. Причиной послужило продолжение разработки Пхеньяном баллистических ракет, а также ядерного оружия.