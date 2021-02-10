Центробанк создаст условия для выхода азербайджанских банков на рынок капитала без посредников

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана рассматривает вопрос более эффективного усовершенствования законодательства в области рынка ценных бумаг.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно заявлению Центробанка, местный рынок капитала требует значительного развития и в данный момент банковский сектор может участвовать на рынке капитала посредством создания инвестиционных компаний, что увеличивает их расходы.

"Здесь главной целью Центробанка является создание условий азербайджанским банкам стать игроками рынка капитала без посреднических услуг, потому что банки являются активными участниками рынка ценных бумаг",- заявили в ЦБА.

Было отмечено, что особенно приоритетным является развитие рынка корпоративных ценных бумаг и в этом направлении ведутся серьёзные работы. Для достижения этой цели необходима полная прозрачность инвестиционных компаний, которые состоят в листинге фондовой биржи.

Проект по развитию рынка капитала предусматривает достижение четырёх основных стратегических целей. Сперва - создание инновационной правовой базы, а далее формирование современной рыночной инфраструктуры, поддержка рынка и совершенствование регулятивных рамок. Результатом поставленных целей будет достигнутое совершенствование законодательства по рынку ценных бумаг, РЕПО и рынку производных инструментов. Далее будут создаваться связи с внешними депозитариями и модернизированная операционная система.

"По всем направлениям уже проводятся работы, а по ряду из них уже удаётся достигнуть ожидаемого результата",- заключили в ЦБА.

Напомним, что ранее глава Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов также заявлял о необходимости допуска местных банков на инвестиционные рынки, минуя услуги инвестиционных компаний.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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