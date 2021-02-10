Евро и лира укрепляются к манату

Финансы 10 февраля 2021 09:37 (UTC+04:00)
Евро и лира укрепляются к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,062 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

10 февраля 2021 г.:

09 февраля 2021 г.:

10 января 2021 г.:

10 февраля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,062

2,0535

2,0841

1,8627

0,0085

-0,0221

0,1993

1 российский рубль

0,023

0,0229

0,0229

0,0266

0,0001

0,0001

-0,0036

1 турецкая лира

0,2406

0,2405

0,2318

0,284

0,0001

0,0088

-0,0434

1 австралийский доллар

1,3161

1,3138

1,3203

1,1388

0,0023

-0,0042

0,1773

1 аргентинский песо

0,0193

0,0193

0,02

0,028

0

-0,0007

-0,0087

1 белорусский рубль

0,6546

0,6501

0,6628

0,7789

0,0045

-0,0082

-0,1243

1 бразильский реал

0,3158

0,3173

0,3147

0,3937

-0,0015

0,0011

-0,0779

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1155

0,1148

0,1103

0,1134

0,0007

0,0052

0,0021

100 южнокорейских вон

0,1533

0,1525

0,1551

0,143

0,0008

-0,0018

0,0103

1 чешская крона

0,0801

0,08

0,0795

0,0744

0,0001

0,0006

0,0057

100 чилийских песо

0,2314

0,2316

0,2395

0,215

-0,0002

-0,0081

0,0164

1 китайский юань

0,2641

0,2636

0,2629

0,2432

0,0005

0,0012

0,0209

1 датская крона

0,2772

0,2761

0,2802

0,2493

0,0011

-0,0030

0,0279

1 грузинский лари

0,5128

0,5124

0,5146

0,5949

0,0004

-0,0018

-0,0821

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2189

0

0

0,0004

1 индийская рупия

0,0233

0,0233

0,0232

0,0238

0

0,0001

-0,0005

1 британский фунт стерлингов

2,3503

2,3424

2,3053

2,1939

0,0079

0,0450

0,1564

100 индонезийских рупий

0,0122

0,0121

0,0121

0,0124

0,0001

0,0001

-0,0002

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2044

0,2032

0,2075

0,1762

0,0012

-0,0031

0,0282

1 швейцарский франк

1,907

1,8968

1,9195

1,7403

0,0102

-0,0125

0,1667

1 израильский шекель

0,523

0,5223

0,5347

0,4959

0,0007

-0,0117

0,0271

1 канадский доллар

1,3388

1,3358

1,3406

1,2789

0,0030

-0,0018

0,0599

1 кувейтский динар

5,6197

5,6136

5,6015

5,5836

0,0061

0,0182

0,0361

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,0041

0,0045

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,0202

0,0202

0,0204

0,0243

0

-0,0002

-0,0041

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1126

0,1124

0,1124

-0,0002

0

0

1 малайзийский ринггит

0,4207

0,4189

0,4205

0,41

0,0018

0,0002

0,0107

1 мексиканский песо

0,0847

0,0848

0,0851

0,0906

-0,0001

-0,0004

-0,0059

1 молдавская лея

0,0968

0,097

0,0987

0,0969

-0,0002

-0,0019

-0,0001

1 египетский фунт

0,1086

0,1085

0,1083

0,1079

0,0001

0,0003

0,0007

1 норвежская крона

0,2014

0,2006

0,2016

0,1831

0,0008

-0,0002

0,0183

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0163

0,0178

0

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,4607

0,4586

0,4614

0,4361

0,0021

-0,0007

0,0246

1 сингапурский доллар

1,2819

1,2784

1,2824

1,2234

0,0035

-0,0005

0,0585

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4531

0,4532

0

0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4498

2,4408

2,4569

2,3305

0,0090

-0,0071

0,1193

1 тайваньский доллар

0,0607

0,0607

0,0607

0,0565

0

0

0,0042

1 таджикский сомони

0,1506

0,1506

0,1504

0,1754

0

0,0002

-0,0248

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0614

0,0615

0,0603

0,0693

-0,0001

0,0011

-0,0079

100 японских иен

1,6259

1,6215

1,6374

1,549

0,0044

-0,0115

0,0769

1 новозеландский доллар

1,2304

1,2329

1,2346

1,09

-0,0025

-0,0042

0,1404

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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