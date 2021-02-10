Евро и лира укрепляются к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,062 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
10 февраля 2021 г.:
|
09 февраля 2021 г.:
|
10 января 2021 г.:
|
10 февраля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,062
|
2,0535
|
2,0841
|
1,8627
|
0,0085
|
-0,0221
|
0,1993
|
1 российский рубль
|
0,023
|
0,0229
|
0,0229
|
0,0266
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0036
|
1 турецкая лира
|
0,2406
|
0,2405
|
0,2318
|
0,284
|
0,0001
|
0,0088
|
-0,0434
|
1 австралийский доллар
|
1,3161
|
1,3138
|
1,3203
|
1,1388
|
0,0023
|
-0,0042
|
0,1773
|
1 аргентинский песо
|
0,0193
|
0,0193
|
0,02
|
0,028
|
0
|
-0,0007
|
-0,0087
|
1 белорусский рубль
|
0,6546
|
0,6501
|
0,6628
|
0,7789
|
0,0045
|
-0,0082
|
-0,1243
|
1 бразильский реал
|
0,3158
|
0,3173
|
0,3147
|
0,3937
|
-0,0015
|
0,0011
|
-0,0779
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1155
|
0,1148
|
0,1103
|
0,1134
|
0,0007
|
0,0052
|
0,0021
|
100 южнокорейских вон
|
0,1533
|
0,1525
|
0,1551
|
0,143
|
0,0008
|
-0,0018
|
0,0103
|
1 чешская крона
|
0,0801
|
0,08
|
0,0795
|
0,0744
|
0,0001
|
0,0006
|
0,0057
|
100 чилийских песо
|
0,2314
|
0,2316
|
0,2395
|
0,215
|
-0,0002
|
-0,0081
|
0,0164
|
1 китайский юань
|
0,2641
|
0,2636
|
0,2629
|
0,2432
|
0,0005
|
0,0012
|
0,0209
|
1 датская крона
|
0,2772
|
0,2761
|
0,2802
|
0,2493
|
0,0011
|
-0,0030
|
0,0279
|
1 грузинский лари
|
0,5128
|
0,5124
|
0,5146
|
0,5949
|
0,0004
|
-0,0018
|
-0,0821
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2189
|
0
|
0
|
0,0004
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0233
|
0,0232
|
0,0238
|
0
|
0,0001
|
-0,0005
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3503
|
2,3424
|
2,3053
|
2,1939
|
0,0079
|
0,0450
|
0,1564
|
100 индонезийских рупий
|
0,0122
|
0,0121
|
0,0121
|
0,0124
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0002
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2044
|
0,2032
|
0,2075
|
0,1762
|
0,0012
|
-0,0031
|
0,0282
|
1 швейцарский франк
|
1,907
|
1,8968
|
1,9195
|
1,7403
|
0,0102
|
-0,0125
|
0,1667
|
1 израильский шекель
|
0,523
|
0,5223
|
0,5347
|
0,4959
|
0,0007
|
-0,0117
|
0,0271
|
1 канадский доллар
|
1,3388
|
1,3358
|
1,3406
|
1,2789
|
0,0030
|
-0,0018
|
0,0599
|
1 кувейтский динар
|
5,6197
|
5,6136
|
5,6015
|
5,5836
|
0,0061
|
0,0182
|
0,0361
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0045
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0202
|
0,0202
|
0,0204
|
0,0243
|
0
|
-0,0002
|
-0,0041
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1126
|
0,1124
|
0,1124
|
-0,0002
|
0
|
0
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4207
|
0,4189
|
0,4205
|
0,41
|
0,0018
|
0,0002
|
0,0107
|
1 мексиканский песо
|
0,0847
|
0,0848
|
0,0851
|
0,0906
|
-0,0001
|
-0,0004
|
-0,0059
|
1 молдавская лея
|
0,0968
|
0,097
|
0,0987
|
0,0969
|
-0,0002
|
-0,0019
|
-0,0001
|
1 египетский фунт
|
0,1086
|
0,1085
|
0,1083
|
0,1079
|
0,0001
|
0,0003
|
0,0007
|
1 норвежская крона
|
0,2014
|
0,2006
|
0,2016
|
0,1831
|
0,0008
|
-0,0002
|
0,0183
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0163
|
0,0178
|
0
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4607
|
0,4586
|
0,4614
|
0,4361
|
0,0021
|
-0,0007
|
0,0246
|
1 сингапурский доллар
|
1,2819
|
1,2784
|
1,2824
|
1,2234
|
0,0035
|
-0,0005
|
0,0585
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4531
|
0,4532
|
0
|
0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4498
|
2,4408
|
2,4569
|
2,3305
|
0,0090
|
-0,0071
|
0,1193
|
1 тайваньский доллар
|
0,0607
|
0,0607
|
0,0607
|
0,0565
|
0
|
0
|
0,0042
|
1 таджикский сомони
|
0,1506
|
0,1506
|
0,1504
|
0,1754
|
0
|
0,0002
|
-0,0248
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0614
|
0,0615
|
0,0603
|
0,0693
|
-0,0001
|
0,0011
|
-0,0079
|
100 японских иен
|
1,6259
|
1,6215
|
1,6374
|
1,549
|
0,0044
|
-0,0115
|
0,0769
|
1 новозеландский доллар
|
1,2304
|
1,2329
|
1,2346
|
1,09
|
-0,0025
|
-0,0042
|
0,1404
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni