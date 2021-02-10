Евро и лира укрепляются к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,062 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 10 февраля 2021 г.: 09 февраля 2021 г.: 10 января 2021 г.: 10 февраля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,062 2,0535 2,0841 1,8627 0,0085 -0,0221 0,1993 1 российский рубль 0,023 0,0229 0,0229 0,0266 0,0001 0,0001 -0,0036 1 турецкая лира 0,2406 0,2405 0,2318 0,284 0,0001 0,0088 -0,0434 1 австралийский доллар 1,3161 1,3138 1,3203 1,1388 0,0023 -0,0042 0,1773 1 аргентинский песо 0,0193 0,0193 0,02 0,028 0 -0,0007 -0,0087 1 белорусский рубль 0,6546 0,6501 0,6628 0,7789 0,0045 -0,0082 -0,1243 1 бразильский реал 0,3158 0,3173 0,3147 0,3937 -0,0015 0,0011 -0,0779 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1155 0,1148 0,1103 0,1134 0,0007 0,0052 0,0021 100 южнокорейских вон 0,1533 0,1525 0,1551 0,143 0,0008 -0,0018 0,0103 1 чешская крона 0,0801 0,08 0,0795 0,0744 0,0001 0,0006 0,0057 100 чилийских песо 0,2314 0,2316 0,2395 0,215 -0,0002 -0,0081 0,0164 1 китайский юань 0,2641 0,2636 0,2629 0,2432 0,0005 0,0012 0,0209 1 датская крона 0,2772 0,2761 0,2802 0,2493 0,0011 -0,0030 0,0279 1 грузинский лари 0,5128 0,5124 0,5146 0,5949 0,0004 -0,0018 -0,0821 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2189 0 0 0,0004 1 индийская рупия 0,0233 0,0233 0,0232 0,0238 0 0,0001 -0,0005 1 британский фунт стерлингов 2,3503 2,3424 2,3053 2,1939 0,0079 0,0450 0,1564 100 индонезийских рупий 0,0122 0,0121 0,0121 0,0124 0,0001 0,0001 -0,0002 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2044 0,2032 0,2075 0,1762 0,0012 -0,0031 0,0282 1 швейцарский франк 1,907 1,8968 1,9195 1,7403 0,0102 -0,0125 0,1667 1 израильский шекель 0,523 0,5223 0,5347 0,4959 0,0007 -0,0117 0,0271 1 канадский доллар 1,3388 1,3358 1,3406 1,2789 0,0030 -0,0018 0,0599 1 кувейтский динар 5,6197 5,6136 5,6015 5,5836 0,0061 0,0182 0,0361 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,0041 0,0045 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0202 0,0202 0,0204 0,0243 0 -0,0002 -0,0041 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1126 0,1124 0,1124 -0,0002 0 0 1 малайзийский ринггит 0,4207 0,4189 0,4205 0,41 0,0018 0,0002 0,0107 1 мексиканский песо 0,0847 0,0848 0,0851 0,0906 -0,0001 -0,0004 -0,0059 1 молдавская лея 0,0968 0,097 0,0987 0,0969 -0,0002 -0,0019 -0,0001 1 египетский фунт 0,1086 0,1085 0,1083 0,1079 0,0001 0,0003 0,0007 1 норвежская крона 0,2014 0,2006 0,2016 0,1831 0,0008 -0,0002 0,0183 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0163 0,0178 0 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4607 0,4586 0,4614 0,4361 0,0021 -0,0007 0,0246 1 сингапурский доллар 1,2819 1,2784 1,2824 1,2234 0,0035 -0,0005 0,0585 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4531 0,4532 0 0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4498 2,4408 2,4569 2,3305 0,0090 -0,0071 0,1193 1 тайваньский доллар 0,0607 0,0607 0,0607 0,0565 0 0 0,0042 1 таджикский сомони 0,1506 0,1506 0,1504 0,1754 0 0,0002 -0,0248 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0614 0,0615 0,0603 0,0693 -0,0001 0,0011 -0,0079 100 японских иен 1,6259 1,6215 1,6374 1,549 0,0044 -0,0115 0,0769 1 новозеландский доллар 1,2304 1,2329 1,2346 1,09 -0,0025 -0,0042 0,1404

(Автор: Зейни Джафаров)

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