На борьбу с COVID-19 в Азербайджане из госбюджета в 2020 г. было выделено около 2 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - На борьбу с коронавирусной пандемией (COVID-19) в Азербайджане из государственного бюджета 2020 года было выделено 1,985 миллиард манатов.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил заведующий сектором по связям с общественностью министерства финансов Азербайджана Маис Пириев.