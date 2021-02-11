В Туркменистане увеличился объем страхового фонда
Лента новостей
Развитие виртуального кошелька E-PUL усилит конкурентоспособность системы на финансовом рынке Азербайджана
В январе 2021 года капиталовложения в социально-экономическое развитие Азербайджана превысили 720 млн манатов
К «Южному газовому коридору» в будущем возможно подключение новых получателей и экспортеров газа - SOCAR
Первый вице-президент Мехрибан Алиева выступила на мероприятии ICESCO в видеоформате по случаю Международного дня "Женщины и девочки в науке" (ВИДЕО)
Карабахскую войну сегодня изучают не только в России, но и в США, Израиле, в штаб-квартире НАТО - Игорь Коротченко
В Отечественной войне Азербайджана погибли 10 офицеров и курсантов Высшей военной школы имени Гейдара Алиева
В 2020 г. "Служба ASAN" оказала выездные услуги по оформлению документов по более 134 тыс. обращений
Фонд “YAŞAT” отправил на лечение в Турцию тяжелораненых участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев сыграл ключевую роль в военной победе, которой добился Азербайджан - Игорь Коротченко
В ходе мониторингов в центрах Службы “ASAN” и “ASAN Kommunal” в 2020 г. было выявлено свыше 7 тыс. случаев недочетов
Румыния надеется стать одним из приоритетных направлений для SOCAR в поставках азербайджанского газа в Европу
Министр энергетики Румынии: Планы по расширению «Южного газового коридора» имеют особое значение (ИНТЕРВЬЮ)