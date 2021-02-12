Манат дорожает к евро
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0609 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
12 февраля 2021 г.:
|
11 февраля 2021 г.:
|
12 января 2021 г.:
|
12 февраля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0609
|
2,061
|
2,0641
|
1,855
|
-0,0001
|
-0,0032
|
0,2059
|
1 российский рубль
|
0,0231
|
0,023
|
0,0228
|
0,0269
|
0,0001
|
0,0003
|
-0,0038
|
1 турецкая лира
|
0,2417
|
0,2409
|
0,2272
|
0,2822
|
0,0008
|
0,0145
|
-0,0405
|
1 австралийский доллар
|
1,3167
|
1,315
|
1,3078
|
1,1436
|
0,0017
|
0,0089
|
0,1731
|
1 аргентинский песо
|
0,0192
|
0,0192
|
0,0199
|
0,0278
|
0
|
-0,0007
|
-0,0086
|
1 белорусский рубль
|
0,6595
|
0,66
|
0,6584
|
0,7763
|
-0,0005
|
0,0011
|
-0,1168
|
1 бразильский реал
|
0,3157
|
0,3157
|
0,3088
|
0,3925
|
0
|
0,0069
|
-0,0768
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1162
|
0,1154
|
0,109
|
0,115
|
0,0008
|
0,0072
|
0,0012
|
100 южнокорейских вон
|
0,154
|
0,1538
|
0,1544
|
0,1442
|
0,0002
|
-0,0004
|
0,0098
|
1 чешская крона
|
0,08
|
0,08
|
0,0787
|
0,0744
|
0
|
0,0013
|
0,0056
|
100 чилийских песо
|
0,2347
|
0,2341
|
0,2357
|
0,2145
|
0,0006
|
-0,0010
|
0,0202
|
1 китайский юань
|
0,2632
|
0,2632
|
0,2627
|
0,2441
|
0
|
0,0005
|
0,0191
|
1 датская крона
|
0,2771
|
0,2771
|
0,2775
|
0,2483
|
0
|
-0,0004
|
0,0288
|
1 грузинский лари
|
0,5176
|
0,5146
|
0,5159
|
0,5937
|
0,0030
|
0,0017
|
-0,0761
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2192
|
0,2189
|
0
|
0,0001
|
0,0004
|
1 индийская рупия
|
0,0234
|
0,0233
|
0,0232
|
0,0239
|
0,0001
|
0,0002
|
-0,0005
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3449
|
2,3541
|
2,2983
|
2,2029
|
-0,0092
|
0,0466
|
0,1420
|
100 индонезийских рупий
|
0,0122
|
0,0121
|
0,012
|
0,0124
|
0,0001
|
0,0002
|
-0,0002
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2041
|
0,2044
|
0,2044
|
0,1765
|
-0,0003
|
-0,0003
|
0,0276
|
1 швейцарский франк
|
1,9091
|
1,91
|
1,9072
|
1,7424
|
-0,0009
|
0,0019
|
0,1667
|
1 израильский шекель
|
0,5229
|
0,5213
|
0,5359
|
0,4976
|
0,0016
|
-0,0130
|
0,0253
|
1 канадский доллар
|
1,3361
|
1,3393
|
1,3296
|
1,2799
|
-0,0032
|
0,0065
|
0,0562
|
1 кувейтский динар
|
5,6222
|
5,6235
|
5,6
|
5,5799
|
-0,0013
|
0,0222
|
0,0423
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,004
|
0,0045
|
0
|
0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0202
|
0,0202
|
0,0204
|
0,0243
|
0
|
-0,0002
|
-0,0041
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,112
|
0,1124
|
0,1125
|
0,0004
|
0
|
-0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4207
|
0,4203
|
0,4185
|
0,411
|
0,0004
|
0,0022
|
0,0097
|
1 мексиканский песо
|
0,085
|
0,0849
|
0,0846
|
0,0912
|
0,0001
|
0,0004
|
-0,0062
|
1 молдавская лея
|
0,0971
|
0,0969
|
0,0987
|
0,0965
|
0,0002
|
-0,0016
|
0,0006
|
1 египетский фунт
|
0,1091
|
0,1088
|
0,1086
|
0,1084
|
0,0003
|
0,0005
|
0,0007
|
1 норвежская крона
|
0,2001
|
0,201
|
0,199
|
0,1839
|
-0,0009
|
0,0011
|
0,0162
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0163
|
0,0178
|
0
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4574
|
0,4586
|
0,456
|
0,4359
|
-0,0012
|
0,0014
|
0,0215
|
1 сингапурский доллар
|
1,2821
|
1,2826
|
1,2766
|
1,2265
|
-0,0005
|
0,0055
|
0,0556
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4531
|
0,4533
|
0
|
0,0001
|
-0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4521
|
2,4517
|
2,4484
|
2,3286
|
0,0004
|
0,0037
|
0,1235
|
1 тайваньский доллар
|
0,0607
|
0,0607
|
0,0607
|
0,0568
|
0
|
0
|
0,0039
|
1 таджикский сомони
|
0,1506
|
0,1506
|
0,1504
|
0,1754
|
0
|
0,0002
|
-0,0248
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0614
|
0,061
|
0,0605
|
0,0695
|
0,0004
|
0,0009
|
-0,0081
|
100 японских иен
|
1,6223
|
1,6255
|
1,63
|
1,5478
|
-0,0032
|
-0,0077
|
0,0745
|
1 новозеландский доллар
|
1,2273
|
1,2278
|
1,2181
|
1,0977
|
-0,0005
|
0,0092
|
0,1296
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni