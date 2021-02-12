Манат дорожает к евро

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 февраля установлен на уровне 1,7 и 2,0609 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 12 февраля 2021 г.: 11 февраля 2021 г.: 12 января 2021 г.: 12 февраля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0609 2,061 2,0641 1,855 -0,0001 -0,0032 0,2059 1 российский рубль 0,0231 0,023 0,0228 0,0269 0,0001 0,0003 -0,0038 1 турецкая лира 0,2417 0,2409 0,2272 0,2822 0,0008 0,0145 -0,0405 1 австралийский доллар 1,3167 1,315 1,3078 1,1436 0,0017 0,0089 0,1731 1 аргентинский песо 0,0192 0,0192 0,0199 0,0278 0 -0,0007 -0,0086 1 белорусский рубль 0,6595 0,66 0,6584 0,7763 -0,0005 0,0011 -0,1168 1 бразильский реал 0,3157 0,3157 0,3088 0,3925 0 0,0069 -0,0768 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1162 0,1154 0,109 0,115 0,0008 0,0072 0,0012 100 южнокорейских вон 0,154 0,1538 0,1544 0,1442 0,0002 -0,0004 0,0098 1 чешская крона 0,08 0,08 0,0787 0,0744 0 0,0013 0,0056 100 чилийских песо 0,2347 0,2341 0,2357 0,2145 0,0006 -0,0010 0,0202 1 китайский юань 0,2632 0,2632 0,2627 0,2441 0 0,0005 0,0191 1 датская крона 0,2771 0,2771 0,2775 0,2483 0 -0,0004 0,0288 1 грузинский лари 0,5176 0,5146 0,5159 0,5937 0,0030 0,0017 -0,0761 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2192 0,2189 0 0,0001 0,0004 1 индийская рупия 0,0234 0,0233 0,0232 0,0239 0,0001 0,0002 -0,0005 1 британский фунт стерлингов 2,3449 2,3541 2,2983 2,2029 -0,0092 0,0466 0,1420 100 индонезийских рупий 0,0122 0,0121 0,012 0,0124 0,0001 0,0002 -0,0002 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2041 0,2044 0,2044 0,1765 -0,0003 -0,0003 0,0276 1 швейцарский франк 1,9091 1,91 1,9072 1,7424 -0,0009 0,0019 0,1667 1 израильский шекель 0,5229 0,5213 0,5359 0,4976 0,0016 -0,0130 0,0253 1 канадский доллар 1,3361 1,3393 1,3296 1,2799 -0,0032 0,0065 0,0562 1 кувейтский динар 5,6222 5,6235 5,6 5,5799 -0,0013 0,0222 0,0423 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,004 0,0045 0 0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0202 0,0202 0,0204 0,0243 0 -0,0002 -0,0041 100 ливанских фунтов 0,1124 0,112 0,1124 0,1125 0,0004 0 -0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4207 0,4203 0,4185 0,411 0,0004 0,0022 0,0097 1 мексиканский песо 0,085 0,0849 0,0846 0,0912 0,0001 0,0004 -0,0062 1 молдавская лея 0,0971 0,0969 0,0987 0,0965 0,0002 -0,0016 0,0006 1 египетский фунт 0,1091 0,1088 0,1086 0,1084 0,0003 0,0005 0,0007 1 норвежская крона 0,2001 0,201 0,199 0,1839 -0,0009 0,0011 0,0162 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0163 0,0178 0 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4574 0,4586 0,456 0,4359 -0,0012 0,0014 0,0215 1 сингапурский доллар 1,2821 1,2826 1,2766 1,2265 -0,0005 0,0055 0,0556 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4531 0,4533 0 0,0001 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4521 2,4517 2,4484 2,3286 0,0004 0,0037 0,1235 1 тайваньский доллар 0,0607 0,0607 0,0607 0,0568 0 0 0,0039 1 таджикский сомони 0,1506 0,1506 0,1504 0,1754 0 0,0002 -0,0248 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0614 0,061 0,0605 0,0695 0,0004 0,0009 -0,0081 100 японских иен 1,6223 1,6255 1,63 1,5478 -0,0032 -0,0077 0,0745 1 новозеландский доллар 1,2273 1,2278 1,2181 1,0977 -0,0005 0,0092 0,1296

(Автор: Зейни Джафаров)

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